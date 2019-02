Alfonsas Mekionis

Mylimai

Ją aplėksiu mažu paukšteliu,

Saulės spinduliu ją išmatuosiu

Ir nuprausiu lietaus lašeliu,

Šelmiu vėju akis nubučiuosiu.

Šaltu rudeniu velsiu kasas,

O pavasariu jaunu supinsiu.

Susivėręs kaip perlus rasas,

Lyg karoliais aš ją padabinsiu.

Būsiu vakaru – žvaigždėmis puošiu

Ir šaltinio versme – tegul semia…

Iš visų mylimųjų renkuosi

Nuostabiausią – tai Gimtąją žemę.

Stefa Juršienė

Nemuno kilpa

O Nemuno kilpa didžioji! –

Ties Birštonu,

Prienų šilais…

Balbieriškio kryžiams pamojus,

Pagonišku žalčiu rangais –

Siponių, Naravų palaukėm,

Giraitiškių pievom žaliom…

Žili tavo vandenys plaukia

Per šaltį

Ir karščio dienom.

Į mūsų dainas

Ir svajonę

Pavasario džiaugsmą neši.

Kiek skaudančios sielos dejonių,

Vilčių kiek nuplovus esi!

O Nemuno kilpa vingrioji,-

Didžiuojas senoliai, vaikai…

Čia Vytautas

Briedžius medžiojęs

Garsiais kunigaikščių laikais.

Bėgs amžiai

Kaip mėlynos vilnys,

Ardys metų pūgos krantus…

Eilėm apdainuotame vingy

Diena vis nauja atsibus.

Irena Sipavičienė

Prašai kalbėti apie Tėvynę…

Iškart iš atminties iškyla

Senas namas, kuriam gyvenau,

Rūgštinė obelis sodo gale,

Pinavijos rausvais žiedais,

Storas klevas už kluono,

Kur pieva ramunių bolavo…

Visa patvirtina –

Tai yra mano Tėviškė.

Jeigu atverčiau širdies gelmes,

Ji būtų nei jūros gilesnė,

Nei žydras dangus aukštesnė.

Tėvynė – žodis toks didelis,

Kaip didelė meilė mamos.

Graži kaip juosta vaivorykštės,

Kaip baltas šaltis žiemos.

Ir viskas, kas buvo vaikystėje,

Kas buvo šalia iki aušros,

Nupiešiau lino drobėje

Ir jos grožyje palieku save.

Atmintis dar vaikšto Tėviškėj,

Kur slapstosi visos svajonės…

Ten, atverstoje knygoje,

Įkritusi kasdienybės dalia…

Kiekvienas perskaitytas puslapis

Pasiekęs tašką aukščiausią –

Palaimintą pasakos grožį.

Ten atrastos triukšmingiausios

Mano pasaulio viršūnių paslaptys ,

Apsipynusios šmaikščiausia žodžių galia.

Ten tūkstančiai išgyventų gyvenimų…

Toje Tėviškėje,

Mano Tėvynėje.

Likimas tuomet taip jau lėmė

Gimti toli nuo mamos gimtinės,

Bet jos pasakos ir dainos dainuotos

Meilę iš jų gimtai šaliai sėmė.

O šiandieną taip tyliai sninga…

Stoviu ten, kur senoliai stovėjo

Prie vartų senų, jų pėdsakų stinga,

Tik iš aukuro liepsną plevena vėjai…

Kur iškovota jų laisvė – svarbiausia

Įspausta ašara gintaro aukse –

Paliesti galiu jų atminimą malda

Įkvėpus skaniausios duonos kvapą…

Senolių žemės duona buvo sunki, juoda,

Ja dalinosi broliai po plutą.

Kad ir vargas kartus ir karti jų senovė,

Šventą piliakalnį apšviesti saulė nesiliovė,

Tad saugoti atminimus liudytoja tampi,

Kad vaikams laukai šalies nebūtų sutepti.

O vasario snaigės tokios baltos krinta…

Lina Šakočienė

Kokia graži mūs Lietuva

Su savo kaimais, miestais ir gamta:

Kalneliai, kloniai, ežerai,

O kur miškai, dar pievos ir javų laukai.



Aukštaitis, dzūkas ar žemaitis,

Vis tiek esi tu lietuvaitis.

Ir tuo didžiuotis tu turi,

Nes šioj šaly tu gyveni.



Jos žemėj protėvių įmintos pėdos,

Čia tavo ateitis, džiaugsmai ir bėdos.

