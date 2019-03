Ligonių kasos: šiemet dantų protezavimo paslaugoms skirta 10 mln. eurų daugiau nei pernai

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) atstovai praneša, kad šiemet iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti skirta net 10,2 mln. eurų daugiau nei pernai, iš viso – 33,2 mln. eurų. Tikimasi, kad šios lėšos leis dar labiau sumažinti laukiančių dantų protezavimo asmenų eilę. Teigiamų pokyčių planuojama sulaukti ir dėl nuo šių metų pradžios įsigaliojusios naujos dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos.

„Kiek daugiau nei 10 mln. eurų padidintas finansavimas tai dar vienas svarbus žingsnis, mažinant pacientų eiles dėl dantų protezavimo. Padidintas finansavimas sudarys galimybę dantų protezavimo paslaugomis pasinaudoti apie 20 tūkst. asmenų daugiau nei įprastai“, – teigia VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigarienė.

Patobulinta dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarka įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. „Šių metų naujovė – viena bendra dantų protezavimo eilė. Nuo šiol pacientai, kuriems reikalingas dantų protezavimas, įrašomi į vieną bendrą šalies mastu. Todėl suvienodės dantų protezavimo laukimo trukmė, nebeliks skirtumų tarp 60 šalies savivaldybių“, – sako J. Grigarienė.

VLK primena, kad teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas PSDF biudžeto lėšomis, turi keturios privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų gyventojų grupės – žmonės, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, pacientai, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir vaikai iki 18 metų.

Specialistė priminė, kad dėl dantų protezavimo reikia kreiptis į įstaigą, kuri turi sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) ir kurioje gyventojai prirašyti. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo turi teisę į dantų protezavimo išlaidų kompensavimą ir kad jo dantų būklė atitinka dantų protezavimo indikacijas, sudaro burnos priežiūros bei gydymo planą bei supažindina su šiuo planu savo pacientą. Kartu užpildomas paciento prašymas įtraukti į laukiančių dantų protezavimo asmenų sąrašą.

„Nors anksčiau reikėdavo pateikti pensininko ar neįgalumo pažymėjimą, tačiau nuo šiol pildant prašymą pakanka tik asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Prašyme nebūtina nurodyti deklaruotą gyvenamąją vietą, žmogui suteikiama galimybė pasirinkti, kokiu būdu jis nori gauti iš TLK informaciją: ar paštu, ar elektroniniu laišku“, – sako VLK atstovė.

Tiesa, daliai žmonių kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos yra teikiamos prioriteto tvarka. Tai – vaikai ir asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos. Tačiau ir jie, norėdami gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, turi įsirašyti į laukiančių dantų protezavimo asmenų sąrašą ir sulaukti TLK pranešimo apie teisę gauti paslaugas.

Pensininkai, neįgalieji, norintys greičiau gauti dantų protezavimo paslaugas, kaip ir anksčiau, gavę TLK pranešimą apie įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo asmenų sąrašą, gali nelaukti ir dantis protezuoti už savo pinigus. Vėliau šie asmenys turėtų kreiptis dėl šių išlaidų kompensavimo į TLK. Šių paslaugų išlaidos jiems kompensuojamos, kai ateina jų eilė protezuoti dantis.

„Anksčiau pacientai dantų protezavimą turėdavo pradėti per 3 mėnesius, kai tik gaudavo TLK pranešimą apie atėjusią jų eilę. To nepadariusieji būdavo išbraukiami iš sąrašo. Nuo šių metų šis terminas panaikintas. Svarbu nepamiršti, kad dantis būtina protezuoti per 3 metus. Tad gavę TLK pranešimą pacientai dantų protezavimą galės pradėti nebūtinai iš karto, o, pavyzdžiui, po pusmečio“, – sako J. Grigarienė.

Įstaigų, kuriose pacientui gali būti suteiktos dantų protezavimo paslaugos, skelbiamos ligonių kasų interneto svetainėse. Taip pat rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba bendruoju ligonių kasų telefono numeriu (8 5) 232 2222.

