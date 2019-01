Tarybos posėdis

Sausio 24 d. vykusiame pirmame šių metų Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl 20 -ties į darbotvarkę įtrauktų klausimų. Dauguma jų patvirtinti sklandžiai, be didesnių ginčų, vis dėlto keleto sprendimų opozicijos atstovai nepraleido tylomis.

Siūlė nustatyti kuklesnius pareiginės algos koeficientus

Pirmiausia opozicijos nariai žodžio paprašė Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai Vytautei Draugelytei pristačius naujus, nuo sausio 1 d. įsigaliosiančius savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficientus. Jiems užkliuvo tai, jog pagal šiuos koeficientus Egidijaus Visocko mėnesinis atlyginimas į rankas didės apie pustrečio, o Rimos Zablackienės – pusantro šimto eurų. Tiesa, kaip pabrėžė pranešėja, administracijos vadovams nebus mokami iki tol taikyti 50 proc. priedai prie atlyginimų.

Kaip nurodyta aiškinamajame rašte, Valstybės tarnybos įstatymas minėtas pareigas užimantiems valstybės tarnautojams leidžia nustatyti tokius pareiginės algos koeficientų (baziniais dydžiais) intervalus: savivaldybės administracijos direktoriaus 14,5 – 17,5, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 9,5 – 17. Todėl Tarybos narei Loretai Jakinevičienei parūpo, kodėl valdančioji koalicija iš šių intervalų pasirinko ne ankstesnių atlyginimų dydį atitinkančius, bet gerokai didesnius koeficientus (administracijos direktoriui – 16,5, o jo pavaduotojai – 14). Jos nuomone, administracijos vadovų ir iki tol gautos algos buvo solidžios, todėl reikėtų imti pavyzdį iš kuklesnius koeficientus nustačiusių savivaldybių ir neišlaidauti.

Tam pritarė ir Tarybos narys Arūnas Vaidogas, kuris, kaip buvo galima suprasti iš paklausimo merui, administracijos direktoriaus atlygį sietų su jo darbo rezultatais. Kita vertus, politikas kvietė peržiūrėti visų savivaldybės darbuotojų atlyginimus. Jo žiniomis, žemesnėje grandyje yra žmonių, dirbančių vos 0,75 etato, ir nuo jų reikėtų pradėti. Meras Alvydas Vaicekauskas pastebėjo, jog administracijos darbuotojų atlyginimai didės 20 proc. tuomet, kai bus priimtas naujas biudžetas. Jo nuomone, tai gyvybiškai svarbu, nes už dabartinį atlyginimą neatsiranda norinčiųjų dirbti savivaldybėje.

Opozicija balsavimui pateikė alternatyvų pasiūlymą dėl mažesnių koeficientų nustatymo, tačiau 12 -kos Tarybos narių balsais pritarta koalicijos siūlymui padidinti savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojos atlyginimų koeficientus, nuo kurių, žinia, priklausys ir išeitinių kompensacijų dydis kadencijai pasibaigus.

Po ginčų – etatas darbui su jaunimu

Tarybos narių nuomonės išsiskyrė ir tvirtinant papildomą etatą Prienų kultūros ir laisvalaikio centre darbui Atviroje jaunimo erdvėje (AJE). Su jaunais žmonėmis iki 2018 m. gruodžio vidurio dirbo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas ir finansuojamas darbuotojas. Buvo pritraukta per 30 jaunuolių, surengta 11 susitikimų, jų metu jaunimui buvo organizuotos įvairios veiklos, diskusijos, teiktos individualios konsultacijos, kviečiama įsitraukti į savanorystę. Nuo šių metų pagal pasirašytą sutartį pradėtus darbus turėtų tęsti savivaldybė, kuri įsipareigojo darbuotojo etatą finansuoti iš rajono biudžeto. Jo darbo užmokesčiui per metus reikėtų surasti šiek tiek daugiau nei 10525 Eur. Etatas būtų dalinamas keliems darbuotojams, mokymų metu įgijusiems žinių ir darbo su jaunimu patirties.

Ši suma dviejų Tarybos komitetų – Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų bei Sveikatos ir socialinių reikalų – nariams pasirodė per didelė įtemptam šių metų biudžetui ir jie pasiūlė vietoj pilno etato įsteigti 0,5 etato darbui AJE. Tam pasipriešino dvi opozicijos atstovės, gerai žinančios darbo su jaunimu specifiką ir jo svarbą.

Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė, paprašyta Tarybos narių, argumentais pagrindė, kodėl toks etatas reikalingas. Jos teigimu, KLC senokai yra tapęs jaunimo neformalaus susibūrimo vieta. Tai toks jaunimas, kuriam neįdomūs būreliai, sportas ar saviveikla, todėl reikėjo surasti jiems patrauklios ir prasmingos veiklos, kad, užuot ramstę ir braižę pastato sienas, būtų užimti ir savo energiją nukreiptų teigiama linkme. Kaip sakė KLC direktorė, darbas su gatvės jaunimu nėra lengvas. Ji džiaugėsi įgytu pasitikėjimu, Atviroje jaunimo erdvėje vykstančiu užimtumu, jos teigimu, nesinorėtų vėl grįžti į anuos gūdžius laikus, kai pagalba jaunimui apsiribodavo daugiausia gerais norais.

12 Tarybos narių balsais pritarta etato darbui Jaunimo atviroje erdvėje Prienų KLC įsteigimui.

Patvirtino autobusų stoties patalpų nuomos kainą

Prienų autobusų stoties rekonstrukcija beveik baigta, likę tik įrengti dispečerinę, kitai veiklai pritaikyti pastato vidaus patalpas. Todėl Savivaldybės taryba priėmė sprendimą skelbti viešą konkursą autobusų stoties patalpų nuomai. Tiesa, Tarybos nariai pasiginčijo, kokią pradinę nuomos kainą be PVM nustatyti: ar 282 eurų (kaip parengtame projekte), ar ją padvigubinti (564 Eur), ar padidinti iki 1000 Eur per mėnesį. Konkurso laimėtojas turėtų teisę stoties patalpose vykdyti maitinimo veiklą. Galiausiai buvo priimtas valdančiosios koalicijos variantas – 564 Eur.

Aiškinosi, ar pateikti duomenys turės įtakos lėšų skyrimui

Po ilgokų ginčų Tarybos sprendimu pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu patvirtintos Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano 2 priedas „Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklas“. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Robertas Želvys informavo, kad šis sprendimo projektas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) nurodymą – keliams, turėjusiems tik numerį, suteikti pavadinimus. Pasak pranešėjo, renkant duomenis, buvo kreiptasi į seniūnus, kurie ir teikė siūlymus.

„Žibalo“ į ugnį įpylė Cezaras Pacevičius, kuriam pateiktoje lentelėje užkliuvo rajono kelių būklę apibūdinantys duomenys. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad mažiausiai 80 proc. kelių įvardinti, kaip esantys geros būklės, o tai, jo įsitikinimu, akivaizdi netiesa, kurią patvirtina ir gyventojų skundai. Tarybos nariams parūpo, ar, LAKD pateikus tokius duomenis, nebus sumažintas finansavimas kelių priežiūrai. Nors skyriaus vyriausiasis specialistas Juozas Šiugždinis aiškino, kad finansavimą lemia kiti kriterijai – gyventojų skaičiaus, kelių tinklo ilgio ir kt., ir ši pažyma lėšų skyrimui neturės reikšmės, Tarybos nariai siekė situaciją išsiaiškinti iki galo, netgi atidėti sprendimą kitam posėdžiui. Juolab kad ateityje lėšų skyrimas priklausys ir nuo to, ar keliai teisiškai registruoti. Paaiškėjo, jog iki šiol tik nedidelei daliai rajono kelių atlikta teisinė registracija, tačiau, mero teigimu, šių metų biudžete šioms reikmėms bus numatyta daugiau lėšų. A.Vaicekausko siūlymu, dauguma Tarybos narių balsavo už tai, kad LAKD prašyti ir vėluojantys duomenys dėl kelių pavadinimų būtų patikslinti ir perduoti, o prie klausimo apie kelių būklę pažadėta sugrįžti vėliau.

Pagal Užimtumo programą bus įdarbinta 40 bedarbių

Posėdyje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2019 m. gyventojų užimtumo didinimo programa. Jai skirta 46 300 Eur specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, kurie bus paskirstyti pagal 14 -ka paraiškų, pirmiausia organizuoti laikiniesiems darbams tose seniūnijose, kuriose nedarbo lygis didžiausias. Numatoma įdarbinti daugiau kaip 40 bedarbių. Jie laikinai dirbs rajono seniūnijose, švietimo, kultūros, sveikatos įstaigose, Prienų krašto muziejuje.