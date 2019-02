Ant raudono kilimo – „Žiburio“ muzikinių vaizdo klipų apdovanojimai

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje su dideliu pasisekimu nugriaudėjo tradicinis šeštasis rajoninis muzikinių vaizdo klipų apdovanojimų renginys „Žiburys“ Music Awards 2018-2019“. Tai itin populiarus renginys, į kurį susirenka ir buvę gimnazistai, ir svečiai. Renginį, kaip ir kiekvienais metais, organizavo anglų kalbos mokytojai: renginio iniciatorė – Vilija Gustaitytė, Jurgita Barkauskienė, Artur Hovakimyan, Jūratė Grybauskienė, taip pat gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė bei Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė. Iškilmingo vakaro dalyvius pasveikino Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė.

Anglų kalba vykusią muzikinių apdovanojimų šventę vedė ir ant raudono kilimo apdovanojimus nugalėtojams teikė gimnazistai Paulina Mozūraitė ir Lukas Barkauskas.

Šiais metais buvo įsteigta net keturiolika nominacijų. Konkurse dalyvavo ne tik „Žiburio“ gimnazijos mokiniai, bet ir Šilavoto pagrindinės mokyklos komanda, vadovaujama mokytojos Laimutės Čepulinskienės, net dvi „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių komandos (mokytoja Sonata Pikienė), „Revuonos“ pagrindinės mokyklos (mokytojos Rita Markovskaja, Edita Ramanauskienė, Daiva Žuvaitienė) bei Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijos (mokytoja Ilona Sodytė) komandos. Nominaciją „Geriausias debiutas“ laimėjo grupė „W.E.“, „Geriausio vaizdo klipo socialine tema“ apdovanojimas skirtas komandai „Born to be brave“, „Geriausias grupės vaizdo klipas“ – „Astronauts“, „Geriausias vaizdo klipas kelionių tema“ – „Explorers“, ,,Geriausias merginų sukurtas vaizdo klipas“ – ,,Just my life“, „Geriausias vaikinų sukurtas vaizdo klipas“ – „Damynas“, „Geriausios idėjos vaizdo klipas“ – ,,Garage Squad“, ,,Geriausios choreografijos vaizdo klipas“ – „Watch me“, ,,Jausmingiausias vaizdo klipas“ – ,,Soul sisters“, „Kūrybiškiausio vaizdo klipo“ kategorijoje laimėjo „Sleepwalkers“, „Originaliausio vaizdo klipo“ nominacija įteikta „Sony Fam“, „Geriausios režisūros vaizdo klipu“ pripažintas „Alvu“, „Geriausiu pramoginiu vaizdo klipu“ buvo nominuoti komandos „#8“ atstovai, „Draugiškiausio vaizdo klipo“ nominacija atiteko „Just kidding“ . Beje, vieną iš vaizdo filmukų kartu kūrė visa šeima – Airina ir Alvydas Volungevičiai bei jų dukros: Sofija, Augustė ir Donaira, jis nominuotas sentimentaliausiu.

Vakaro pabaigoje žiūrovai rinko patį geriausią metų muzikinį vaizdo klipą. Suskaičiavus žiūrovų balsus, laimėtojais buvo paskelbta mūsų gimnazijos vaikinų komanda „Sony Fam“ (Lukas Zagurskas, Alvaras Zagurskas, Kristupas Kupstas, Linas Vinkleris, Splendid Didla).

Moksleiviai, kurdami muzikinius klipus, atskleidė savo kūrybiškumą, darbo komandoje, bendradarbiavimo įgūdžius, gilino anglų kalbos ir informacinių technologijų žinias, turiningai ir smagiai praleido vakarą.

Visos vaizdo klipus kūrusios komandos apdovanotos plokštelėmis su įrašytomis nominacijomis, saldumynų krepšeliais ir Švietimo skyriaus padėkos raštais. Žiūrovų simpatijas pelniusio filmuko komandai įteiktas pagrindinis prizas – mikrofonas su nominacijos užrašu.

Atėnė Žukovaitė, IIIa