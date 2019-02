Vandens šuliniai: atgyvena ar puiki alternatyva gręžiniui?

Vandens šulinys – žemėje iškastas rezervuaras skirtas pasiekti požeminį vandenį. Dažnam mūsų tokie šuliniai vis dar asocijuojasi su vandens nešimu sklidinais kibirais senelių ar prosenelių sodybose, ar net magišku atributu, į kurį, sugalvojus norą, tereikia įmesti monetą. Nepaisant to iki šių dienų jie vis dar atlieka savo svarbiausią funkciją – aprūpinti gyventojus vandeniu. Tiesa, dabar viskas vyksta daug moderniau.



Nors geriamojo vandens tiekimas XXI-jame amžiuje bet kurioje civilizuotoje šalyje yra savaime suprantamas reiškinys, tačiau įsigijus sklypą naujakuriams tai vis dar tampa galvos skausmu. Jie turi nuspręsti ar bus kasamas giluminis gręžinys, ar šulinys.

Kaip apsirūpinti vandeniu?

Įsigijus sklypą ir įsirengiant namą, viena pirmųjų šeimininkų užduočių yra nuspręsti kaip bus apsirūpinama geriamu vandeniu buities reikmėms. Būdai yra du: kasti šulinį arba daryti gręžinį. Nors pastarasis būdas vandenį neretai išgauna iš daug giliau, dėl ko vanduo gali būti švaresnis, tačiau šulinių kasimas yra daug kartų pigesnė alternatyva.

Kasant šulinį pirmiausiai reikia atrasti vandens gyslą, iš kurios būtų tiekiamas vanduo. Internete gausu įvairių patarimų ir nuomonių, kaip gyslą atrasti patiems, tačiau specialistai nerekomenduoja tuo aklai pasitikėti.

Įmonių internetinių puslapių, su siūlymais atrasti sklypo vandens gyslą, iškasti bei įrengti šulinį ar vandentiekio sistemą taip pat netrūksta, tačiau itin svarbu, kad toks šulinys būtų įrengtas tinkamoje vietoje ir, svarbiausia, darbai atliekami kokybiškai.

Šulinių įrengimo ir kitais kasybos darbais užsiimančios įmonės „Kasyba.com“ vadovo Lino Stonio teigimu, grėsmės, bandant darbus atlikti patiems, tikrai nemenkos. Pasitikėti neaiškiais kasėjais irgi nepatartina, kadangi neretai pasitaiko atvejų, kai kasdami šulinį sukreivina, o kai dažnu atveju taisyti būna net brangiau, nei kasti naują.

„Šulinys gali būti iškastas netinkamoje vietoje – per arti tręšiamų daržų, laukų, automobilių ar ūkio technikos laikymo vietų, arba net lauko tualetų. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad nepakankamai gilūs gruntiniai vandenys nėra tinkami naudoti, kadangi yra užteršiami įvairių buitinių nuotekų. Šulinio vietos parinkimas įvertinant visus veiksnius yra labai svarbus darbas.“ – teigia jau ne pirmą dešimtmetį šulinius kasančios įmonės vadovas L. Stonys.

Dažniausiai šuliniams parenkamos aukštesnės sklypo vietos, saugiu atstumu iki užteršto gruntinio vandens ir apie 7-10 m. iki numatomos gyvenamojo namo vietos.

Šulinio rentiniai: kiek jų reikės?

L. Stonys teigia, kad tokį klausimą gauna nuolat, kai tik klientas užsakinėja šulinio kasimą: „Niekas nenori nusipirkti per daug rentinių, nes kiekvienas kainuoja pinigus, o atlikusių dažnai nėra kur dėti. Į klausimą „kiek jų reikės?“ – nėra vienodo atsakymo, nes šulinio gylis gali būti labai skirtingas kiekvienu atveju. Mes savo klientus iškart nuraminam, nes patys ir parduodam, ir vietą pristatom tik tiek rentinių, kiek jų konkrečiu atveju klientui reikia. Jokių bereikalingų išlaidų.“

Vandens šulinys – startas ir kitiems vandentiekio sprendimams

Teisingai įsirengus vandens šulinį, nešioti vandens į namus pilnais kibirais niekas nenori dėl daugybės priežasčių. Išeitis iš situacijos labai paprasta ir itin plačiai taikoma – vandens siurbliai, dar kitaip vadinamieji hidroforai.

Vandens siurbliui įrengti reikia iškasti tranšėją iki šulinio, pravesti vamzdžius nuo namo iki šulinio, pajungti patį hidroforą ir vamzdžius prijungti prie kriauklių, vonių ar tualetų, vandens šildymo boilerių ir pan. Paprastai nei įrengimas, nei patys vandens siurbliai daug nekainuoja, o tarnauja ne vienerius metus, tad tokiu būdu apsirūpinti vandeniu yra labai populiaru.

Vandens siurblius galima nesudėtingai įrengti ir senose sodybose, kur ir namas pastatytas, ir šulinys iškastas seniai.

Projektai ir leidimai?

Šulinio iškasimui nereikalingas joks savivaldybės ar kitos institucijos leidimas ar projektas, be to jo įrengimo darbai įprastai kainuoja daug pigiau nei vandentiekio sistemos projektas ir įrengimas.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šulinio iškasimui ir vandentiekio tiekimo sistemai įsirengti, taupyti tikrai nereikėtų – šulinio vanduo bus nemokamas. Tiesa, šulinio vandens kokybę rekomenduojama reguliariai tikrinti pas specialistus.

Įsirengus šulinį ir teisingai sutvarkius vandentiekį belieka išspręsti kanalizacijos įvedimo klausimą. Vandentiekio įrengimas užtikrins pastovų namų ūkio aprūpinimą vandeniu, o norintiems patogumo rekomenduojama įsivesti ir kanalizaciją. Kanalizacijos nuotekas būtina tvarkyti tinkamai, o tam yra dvi alternatyvos: buitinių nuotekų valymo įrenginiai arba kitas, šiek tiek pigesnis ir paprastesnis variantas – nuotekų surinkimo talpyklos.

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra geriausia išeitis siekiantiems turėti namuose tvarkingą kanalizaciją, tačiau jei nesate tikri, dėl tinkamiausio sprendimo jus visuomet pakonsultuos profesionalai.

Nebe senovinė relikvija

Vandens šulinys, iš pirmo žvilgsnio atrodantis atgyvenęs sprendimas, išsprendžia daugybę naujo sklypo vandentiekio klausimų, todėl paskaičiavus jo atsiperkamumą bei patogumą rekomenduojama šį sprendimą apsvarstyti kiekvienam naujakuriui. Turėdami klausimų kreipkitės į specialistus ir šios srities profesionalus, kurie jums įrengs tinkamiausius, jūsų poreikius atitinkančius vandentiekio sistemos sprendimus.

