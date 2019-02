Kaip švenčiame šv. Valentino dieną

Prabėgus didžiosioms metų šventėms, parduotuvių lentynose esančius kalėdinius žaisliukus keičia romantiška atributika – prekybininkai ruošiasi šv. Valentino dienai, kuri švenčiama vasario 14 d. Pasak legendos, šv. Valentinas buvo Romos vyskupas, kuris gyveno III amžiuje. Tuo metu Romos imperatorius Klaudijus II draudė vestuves, nes manė, jog vedę vyrai yra emociškai labiau prisirišę prie savo šeimų, todėl negali būti geri kariai. Tačiau vyskupas Valentinas nepaisė šio draudimo ir slapčia sutuokdavo įsimylėjėlius. Žinoma, toks savivaliavimas supykdė Romos imperatorių Klaudijų II ir šis nubaudė vyskupą mirties bausme, kuri buvo įvykdyta būtent vasario 14 dieną, vėliau vyskupas Valentinas buvo paskelbtas šventuoju.

Lietuvoje šv. Valentino diena pradėta švęsti po Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metais. Šiais laikais ši šventė kiek kitokia nei anksčiau, todėl ir nuomonių yra įvairių: vieni džiaugiasi tokia švente, kiti teigia, kad mylėti reikia kiekvieną dieną, o šv. Valentino diena yra tik prekybos centrų džiaugsmas. Tiesa, pastebima, kad Lietuvoje įsimylėjėlių dieną daugiausia mini jaunimas, todėl ir klausėme jaunų žmonių, kaip jie švenčia vasario 14-ąją?

Nors šv. Valentino diena įprastai suprantama kaip įsimylėjėlių, porų diena, tačiau neretai ji minima ne tik tarp dviejų žmonių, bet ir šeimoje. Tai tampa dar viena maža švente, kai artimieji dalinasi išskirtiniu dėmesiu ir meile vienas kitam. Kaip teigia Gabrielė ir Akvilė, pažintis su šv. Valentino diena įvyko būtent šeimoje ir tai tapo gražia tradicija.

„Valentino dienos tradicijos mūsų šeimoje puoselėjamos jau nuo vaikystės, visada, nuo pat mažų dienų, tai buvo šeimos laikas, smulkių dovanėlių apsikeitimas, todėl ir suaugus noriu tą dieną praleisti su artimais žmonėmis. Šią dieną turim tradiciją lepintis neįprastu maistu, eiti pavakarieniauti arba pasigaminti patiems. Tai gali atrodyti kaip ir eilinė diena su svarbiu žmogumi šalia, tik truputį kitokia ir vieną kartą per metus. Nors pati švenčiu šią dieną ir džiaugiuosi, kad šventės – tai puiki proga mylimiems žmonėms skirti daugiau laiko, visgi, manau, kad vasario 14 -oji tampa labai pompastiška, parduotuvių vitrinos kalėdinius žaisliukus iškeitė į širdeles. Atrodo, kad šiais laikais tai ne meilės šventė, bet komercijos paradas. Tačiau vis tiek manau, jog kiekvienas randa savą būdą, kaip šią dieną paminėti. Aš linkusi ramiai, be jokių pompastikų ir širdelių ant žandų, bet neteisiu ir tų, kurie visais įmanomais būdais, net ir socialiniuose tinkluose, demonstruoja savo meilę“, – pasakojo Gabrielė.

„Šv. Valentino dieną švenčiau ir švenčiu visada, nes tai puiki proga mylimiems žmonėms priminti, kokie jie man svarbūs. Kol neturėjau vaikino, šią dieną minėdavome su šeima – išeidavome į kavinę ar pabūdavome visi kartu namuose, padovanodavome vieni kitiems po simbolinę dovanėlę. Dabar vasario 14 dieną švenčiu su vaikinu, šia proga visada stengiamės kur nors išvažiuoti ir pasidžiaugti laiku dviese. Mano nuomone, dabartiniame skubančiame ir sumaterialėjusiame pasaulyje šv. Valentino diena yra puikus priminimas, kad svarbiausi dalykai, darantys žmogų laimingu, yra nematomi akimis ir nenuperkami už jokius pinigus. Juk smagu artimiems žmonėms pasakyti, kad juos mylime, o ši šventė yra puikus priminimas tai padaryti, jei kartais to nespėjame per darbus ir reikalus“, – teigia Akvilė.

Įtemptas gyvenimo ritmas kartais padiktuoja savas sąlygas, juk šiais laikais mylimuosius dažnai skiria didelis atstumas, tačiau, prieniškės Gabrielės teigimu, nustebinti artimą žmogų galima net ir per tūkstantį kilometrų:

„Nors mano vaikinas gyvena už kelių tūkstančių kilometrų, tačiau mes dažnai skraidom vienas pas kitą ir visada stengiamės šventes sutikti kartu. Tačiau šiemet per Valentino dieną būsim atskirai, bet nepaisant to, kai nepavyksta sutikti švenčių kartu, visada gaunu gėlių, kurias pristato kurjeris. Manau, jog ir šiais metais bus taip pat. Kitiems gali atrodyti nuobodu, nes, neva, tai ne siurprizas, tačiau iš tikrųjų, tai beprotiškai miela. Turiu draugių, kurios neturi antrųjų pusių, tad tikriausiai eisim pavakaroti į miestą ir taip paminėsime Valentino dieną. Vasario 14 -oji iš tiesų labai graži ir smagi šventė, gal kiek per daug „sukomercinta“, bet juk visiems patinka dėmesys, dovanėlės, juk kartais žmonės pirmą kartą ir į pasimatymą eina būtent šią dieną. Graži šventė žiemos laikotarpiu – aš už! Šventes reikia švęsti“, – patirtimi dalinosi Gabrielė.

Jau seniai visuomenėje paplitęs stereotipas, jog merginos yra didesnės romantikės nei vaikinai, tad natūralu, jog kyla klausimas, ką apie šią dieną mano vaikinai? Atsakymas tikrai nesudėtingas: „Šios Valentino dienos aš visiškai nešvęsiu, nes neturiu su kuo, bet jeigu vis tiek reiktų rinktis, tikriausiai pasirinkčiau praleisti vakarą su savo automobiliu ir jį išvalyti“, – pokštavo Marius, pridurdamas, jog pagrindinė priežastis, kodėl nešvenčia Valentino dienos, yra tai, jog neturi antrosios pusės. Visgi, anot Mariaus, geriausia dovana Valentino dienos proga – tai laikas kartu su mylimu žmogumi.

Švęsti Valentino dieną ar ne – tai kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Meilės dienos proga „Gyvenimo“ redakcija linki nepamiršti mylėti ne tik per Valentino dieną, bet ir kiekvieną dieną. Mylėkite ne tik antrąją pusę, šeimą ar draugus, bet ir patį gyvenimą.

Rimantė Jančauskaitė