Mylėk, lietuvi, savo gimtą šalį,

Kas protėvių sukurta, sunykti nebegali.

Danutė Raižienė

Lietuva

Tu, Lietuva, graži

Tu – išdidi

Tu visus myli ir glaudi

Prie savęs širdy.

Ir saulelė Lietuvos

Taria vardą nuolatos

Tu laisva, Tu laisva

Lietuva, Lietuva!

Priešų iškankinta,

Didvyrių apginta,

Kunigaikščių šlovinta

Žiemos speiguose

paskelbta

Valstybės atkūrimo diena.

Ramutė Onutė Bidvienė

NESENK, ŠIRDIE!

Nesenk, širdie, dainuok jaunystę!

Manojoj Lietuvoj

Lietuviška kalba teneišnyksta,-

Tesuskamba dainoj!

Šviesos pilni ir kūrybingi,

Suremkime pečius,

Įkurkim įmones galingas

Visuose pakraščiuos.

Per darbus, per dainas, per mokslą,

Įprasminę save,

Pasieksime gerovę, kurios trokštam

Dabar ir ateityje.

Nesenk, širdie, dainuok jaunystę!

Manojoj Lietuvoj

Lietuviška kalba teneišnyksta,-

Tesuskamba dainoj!

Jurgis Montvila

Lietuva, mūsų žeme!

Lietuva, galinga mūsų žeme,

su didinga ir sunkia praeitimi.

Mes visi, turtuoliai ir bežemiai,

už Tave kovojom širdimi!

Širdimi, kardu ir išmintingais

sandoriais ir mūšiais atvirais.

Vienas kitą darėme galingais

ir jėga, ir protais dideliais!

Lietuva, ar ne per daug nurimom

ir nustojom gint Tavas šaknis?

Daug prie kūno siurbėlių prikibo,

kad gyvybines šaknis išknist.

Ar užmiršom tikrą kelią mūsų,

kurį amžiais mynėme šventai?

Klusnūs kad, sulinkę ir uždusę

šliaužiojam jų purvinais takais.

Lietuva, nejaugi pasiduodi

tiems, kurie su kėslais negerais,

nori švarų lietuvišką žodį

praust gražiai apnuodytais kerais?

Argi turim patikėt, ką moko

ponai su nublizgintais skvernais?

Mes kalbėt lietuviškai dar mokam!

Žinom, kas gerai, kas negerai!

Lietuva, mažyte mūsų žeme,

išauginus mus visus esi!

Tavo syvus mes rieškučiom semiam,

tik ar sugrąžinam juos visi?

Verkėm po kovos

Kad daina be grandinių gyventų,

o vargonai grot Dievo namuos,

mes kovojom už žemę mūs šventą.

Verkėm kritusių jau po kovos.

Su daina mes išėjom apginti

žemės, saulės, aušrinės rausvos.

Verkėm, karo gaisrų apsvaiginti,

daug vėliau, prie kapų, po kovos.

Mes norėjom, norėjom, kad būtų

svarios varpos laukuos Lietuvos.

Su daina mes išėjom, kad žūtum.

Verkėm mes daug vėliau, po kovos.

Teta Santa

Balandžio balto pūkas pirštų neapleido…

Begarsis šauksmas, girdimas anapus nebūties…

Žvaigždžių verpetan įsiliejęs

Tu neatsivertei, tiesiog likai savim.

Savim, kuris pirma širdim žodžius matuoja,

Kursai išdrįsta dykumoj alyvmedžius pasėt.

Žmogum, kuris iš meilės ir tikėjimo,

Gali po plytą net Bažnyčią pakylėt.

Štai, tyloje būtis ir nebūtis aprimsta,

Neužmiršti šventieji kalba su tavim.

Ir angelas, kuriam tave globot paskirta,

Kiekvieną tavo žodį laimina viltim.

Irena Makauskienė

Vasaris

Skliaute žvaigždžių

sietynas šaltas…

Po kojom snaigės,

Vasaris baltas.

Kodėl širdy

tas nerimas:

– Argi aš kaltas,

kad kunigaikštis buvo

per pačias mišias

nukautas…

Namai šalti,

nors dūmai į padangę kyla…

Žaizdre sudeginti

neišsiųsti laiškai ir

neskaitytos eilės…

Paryčiais girdžiu

pelėdos ūksmą tylų…

Vėl piligrimai drumsčia

mano vieno tylą

ir braunasi vidun nebylūs

į nepatogų šaltą žiemos būstą.

