Eksperimentas su sauskelnėmis. Kas pasikeistų jų atsisakius?

Keturių mėnesių kūdikį auginanti jauna šeima ryžosi įdomiam eksperimentui – mėnesį laiko nenaudojo vienkartinių sauskelnių. Vietoj jų alytiškiai rinkosi daugkartines. Po mėnesio, viską suskaičiavę, jie įvertino savo patirtį ir padarė išvadą, kad naudoti daugkartines sauskelnes buvo patogu, ekonomiška ir pavyko išvengti viso kalno atliekų.

Šio eksperimento iniciatorius buvo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC). „Sauskelnės sudaro labai didelę atliekų dalį – apie 15 procentų viso mišrių atliekų kiekio. Jos netinkamos perdirbimui ir visos šalinamos sąvartyne. Tai yra didžiulė problema“, – kalbėjo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Galvojant, kaip būtų galima pakeisti situaciją ir sumažinti sauskelnių atliekų kiekį, buvo įvardinta vienintelė alternatyva – daugkartinės sauskelnės. Tačiau daugelį nuo tokio pasirinkimo atbaido kaina – vyrauja įsitikimas, kad daugkartinės sauskelnės yra gerokai brangesnės.

„Labai norėjosi išsiaiškinti, ar iš tiesų kainos skirtumas yra toks didelis, kad daugkartinių sauskelnių naudojimas, net jo nepabandžius, atrodo labai nepatrauklus. Tad pasikalbėjau su motinystės atostogose esančia mūsų darbuotoja. Sutarėme, kad ji atliks eksperimentą ir išsiaiškins, kaip yra iš tikrųjų“, – pasakojo A. Reipas.

Prieš pradėdama naudoti daugkartines sauskelnes, tyrimą atlikusi Evalda savaitę laiko atidžiai skaičiavo ir fiksavo, kiek vienkartinių atliekų sunaudoja ir kiek atliekų iš jų susidaro.

Per savaitę buvo sunaudota 58 vienetai vienkartinių sauskelnių. Bendras jų svoris siekė 5,12 kg. Vienai dienai vidutiniškai reikėjo daugiau kaip 9 vienetų sauskelnių.

Kūdikio priežiūrai šeima naudojo vienkartines sauskelnes su indikatoriumi. Vienas vienetas šių sauskelnių kainavo 16 centų.

Atlikusi šiuos skaičiavimus, šeima įsigijo daugkartinių sauskelnių ir mėnesį laiko naudojo tik jas. Alytiškiai pasirinko bambuko anglies pluošto daugkartines sauskelnes, kurių vienas komplektas – išorinės kelnaitės ir įklotas – kainavo 11, 64 euro.

Alytiškiai įsigijo ir naudojo 20 tokių komplektų. Per vieną dieną panaudodavo 6 – 9 komplektus, o bendras dienos vidurkis buvo 7, 63 komplekto.

Sudėjus ir palyginus sauskelnių kainą, paaiškėjo, kad vienkartinės sauskelnės pusei metų kainuotų 219,84 EUR, daugkartinės tam pačiam laikotarpiui – 232, 80 EUR. Bet jos gali būti naudojamos ir toliau, o vienkartinių reikia nuolat pirkti.

Tyrimui naudotos daugkartinės sauskelnės su specialiomis spaudėmis, kurių dėka sauskelnes galima nuolat „padidinti“ ir jų dydis tinka, kol kūdikis užauga iki 17 kilogramų. Tad tai irgi leidžia gerokai sutaupyti.

Tiesa, naudojant daugkartines sauskelnes atsiranda papildomų išlaidų vandeniui ir skalbimo priemonėms. Eksperimentą atlikusi šeima sauskelnes, kaip rekomenduojama, skalbė 30 laipsnių temperatūros vandenyje, bet kiek jo sunaudojo, tiksliai apskaičiuoti negalėjo, nes vanduo buvo naudojamas ir kitoms reikmėms.

Skalbimui naudojo vaikų drabužiams skirtą ekologišką skalbimo priemonę, o džiovino sauskelnes, kaip ir rekomenduojama, natūraliu būdu. Dešimčiai komplektų sauskelnių išdžiovinti prireikia nemažai vietos ir kai lauke jau vėsu, o patalpos dar nešildomos, jas išdžiovinti būna nelabai lengva.

Daugiau jokių esminių skirtumų tarp vienkartinių ir daugkartinių sauskelnių naudojimo alytiškiai nepastebėjo. Skalbiant nepasikeitė nei daugkartinių sauskelnių savybės, nei išvaizda, o kūdikis vienodai laimingas jautėsi ir uždėjus vienas, ir kitas sauskelnes.

Tik jo tėvai pastebėjo, kad naudojant daugkartines sauskelnes atliekų visai nesusidarė. Naudojant vienkartines, per tą patį laiką būtų susidarę apie 20 kilogramų atliekų.

„Išbandę daugkartines sauskelnes, jas dabar dažniausiai ir naudojame. Vienkartines imame tik kur nors išvykdami. Jas dedame ir nakčiai, nes mūsų įsigytos daugkartinės sauskelnės yra be indikatoriaus, rodančio, ar kūdikis pasišlapino, ar pasituštino ir ar reikia keisti sauskelnes. Vienkartinės sauskelnės tokį indikatorių turi, tad nakčiai dedame jas“, – apie savo patirtį pasakojo Evalda.

Augindama pirmą vaiką, šeima naudojo tik vienkartines sauskelnes. „Apie daugkartines sauskelnes yra labai mažai informacijos ir įsigyti jų parduotuvėse nėra galimybių. Ir šįkart daugkartines sauskelnes įsigijome užsisakę internetu“, – kalbėjo eksperimentą atlikusi alytiškė.

Jauna šeima priėjo prie išvados, kad naudoti daugkartines sauskelnes yra patogu, ekonomiška ir ekologiška, o bent iš dalies atsisakius vienkartinių sauskelnių galima gyventi apsuptiems gerokai mažesnio atliekų kiekio. Pabandom?

