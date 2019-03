Socialiniai tinklai – tiksinti XXI amžiaus bomba?

Keitimasis informacija visais laikais buvo itin reikšmingas procesas žmonijai ir jos raidai. Dar prieš 20 – 30 tūkst. metų išaugo poreikis perduoti tam tikrą informaciją ar mintis, o šiam tikslui pasiekti pirmykščiai žmonės naudojo įvairius daiktus, jų kombinacijas ir ženklinimus. Šiais laikais jau nebereikia rašyti ant papiruso ar molinės lentelės, nes sparčiai populiarėjant technologijoms, informacijos pasiekiamumas tapo itin lengvas. Internete mes galime sužinoti viską, bet ar žinome, kaip naudotis internetu?

Paskutinius 10 metų Lietuvoje karaliauja socialiniai tinklai, kurie ypač populiarūs tarp jaunimo. Šiuo metu vienu populiariausių socialinių tinklų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje laikomas „Facebook“, kuriuo naudojasi per 20 proc. viso pasaulio interneto vartotojų. Įvairių sričių specialistai tempia virvę į skirtingas puses: vieni bando įžvelgti socialinių tinklų naudą, kiti tvirtina, kad tai šių laikų epidemija. Vargu, ar kas pajėgs sustabdyti socialinių tinklų populiarumo bangą, todėl, kalbant apie virtualią erdvę, vertėtų vadovautis auksine gyvenimo taisykle: vienos tiesos nėra, reikia ieškoti aukso vidurio.

Jau minėta, jog internete kur kas daugiau laiko praleidžia jauni žmonės. Paskutiniu metu tarp jaunimo itin populiarėja „laikinimo“ (ang. like) procesas, kai stengiamasi surinkti kuo daugiau širdelių ant patalpintos publikacijos. Pastebima tendencija, kad šis procesas tampa tam tikromis varžybomis: viešoje erdvėje dėl „like“ paspaudimų kovoja žinomi Lietuvos žmonės, pasaulyje plačiai nuskambėjęs ne vienas atvejis, kai dėl pripažinimo socialiniuose tinkluose jaunimas ryžosi pasidaryti pavojingas nuotraukas, kurios pasibaigė mirtimi. Paaugliai dėl populiarumo neretai į socialinio tinklo draugus priima netgi nepažįstamus žmones.

Kodėl tai tampa siekiamybe jauniems žmonėms, komentuoja Vaikų linijos savanorių mokytoja Justina Stefanovič:

„Į vaikų liniją dažniausiai kreipiasi 12-15 m. paaugliai. Šiuo laikotarpiu itin svarbios savo identiteto paieškos ir supratimas, kas aš esu. Paauglystėje tampa svarbus santykis su bendraamžiais, jų pripažinimas ir tada atsiranda nemažai sunkumų ir klausimų. Dažniausiai paaugliai į Vaikų liniją kreipiasi būtent dėl santykių su tėvais ir, žinoma, bendraamžiais, kurie užsimezga įvairiose erdvėse, taip pat ir internete. Šiais laikais draugystės užmezgimas vyksta ne tik realybėje, bet ir virtualioje aplinkoje. Socialiniai tinklai – tai erdvė, kurioje galima užmegzti santykius, kurti, išbandyti, žiūrėti, kaip man sekasi. „Laikinimo“ procesą galima būtų sieti su pripažinimo jausmu, kuris ypač reikalingas paaugliui. Socialiniai tinklai tampa tarsi priemone, kuri parodo, kaip mane mato, kaip priima kiti, ypač bendraamžiai. Tai paaugliui tarsi sako, jog mane mato, mane pažįsta, aš patinku.“

Anot Justinos Stefanovič, Vaikų linija egzistuoja jau 20 metų, tačiau vaikų ir jaunimo problemos nesikeičia, tik įgauna naujas formas. Pasak pašnekovės, viena didžiausių problemų, dėl kurių kreipiasi paaugliai, yra patyčios ir realiame gyvenime, ir internete. Klausimai, susiję su patyčiomis, visada buvo aktualūs, tik dabar prisidėjo ir internetinė erdvė.

Paklausta apie socialinių tinklų naudą ir žalą, Vaikų linijos darbuotoja neskubėjo pateikti vienareikšmio atsakymo, tačiau visgi atkreipė dėmesį į keletą svarbių dalykų, susijusių su pavojumi socialiniuose tinkluose.

