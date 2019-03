Atliekų tvarkymu regione domėjosi svečiai iš tolimos karalystės

Lietuvoje viešintys Kambodžos Karalystės Aplinkos ministerijos ir Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos atstovai, besidomintys mūsų šalies patirtimi aplinkosaugos srityje, lankėsi ir Alytaus rajone veikiančiame regiono atliekų tvarkymo technologijų centre.

Dvylikos žmonių delegacija apžiūrėjo čia veikiančius mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo, kompostavimo įrenginius, šiuolaikiškai įrengtą ir tvarkomą nepavojingų atliekų sąvartyną, kitus objektus.

„Tai, ką pamatėme, mums paliko labai didžiulį įspūdį“, – sakė Kambodžos Aplinkos ministerijos sekretorius Sao Sopheap.

Anot jo, Kambodžoje yra daug problemų atliekų tvarkymo srityje, jas privalu spręsti, o tą darant labai svarbi ir reikalinga yra kitų šalių patirtis.

„Mes vis dar neturime tinkamai funkcionuojančio sąvartyno. O pas jus išvydome visą įrengimų kompleksą. Pats sąvartynas yra eksploatuojamas jau daug metų, bet dėl apgalvotų sprendimų ir modernių technologijų atrodo labai gražiai ir tvarkingai. Čia dirba žmonės, puikiai išmanantys visą atliekų tvarkymo sistemą, atliekų rūšiavimą, jų perdirbimą“, – kalbėjo Sao Sopheap.

Svečiai iš Kambodžos, atliekų tvarkymo technologijų centre praleidę daugiau kaip dvi valandas, turėjo daug klausimų apie atliekų tvarkymo sistemos kūrimą, ją reglamentuojančius įstatymus ir savivaldybių sprendimus.

Jie domėjosi, kaip yra surenkamos atliekos, kaip jos išrūšiuojamos, kaip tvarkomos atskirtos skirtingų frakcijų atliekos, kaip veikia biologinio apdorojimo įrenginiai, kaip tvarkomas sąvartynas, kaip gaminamas kompostas ir daugybe kitų klausimų.

Vizito Lietuvoje metu Kambodžos Karalystės Aplinkos ministerijos ir Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos aukšto rango pareigūnai buvo susitikę su Aplinkos ministerijos, departamentų vadovais, Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariais.

Kambodžos aplinkosaugininkų susidomėjimas mūsų šalies patirtimi išaugo, kai Lietuvos įmonė „Norway Registers Development“ laimėjo Jungtinių Tautų vystomos programos skelbtą konkursą IT strategijai Kambodžos Aplinkos ministerijai sukurti. Ši strategija buvo sukurta, o jos kūrimo metu atsirado didžiulis Kambodžos aplinkosaugininkų susidomėjimas Lietuvos patirtimi.

Aplinkosaugines savo šalies problemas norinčius spręsti Kambodžos pareigūnus domina ne tik pats atliekų tvarkymo procesas, bet ir visos įstatyminės bazės sukūrimas, visuomenės švietimo ir informavimo procesai, kurie yra labai svarbūs, organizuojant sėkmingai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo pasirinktas ir tolimos šalies atstovams buvo pristatytas kaip pavyzdinis, inovatyviausias regioninis atliekų tvarkymo centras Lietuvoje.

„Šis vizitas mums yra labai svarbus, įsimintinas ir naudingas. Labai sveikinu visą ARATC komandą, kuri dirba labai sunkiai, kad sutvarkytų visas atliekas ir visa ši didelė teritorija būtų tvarkinga“, – kalbėjo Kambodžos Aplinkos ministerijos sekretorius Sao Sopheap.

Pasak svečių delegaciją lydėjusio Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovo Algirdo Reipo, išties smagu, kad regione sukurta atliekų tvarkymo sistema nuolat sulaukia gerų įvertinimų ir maloniai nustebina pastaruoju metu vis labiau ja besidominčius kitų šalių atstovus.

„Manau, mes iš tiesų galime džiaugtis ir didžiuotis, kad vos per penkiolika metų sugebėjome sukurti sistemą, kuri užtikrina labai pažangų atliekų tvarkymą. Galime didžiuotis ir kiekvienas savimi, per tą laiką stipriai pasikeitusiu požiūriu į atliekų rūšiavimą ir suvokimu, kad tą daryti yra būtina“, – sakė A. Reipas.

Kambodžos delegacijos vadovui jis įteikė knygą, kurioje pristatoma Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro penkiolikos metų istorija ir palinkėjo sėkmės, kuriant pažangią atliekų tvarkymo sistemą savo šalyje.

ARATC informacija

Dalintis: email Print 2 Google+ 0 VK