10 svarbių patarimų prieš rinkimus

Praėjusią savaitę mėginau paaiškinti, į kurią maždaug už save ir savus agituojančią pusę jums derėtų atkreipti dėmesį. Gavosi kažkaip keistai, tarsi – atžagaria ranka. Kita vertus, globali žiniasklaidos kompetencijų organizacija „Intrernews“, kurios dalis Vilniuje esu, bendradarbiaudama su Atsakingos žiniasklaidos centru Rygoje ir Lietuvos LRT, sudėliojo viską daug išsamiau ir puikiau. Taigi: kaip reaguoti į kandidatų pažadus? Jie gana dažnai būna vienodi, grįsti įvairiose šalyse patirta rinkėjų reakcija, tačiau mums visiems svarbūs atsakymai – kaip mes galėtume į galimą mūsų smegenų plovimą reaguoti.

Turėkite kai kurias pastabas galvoje eidami pakartotinai balsuoti.

Politikai dažnai siekia mums įpiršti įvaizdį, edą „Aš – pažįstamas, todėl patikimas“, todėl derėtų už mane jums balsuoti.

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Svarbu eiti į gyvus susitikimus su kandidatu, užduoti rūpimus klausimus, nesuteikti pasitikėjimo be pagrindo. Pasidomėkite, koks žmogus slepiasi už rinkiminių plakatų ir šūkių. Būtina išsikelti sau klausimą, ar politikas su visuomene bendravo ir rūpinosi gyventojų problemų sprendimu visada ar tik prieš pat rinkimus.

Jie tvirtina, esą „Aš esu ne politikas“, todėl visi, kuriems klasikinė politika nusibodo, turėtų pasirinkti kažin ką nauja.

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Kad ir kaip kandidatai bando atsiriboti nuo politikos, jie kandidatuoja į politinius postus ir tapę merais, Seimo ar savivaldybių tarybų nariais, užėmę prezidento postą, tikrai negalės sakyti, kad jie nėra politikai ir politika neužsiima. Be to, verta prisiminti, kad norėdami įgyvendinti savo rinkiminius pažadus, politikai turės kalbėtis su kitomis politinėmis jėgomis, net jeigu nuo jų prieš rinkimus atsiriboja.

Jie stengiasi įpiršti mums idėją – „Aš – tas, kuriuo turi patikėti…“

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Klausykitės, ką sako politikas, ir stebėkite, ar jis nekalba vien tik lozungais ir klišėmis. Ar žada tik pokyčius, bet nepasako, ką ir kaip ketina konkrečiai keisti? Ar jo žadami pokyčiai apskritai yra įgyvendinami.

„Aš – savas“

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Tai, kad politikas yra kilęs iš to paties miesto ar kaimo, arba kad jis tos pačios tautybės kaip ir jūs, dar nereiškia, kad jis jus visiškai supranta, ir kad jo patirtis buvo identiška jūsų patirčiai. Pasistenkite pasidomėti politiku giliau, sužinoti, kokie žmonės jį supa, iš kokios aplinkos jis atėjęs, kokius darbus dirbęs, kokios jo tikrosios, o ne deklaruojamos vertybės.

„Aš žinau, ko tau reikia“ (ta prasme ligi pilnos laimės).

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Rinkiminiai šūkiai ir kalbos – tik fasadas, žiūrėkite, kas yra už jo. Ar kandidato elgesys ir gyvenimo pasirinkimai atitinka tai, apie ką jis kalba? Ar pats nebuvo teisiamas dėl korupcijos, o dabar žada su ja kovoti?

Įsitikinimas: „Aš – tinkamiausias šiai tautai“

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Ieškokite tikrų žmonių, o ne jų įvaizdžių. Stebėkite, ar nėra dirbtinai keliami konfliktai, ar kandidatas žada visus apginti ir visais pasirūpinti – užduokite sau klausimą, ar tai yra įmanoma.

„Aš – sprendimas viskam“

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Visada verta bent akimirką susimąstyti, ar tai, ką žada politikas, yra įgyvendinama. Ar tikrai įmanoma, kad bus išspręstos visos problemos, o pensijos ir atlyginimai augs dvigubai? Ar politikas jau yra išsprendęs konkrečias problemas, ar tik kalba apie jų sprendimą?

„Aš – palaikomas ir populiarus“

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Visada pravartu atkreipti dėmesį, kas palaiko politikus – ar tai yra anonimai, ar realūs žmonės, ar jūs tuos žmones pažįstate? Kokie yra jų argumentai, ar jie remiasi tik „patinka – nepatinka“? Ar tie palaikytojai patys priklauso politinei jėgai, ar jie patys kandidatuoja?

„Aš – savaime geresnis“

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Užduokite sau klausimą, ar kažkuri asmeninė kandidato savybė yra lemiama pareigose, į kurias jis pretenduoja? Ar jums iš tiesų rūpi kandidato amžius, šeimyninė padėtis, kilmė, ar visgi jums labiau rūpi jo gebėjimai ir kompetencijos?

Kova be taisyklių

Kaip nepasiduoti manipuliacijai? Prieš atiduodami savo balsą, atidžiai perskaitykite rinkimų biuletenį, ar tikrai balsuosite už tuos, už kuriuos ruošėtės? Jeigu rinkimų kampanijos elementai jus smarkiai erzina, galbūt tai – konkurentų darbas? Tikrinkite, ar jums į rankas patekę leidiniai nėra reklaminio pobūdžio, ar jie objektyvūs?

Rytas Staselis