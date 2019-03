Lietuviški langai padėjo pelnyti pasaulinį architektūros apdovanojimą Japonijoje

Individualus gyvenamasis namas „Hiyoku“ šalia Japonijos miesto Saporo pripažintas prestižinio architektūros konkurso „The Architecture MasterPrize“ nugalėtoju individualių gyvenamųjų namų kategorijoje. Prie šio laimėjimo prisidėjo ir Jiezno bendrovės „Doleta“ specialistai, kurie šiam unikaliam namui pagamino pasaulinio pripažinimo sulaukusius medinius langus.

„The Architecture MasterPrize“ vertinimo komisiją, kurią sudaro daugiau kaip 50 įvairių šalių pripažinti dizaineriai, architektai ir mokslininkai, „Hiyoku“ namas sužavėjo sprendimu, kaip jis buvo „nutupdytas“ į miško apsuptį ir kartu atvertas jį supančiai gamtai. Būtent per lietuviškus langus ir vitrinas slėnyje atsiveria Shiribetsu upės vingis, Annupuri slidinėjimo kurortas ir virš viso regiono beveik 1,9 km iškilęs Yotei užgesęs ugnikalnis. Architektas Tsukasa Daida pailgą pastatą suplanavo taip, kad į rytuose plytintį kraštovaizdį su kylančia kalno viršūne namas „žiūri“ net 3,2 m aukščio erdve – taip per langus pagaunamas magiškas, didingas ir chrestomatinis Japonijos gamtos vaizdas. Šis namas ne tradicinės japoniškos architektūros, o šiuolaikinio dizaino, kuris sukurtas panaudojant šviesaus medžio, plieno, betono struktūros ir kitų medžiagų sintezę.

Jiezno medinių langų ir durų gamybos bendrovė „Doleta“ langus Japonijos užsakovams tiekia nuo 2012 m. Lietuviški langai jau sumontuoti prestižiniuose viešbučiuose ir biuruose, prabangiuose gyvenamuosiuose daugiabučiuose ir individualiuose namuose, šiuo metu montuojami statomame viešbutyje Sapore, penktame pagal dydį Japonijos mieste.

„Buvau tame name – jausmas ypatingas. Beje, tuo metu jis buvo baigiamas statyti ir nors dar neveikė šildymas name buvo +15 laipsnių, nors lauke – 0 laipsnių. Japonai stebėjosi, kad su tiek daug langų namas yra toks šiltas, mat šioje šalyje nėra itin kokybiškų langų gamybos tradicijų, gal ir todėl jie langus ypatingiems objektams perka Lietuvoje, – pasakoja Vytautas Silevičius, „Doletos“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas. – Japonijos statytojai nėra ypač dideli mūsų klientai, bet jų reiklumas mums naudingas, jiems įtinkame nepriekaištinga kokybe, langai privalo atitikti net tam tikrą atsparumą ugniai bei griežtas šilumines savybes. Mūsų lietuviški langai atitinka aukštus pažangiausių valstybių statytojų reikalavimus, todėl eksportuojame apie 80 proc. visos produkcijos į beveik 20 valstybių, toliausiai – į Naująją Zelandiją.“

Pasaulinio prestižo apdovanojimai už pasiekimus architektūroje „The Architecture MasterPrize“ buvo inicijuoti JAV kompanijos „Farmani Group“, kuri nuo 2007 m. rengia brolišką pagal tematiką „International Design Awards“ (IDA) konkursą. „The Architecture MasterPrize“ sukurtas skatinti kokybišką architektūrą, kūrybiškumą ir naujoves visame pasaulyje, jam savo darbus siunčia ne tik įvairių šalių profesionalai, bet ir studentai – paskutiniajame konkurse tarp nugalėtojų pateko tik 0,1 proc. visų atsiųstų darbų. Apdovanojimas teikiamas 42 kategorijose: už įvairios paskirties pastatų architektūrą, kraštovaizdžio architektūrą, interjero dizainą. Be šių pripažintų pasaulinių dizaino ir architektūros konkursų, „Farmani Group“ organizuoja „International Photography Awards“, „Prix de la Photographie in Paris“, „London International Creative Competition“ ir kasmetinį „Lucie Awards“ – prestižiškiausią fotografijos apdovanojimą pasaulyje.