„Socialiniai tinklai yra svarbūs jaunam žmogui, nes šiais laikais – tai viena iš priemonių atrasti save, tačiau taip pat virtualioje erdvėje susiduriama ir su sunkumais. Reikėtų nepamiršti, jog internetas – tai vieta, kur reikia elgtis atsakingai, nes net jeigu vaikai ir išima nuotraukas, tačiau kas nors jas gali būti išsisaugojęs, su tuo mes dažnai susiduriame Vaikų linijoj. Taip pat neretai pasitaiko, kai kas nors paplatina paaugliui nemalonią nuotrauką internete ir jis to negali sukontroliuoti. Socialinėje erdvėje labai lengva platinti nemalonią informaciją ir tai yra viena didžiausių problemų. Net jeigu tu ištrynei nuotrauką, ji vis tiek gali išlikti, nes kas nors gali būti išsisaugojęs.

Be to, internete plinta ir įžeidžiantys komentarai, nes ši vieta suteikia galimybę būti anonimiškam, ir ši problema aktuali ne tik tarp paauglių, bet ir suaugusiųjų. Internete labai sunku surasti ribą, ar mano nuomonė neįžeidžia kito. Kai slepiesi po anonimu ir žinai, jog tavęs niekas nepažins, jautiesi drąsiau, jautiesi galingesnis. Internetinėje erdvėje patyčios plinta sparčiai, nes internete gali prisijungti kur kas daugiau žmonių, nei, pavyzdžiui, mokykloje. Čia patyčios vyksta 24 valandas per parą, ir jei realiame gyvenime tu gali išeiti iš tos aplinkos, grįžti namo, kur jautiesi saugiai, čia išeiti tu negali“, – pasakojo Justina Stefanovič.

XXI amžiuje dažnai kalbama, jog technologijos užvaldys pasaulį, o kompiuteriu ir internetu naudotis tiesiog būtina. Lietuvos švietimo atstovai dažnai akcentuoja inovacijų svarbą, mokykloje informacinių technologijų pamokos pradedamos vis jaunesniame amžiuje. Regis, būtų sunku rasti vaiką, kuris nemoka naudotis išmaniomis priemonėmis, tačiau apie atsakingą elgesį internete Lietuvos žmonėms informacijos trūksta, nes to nemokoma nei mokykloje, nei universitete. Šiai minčiai pritaria ir Justina Stefanovič, kuri teigia, jog tokios informacijos trūksta ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems.

„Iš savo patirties pastebime, kad vaikams ir paaugliams trūksta informacijos, kaip saugiai elgtis internete, nes šiais laikais internetinėje erdvėje vaikai praleidžia daug laiko. Jaunimas žino daug tinklalapių ir jų galimybių, bet ne visada žino visus saugumo ir privatumo nustatymus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad daug klausimų kyla ne tik vaikams, bet ir tėvams, mokytojams. Suaugusieji dažnai nežino, kaip kalbėti su vaikais šia tema. Juolab kad internetas visada atsinaujina, tad reikia visada juo domėtis. Svarbu pasakyti, jog internete reikia stengtis elgtis kaip ir gyvenime: nedaryti nieko, ko nenorėtum, kad tau nutiktų, neįžeidinėti kitų, jeigu kažkas nemaloniai, įžeidžiančiai elgiasi su tavim ar tavo bendraklasiu – surasti patikimą, suaugusį žmogų, su kuriuo galėtumėt apie tai pasikalbėti. Kilus sunkumams, klausimams, visada galima kreiptis į vaikų liniją. Taip pat yra informacijos tėvams, mokytojams apie saugesnio interneto klausimus puslapyje https://www.draugiskasinternetas.lt/lt“, – patirtimi dalinasi Vaikų linijos atstovė.

Taigi atsakingas elgesys internete yra ypač aktuali tema šiuolaikinei visuomenei, o ypač paaugliams ir jų tėvams. Naudodamiesi internetu mes nešame atsakomybę už savo žodžius ir privalome laikytis virtualios erdvės etiketo (angl. netiquette). Gerbkime žmones, kurie sėdi kitapus ekrano, ir nepamirškime, jog viskas, ką įkeliame į internetą, amžiams ten ir lieka.

Rimantė Jančauskaitė

