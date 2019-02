Nematomos grėsmės – kodėl būtina įsirengti tvarkingą kanalizaciją?

Miestų gyventojai įprastai nesuka galvos, kur patenka iš mūsų praustuvių ištekantis vanduo. Miestiečių nuotekos tiesiog patenka į centrinę kanalizaciją – tai itin patogus ir rūpesčių nekeliantis būdas atsikratyti purvino vandens iš vonių, tualetų, skalbimo mašinų ar indaplovių.



Deja, jei gyvenate užmiestyje, ypač, jei esate įsikūrę atokesnėje kaimo vietovėje, tikėtina, kad jūsų namai nėra prijungti prie centrinės nuotekų sistemos, todėl nuotekų valymas ir šalinimas yra atskiras kiekvieno namų ūkio reikalas.

Su daugeliui kaimo gyventojų įprastais lauko tualetais valdžia kovoja jau ne vienerius metus, motyvuodama tuo, kad tokie tualetai kelia itin didelę gruntinių vandenų užterštumo riziką, bei grasindama baudomis, tačiau didžiulio proveržio kol kas dar nematyti.

Kaip to išvengti?

Vietoje lauko tualetų gyventojams, norint įsirengti vadinamąją vietinę kanalizaciją, siūlomos dvi alternatyvos: buitinių nuotekų valymo įrenginiai arba nuotekų surinkimo talpyklos.

Nuotekų valymo įrenginius ir surinkimo talpas daugiau nei 17 metų parduodančios ir montuojančios įmonės „Kasyba.com“ vadovo Lino Stonio teigimu, abi siūlomos alternatyvos yra ganėtinai panašios, abi atitinka nuotekų tvarkymui keliamus reikalavimus. Skiriasi tik patogumas pačiam namų ūkiui.

Nuotekų surinkimo talpos surenka iš namų ūkio atitekančias nuotekas ir jas ten sandariai laiko, kol prisipildžiusią talpyklą nusprendžiama ištuštinti. Šiam reikalui yra specialistai, kurie atvyksta su specialiai tam pritaikyta, nuotekas išsiurbti ir išvežti galinčia technika.

Tuo tarpu nuotekų valymo įrenginiai yra patogesni ir leidžia išvalytas nuotekas šalinti tiesiai į gruntą, nesukeliant žalingo poveikio aplinkai. Nuotekų valymo įrenginys turi atitikti visus keliamus reikalavimus bei standartus.

„Nemažai namų ūkių miestuose ir miesteliuose jungiasi prie centralizuotos nuotekų valymo sistemos, tačiau įsikūrę nedidelėse gyvenvietėse ar vienkiemiuose, tokios galimybės neturi. Įprastai tai yra per brangu dėl per toli esančios centrinės nuotekų valymo sistemos. Gyventojai tokiais atvejais turi dvi pagrindines išeitis: įsirengti nuotekų valymo įrenginius, arba nuotekų surinkimo talpyklas“, – teigia L. Stonys.

Jei asmeninė gerovė nerūpi, tai gal motyvuos bauda?

Neretai įsirengdami namą, arba jame jau kurį laiką gyvendami žmonės paprasčiausiai numoja ranka į tvarkingą buitinių nuotekų valymą, nors teisės aktai aiškiai numato, kaip jas turi tvarkyti individualių namų ūkiai.

Neprisijungus prie centrinės kanalizacijos ir nesusitvarkius nuotekų valymo patiems, visos buitinės nuotekos – vanduo iš virtuvių, vonių ir tualetų, patenka tiesiog į žemės gruntą. Šitaip teršiama aplinka, keliama grėsmė gamtai ir žmonių sveikatai.

Toks vanduo yra nuodingas, teršia gruntinius vandenis, o į aplinką išleidžia daug kenksmingų medžiagų. Net nesusimąstydami galite tokį vandenį naudoti kaip geriamąjį, o tai kelia didelį infekcijų pavojų. Negana to, su tokiomis nuotekomis į aplinką patenka daug organinių, azoto bei fosforo junginių, dėl ko prastėja ir šalies vidaus vandenų būklė.

Įstatymai tokiems, savo nuotekų netvarkantiems namų ūkiams, numato administracines baudas, galinčias siekti iki 240€.

Nuotekų valymo įrenginiai: kokį įsigyti?

Norintiems pasirinkti savo ūkiui labiausiai tinkama variantą, rekomenduojama pasitarti su specialistais, kadangi kiekvienas įrenginys turi daugybę niuansų.

Valymo įrenginiai neretai klaidingai laikomi itin brangiais (daugiau apie informacijos apie kainas rasite šioje nuorodoje) ar nereikalingais buities agregatais, tačiau profesionaliai įrengtas ir teisingai eksploatuojamas jis išvalys ir filtruos nuotekas, o išvalytą vandenį bus galima panaudoti kituose buities darbuose.