Vasaris baltas – pasiklydęs…

Alvyra Sventickienė

GIMTOJI KALBA

Kai peržengiau trobos slenkstį,

Dar kalbėti nemokėjau.

Slapstėsi žodžiai kiemo žolėje,

Gaudė saulės zuikučius šaltinėly,

Suposi rugių lauke ir virpėjo

Ant besišypsančių motinos lūpų.

Dar nemokėjau kalbėt.

O jau girdėjau ir klausiausi

Kaip gražiausios muzikos, gimtos kalbos.

O kai kalbėt pradėjau,

Visur kartu su ja einu.

Ir nėr pasauly man gražesnės kalbos

Už Motinos ir Lietuvos.

LIETUVA VAIKYSTĖJE

Aš nežinojau, kaip tave vadinti.

Tik laksčiau basa po tavo gėlėtą pievą,

Gaudžiau drugelius, rinkau žemuoges,

Gėriau šaltinėlio vandenį

Ir stebėjausi ąžuolų žalumu.

Aš nežinojau, kaip tu vadinies.

Tik užvertusi galvą dangaus mėlynėn,

Girdėjau nuostabią vyturio giesmę,

O vakarais lakštingalos treles.

Naktimis kalbinau mėnulį

Ir man mirksinčias žvaigždes.

Klausiausi arklių prunkštimo

Ir ilgesingos naktigonių dainos.

Glosčiau rankomis motulės audinių raštus,

Ir svajojau apie didelį ir platų pasaulį.

Tada dar aš nežinojau, kad tu Lietuva.

Tu buvai tik mano namai, mano gimtinė.

RYTO AKIMIRKA

Ant namo slenksčio žaidžia

Saulės spindulys ir vaiko šypsena.

Pirmasis žingsnis, lydimas mamos.

Prie kiemo vartų pasitinka tėtis,

Ir, užmetęs dalgį ant šakos,

Į saulę sūnų pakylėja.

Ir krykščia vaikas, ir kvatojas.

Jo linksmas juokas užkrečia visus.

Ir skamba tėviškės laukai ankstyvą rytą

Nuo vaiko juoko, vieversio giesmės,

Gražios lietuviškos kalbos.

Čia – mūs namai, čia – Lietuva,

Tėvynė, vaike, mūsų mylima.

Vilytė Viliušytė – Stelmokienė

Lietuvai

Lie-tu-va, Lie-tu-va!

Mūs šalelė gimta.

Tu garsi, Tu gyva, Tu esi mums šventa,

Tau per amžius mes himną giedosim.

Lie-tu-va, Lie-tu-va!

Soti duona, malda

Čia ramybė, vienybė ir saulė.

Tegul giedras dangus

Ir laimingas žmogus

Tave garsins po visą pasaulį.

Lie-tu-va, Lie-tu-va!

Tu brangi ir sava,

Upės, kloniai, miškai ir kalneliai.

Čia senolių kapai,

Čia užaugo vaikai, –

Lietuva man – gražiausias kampelis.

Asta Ferevičienė

Šaknim į savo žemę įsitvėręs,

Neišsigąsiu vėjų svetimų,

Apginsiu laisvą paukštį.

Sūraus nuo ašarų vandens išgėręs,

Palaistytas kovotojų krauju,

Šakom aš stiebsiuosi į aukštį…

Savam krašte savu medžiu…

Motulės rankomis sūpuotas,

Augintas pasakų, dainų.

Stiprus, kai laukiamas…

Tėvyne, negaliu tavęs išduoti,

Nes tik tavim aš gyvenu,

Tėvų kalba čia šaukiamas…

Lietuj pavasario ieva dar žydi,

Takelis ir upelė mano,

Vakarė aušrą supa.

Šalie, žiedeli lino tu mažyti,

Esi namai nuo seno,

Prisiminimų upė…

Džiaugiuos duris namų atvėręs….

Buvai lig šiol mums žemėje viskuo:

Ramybe ir skalsiausia duona,

Oriu ir išmintingu žvilgsniu,

Namais, kur telpame visi ir viskas.

Ir nieko neprašei, – tu moki duoti.

Sulauki mūsų, išlydi su ilgesiu…

Laiminga šypsena gėle pražysta,

Akim visus apkabini iš tolo:

– Vadinasi, ne veltui gyvenu…

Ar kada nors kita mintis užklysta,

Ar pamiršti kada tu negandas vaikų?..