Maisto atliekos surenkamos atskirai. Kaip tai vyksta?

Nuo praėjusių metų pabaigos Alytaus regione maisto atliekos surenkamos atskirai. Jas rūšiuoti privalo miestų ir miestelių individualių namų gyventojai, neturintys galimybės kompostuoti atliekų ir gavę specialius komplektus maisto atliekoms surinkti.

„Procesas įsibėgėja – kiekvienąkart surenkant maisto atliekas, vis daugiau konteinerių išstumiama išvežimui“, – sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas.

Šaltuoju metų laiku maisto atliekos surenkamos vieną kartą per mėnesį pagal patvirtintus grafikus. Šiltuoju metų laiku maisto atliekos bus surenkamos ir išvežamos du kartus per mėnesį.

Kai kurie gyventojai klaidingai mano, kad į maisto atliekų konteinerius galima mesti tik maisto liku-čius ir tvirtina, kad tokių atliekų neturi. O iš tiesų daugelis iš įpročio atliekas, kurias reikia mesti į maisto konteinerius, vis dar meta į mišrių atliekų konteinerius.

Į maisto atliekų konteinerius galima mesti ne tik maisto, bet ir virtuvės atliekas: riebalais ir kitais maisto produktais suteptą kartoną ir popierių, išskyrus pakuotes, naudotus popierinius rankšluosčius, staltieses, servetėles, naudotus vienkartinius popierinius puodelius. Į šiuos konteinerius taip pat galima mesti ir žaliąsias atliekas: kambarinius augalus ir jų dalis, piktžoles, kitas sodo ir daržo atliekas, susmulkintas medžių šakas.

Visų šių atliekų negalima mesti į mišrių atliekų konteinerius. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) specialistai nuolat domisi ir kontroliuoja, ar gyventojai tinkamai išrūšiuoja atliekas.

„Pastaruoju metu yra sugriežtinta mišrių atliekų konteinerių kontrolė. Šiuose konteineriuose aptikus maisto atliekų jie netuštinami, tačiau jokios kitos sankcijos kol kas netaikomos – bendraujame su gyventojais, paaiškiname, kaip ir kodėl reikia atskirai rinkti maisto atliekas. Džiugu, kad daugelis žmonių geranoriškai reaguoja į pastabas“, – pasakojo ARATC Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinio vadovas Martynas Krasauskas.

Praėjusiais metais Alytaus regione buvo išdalinta beveik 6 tūkstančiai maisto atliekų konteinerių komplektų. Komplektą sudaro lauke pastatomas konteineris, ant kurio dangčio yra keičiamas anglies filtras, virtuvėje naudojamas kibirėlis, kurio konstrukcija užtikrina maksimalią ventiliaciją ir apsaugo nuo nemalonių kvapų sklidimo, bei speciali talpa panaudotam aliejui ir riebalams surinkti.

Atskirai renkant maisto atliekas joms skirtame kibirėlyje rekomenduojama nenaudoti plastikinio maišelio. Be plastikinių maišelių surinktos maisto atliekos paprasčiau tvarkomos, greičiau suyra, skleidžia silpnesnį kvapą nei išmestos maišeliuose. Baimintis mesti maisto atliekas tiesiai į kibirėlį be maišelių tikrai neverta, nes ir kibirėliai, ir konteineriai yra specialiai pritaikyti šioms atliekoms ir jų apačioje yra palikta vietos susidariusiam skysčiui kauptis.

Atskirai surinktą aliejų ir riebalus gyventojams reikės išvežti į stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles. Šiose aikštelėse bus keičiami ir ant maisto atliekų konteinerių dangčių esantys anglies filtrai.

Atliekų tvarkymo specialistai neabejoja, kad maisto atliekų surinkimas vyks sklandžiai. Kaip rodo ligšiolinė praktika, turėdami rūšiavimo konteinerius, gyventojai pakankamai greitai įpranta jais naudotis. Įvairių apklausų duomenimis, Alytaus regiono gyventojų rūšiavimo įgūdžiai yra vieni geriausių šalyje, o regione sukurta atliekų tvarkymo sistema pagrįstai vadinama pažangiausia Lietuvoje.

Daugiau apie rūšiavimą: https://www.aratc.lt/gyventojams/atlieku-tvarkymo-vadovas-individualioms-namu-valdoms

ARATC informacija