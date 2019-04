Ko reikia, kad mokytojo profesija būtų prestižinė ir gerbiama?

Jiezno gimnazijos II g. klasės mokinys Mantas Kalinkevičius:

– Mokytojas – tai įpatingos pagarbos vertas žmogus. Jam patikima suformuoti vaiko asmenybę bei jį išugdyti taip, kad jis taptų pilnaverčiu, doru mūsų visuomenės nariu – piliečiu. Tokios svarbios profesijos, kaip mokytojas, atstovai ir ta pati profesija Lietuvoje išgyvena ne pačius geriausius laikus. Mes matome protestuojančius mokytojus, bei tokia kvaila švietimo sistema besiskundžiančius mokinius. Kad mokytojo profesija taptų prestižine, Lietuvai, manyčiau, reikėtų padaryti daug. Priimtus sprendimus vykdyti greitai, be didelių politikavimų bei biurokratizmų. Nes jei bus taip toliau tempiama guma, Lietuva pamatys dar neregėtą savo istorijoje, masinę mokytojų emigraciją.

Aišku, skubiai reikia pertvarkyti ir pačią švietimo sistemą, kuri diena iš dienos visiems matant griūva. Manyčiau, lipimas per langus ir nakvojimas ministerijoje jau yra žymiai per daug. Ir tai rodo, jog ir mokytojams vienąkart baigiasi kantrybė ir jog ir jie nori, kad su jais būtų elgiamasi pagarbiai. Jie tos pagarbos nusipelnė. Tai jei toliau mes matysime tokius vaizdus, tai, galų gale, kur mes ritamės? Ir galiausiai manau, kad tokie vaizdai tokiai itin svarbiai profesijai žavesio neprideda.

O kad mokytojo profesija būtų gerbiama, mano manymu, ir patys mokytojai turi pateisint savo vardą. Mokytojas lygiai toks pat, kaip mokinys, žmogus. Mokytojas negali savęs iškelti aukščiau mokinio, nes visi mes esame lygūs ir turime tokias pačias galimybes. O, galų gale, visi mes žmonės. Tad labai šaunu, kai mokytojas su mokiniu elgiasi žmogiškai ir kaip lygus su lygiu. Manyčiau, tai yra išskirtinumo bei žmogiškumo ženklas, kuris parodo, jog tas mokytojas vadinamas prestižiškiausios bei pagarbiausios profesijos vardu.