Pirmiausiai „Kasyba.com“ specialistai nuotekų valymo įrenginį rekomenduoja rinktis pagal tai, kiek name gyvena ar dirba žmonių ir kiek šie sudaro nuotekų. Šeima ar kolektyvas gali pagausėti, taigi, pasirinkus per mažą valymo įrenginį teks jį keisti ar susidurti su nepatogumais, kai per menko našumo įrenginys nesugebės tinkamai susidoroti su padidėjusiu nuotekų kiekiu.

Kokybiškam įrenginiui, kuriam suteikta garantija, įprastai didelės priežiūros nereikia. Pakanka kas pusę metų patikrinti, ar sistema neskleidžia nemalonaus kvapo ir ar neteršia aplinkinių vandens šaltinių. Jei reikalinga nuotekų valymo įrenginį išvalyti, tokį darbą geriausia patikėti kvalifikuotiems specialistams, kurie naudoja profesionalią įrangą.

Nuotekų valymo įrenginį derėtų įsigyti tik iš įmonės, kuri užsiima ne tik prekyba bet ir montavimu sklype, teikia aptarnavimo paslaugas, turi atitinkamą šio darbo patirtį.

Alternatyva: nuotekų surinkimo talpyklos

Nuotekų valymo įrenginiams populiari alternatyva – nuotekų surinkimo talpyklos, kurios nuotekas kaupia ir saugo, tačiau joms prisipildžius jas būtina ištuštinti. Tai esminis skirtumas tarp nuotekų valymo įrenginio ir surinkimo talpų.

Nuotekų surinkimo talpos dažniausiai montuojamos ten, kur nėra galimybės įsirengti nuotekų valymo įrenginių, pvz.: jei jūsų sklype nedaug vietos; yra aukštas gruntinis vanduo; nėra kur išleisti išvalyto vandens. Taip pat sodybose, kuriose nėra pastoviai gyvenama. Nuotekų talpyklos pakankamai nebrangus ir geras sprendimas.

„Kasyba.com“ vadovas Linas Stonys perspėja: „Labai dažnai pasitaiko, kad gyventojai nesirūpina nuotekų surinkimo talpų būkle ir ištuština jas per vėlai – joms jau persipildžius ar išsiliejus, nepaisydami to, kad už tokius pažeidimus gresia net iki 240 eurų siekiančios baudos. Nuotekų surinkimo talpos yra pigesnė alternatyva nuotekų valymo klausimu, bet jei nespėjate ar nenorite tuštinti jų patys – yra pakankamai daug įmonių, kurios užsiima nuotekų išsiurbimu ir išvežimu, o pati paslauga daug nekainuoja.“

Tiek nuotekų valymo įrenginiai, tiek ir talpyklos turėtų būti įrengiami ne mažesniu, kaip 20 metrų atstumu nuo ūkio geriamojo vandens šaltinio ar šulinio. Siekiant tinkamai parinkti vietą nuotekų valymo įrenginiams arba surinkimo talpoms, vėlgi labai patartina pasikonsultuoti su specialistais.

Srutų rezervuarai – kompleksinis sprendimas smulkiesiems ūkininkams?

Jei turite nedidelį ūkį, auginate gyvulius, jums greičiausiai nereikalingos didelės mėšlidės ar vadinamosios srutų lagūnos, be to, mažam ūkiui itin aktuali įrenginio kaina. Šiuo atveju tinkamiausias sprendimas – srutų rezervuaras, parenkamas pagal ūkyje susidarantį srutų kiekį. Jie įprastai naudojami visų gyvulių ir paukščių srutoms kaupti.

Nedideli uždaro tipo srutų rezervuarai maksimaliai sumažina gruntinio vandens užteršimo tikimybę. Toks srutų kaupimo būdas atitinka visus gamtosauginius reikalavimus, tokiu būdu užtikrinamas aplinkai nežalingas būdas srutų laikymui.

Dažnai prie tokių nedidelių srutų rezervuarų yra prijungiamos ir iš gyvenamojo namo ištenkančios nuotekos, todėl nedideliems ūkiams tai tampa patogiu kompleksiniu sprendimu.

Kokybiški srutų rezervuarai gaminami iš gelžbetonio, atsparūs UV spinduliams ir korozijai, ilgaamžiai, todėl net ir nedideliam ūkiui tai prieinama išeitis.

„Renkantis bet kokį vandenvalos sprendimą nebijokite pasitarti su profesionalais dirbančiais šioje srityje. Pasitaiko ir kurioziškų situacijų, todėl nuotekų valymo sprendimus ir konsultacijas geriau patikėti specialistams, o ne kaimynams ar draugams, o patiems būti užtikrintiems, kad viskas tvarkinga ir atitinka visus reikalavimus“ – pataria L. Stonys.

©Kasyba.com