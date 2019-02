Praėjusį penktadienį, ko gero, būtų galima pavadinti ministrų diena Prienuose – rajone lankėsi sveikatos ir žemės ūkio ministrai Aurelijus Veryga ir Giedrius Surplys.

Ar neapgalvota reforma bus peržiūrėta?

Atvykęs kartu su Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininke Asta Kubiliene sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pirmiausia susitiko su rajono gydymo įstaigų vadovais ir rajono Tarybos nariais.

Ministras susitikimui buvo parengęs išsamų pranešimą su spalvingomis skaidrėmis apie situaciją sveikatos apsaugos sistemoje ir, pasak A. Verygos, jau matomus vykdomos reformos rezultatus. Tarp jų buvo paminėti teigiami poslinkiai, susiję su alkoholio kontrole ir akcizų padidinimu, dėmesiu sveikesniam vaikų maitinimui, kompensuojamųjų vaistų skyrimo tvarkomis, kova su korupcija, E – sistemos privalumais, medikų atlyginimų didėjimu bei gydymo įstaigų tinklo pertvarkymu. Būtent šis klausimas labiausiai ir rūpi mūsų rajono gyventojams bei medikams, nes pagal anksčiau siūlytą reformos projektą Prienų ligoninė liktų tik slaugos ligonine. Tiesa, projektui įstrigus Seime, reforma kol kas atidėta, bet žmonėse nerimo – ne mažiau. Todėl, kaip ir kai kuriuose kituose rajonuose, taip ir Prienuose, renkami parašai dėl ligoninės išsaugojimo.

Kelis kartus mero Alvydo Vaicekausko ir Tarybos Sveikatos reikalų komiteto narių Snaiguolės Garmuvienės ir Vyto Bujanausko konkrečiai paklaustas, ar išliks Prienų ligoninė, ministras tvirtino, kad kol rajonų ligoninės priklauso savivaldybėms, ministerija negali jų uždaryti. Duoti garantijų ar pažadų, kaip bus ateityje, ministras nesiryžo, nes, pasak jo, įstatymu dar nepatvirtintos regioninės tarybos, kurios ir priims sprendimus dėl gydymo įstaigų optimizavimo regione. Ministro teigimu, svarbu susitvarkyti taip, kad ligoninėse būtų teikiamos geros kokybės paslaugos ir ligoninės galėtų užsidirbti.

Ministrui dėl kai kurių pristatyme pateiktų vertinimų oponavusios VšĮ Prienų ligoninė direktorės Jūratės Milaknienės manymu, Prienų ligoninėje taip ir dirbama. Praėjusiais metais joje buvo suteikta per 80 000 įvairių asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Priėmimo skyriuje jų buvo suteikta 9500.

– Tad ką darys pacientai, jeigu ligoninė neteiks aktyvaus gydymo paslaugų? – klausė ligoninės vadovė.

Prieniškiai ministrui išsakė daugiau pastebėjimų dėl per didelių šeimos gydytojų krūvių, per mažų įkainių už teikiamas paslaugas, vėluojančių ligonių kasų atsiskaitymų už suteiktas paslaugas, Kauno didžiųjų ligoninių nenoro priimti sunkių ligonių, atvežtų iš rajonų, bei pateikė kitų klausimų.

Vėliau ministras dar lankėsi Prienų ligoninėje, kur susitiko su ligoninės darbuotojais, ligoniais bei visuomenės atstovais, ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centre bei Slaugos ligoninėje.

Susitiko su žemdirbių bendruomene

Po pietų su komanda į Prienus atvykęs žemės ūkio ministras Giedrius Surplys susitiko su rajono žemdirbių bendruomene.

Ministerijos vadovas pristatė šiuo metu rengiamą žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją, kalbėjo apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria, atsakė į gausiai susirinkusių žemdirbių klausimus. Apie ministro ir jo komandos susitikimą su ūkininkais – kitame laikraščio numeryje.

Ramutė Šimukauskaitė