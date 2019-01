Prezidentė kviečia valstybės gimtadienį švęsti drauge

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia kūrybingai ir prasmingai minėti Valstybės atkūrimo dieną ir prisijungti prie akcijos „Vasario 16 -ąją švęsk linksmai ir išradingai“.



„Mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį! Jos gimtadienį ir vėl švęskime visi drauge, kad Vasario 16 -oji atsilieptų kiekvieno tautiečio širdyje, kad vėl plačiai skambėtų, aidėtų ir džiugintų, o mums brangios spalvos – geltona, žalia ir raudona – nuvilnytų iš Lietuvos per visą pasaulį“, – sako Prezidentė.

Iniciatyvos tikslas – linksmai ir išradingai pasveikinti savo šalį gimtadienio proga, o savo sumanymais pasidalinti su visais. Iniciatyvas, kaip originaliai pasveikinti Lietuvą, galima registruoti oficialioje svetainėje www.lrp.lt/vasario16 iki vasario 20 dienos.

Linksmiausių ir išradingiausių sumanymų autorius valstybės vadovė pakvies į Prezidento rūmus, kur iškilmingoje ceremonijoje bus pasidalinta pačiomis ryškiausiomis ir nuoširdžiausiomis Vasario 16 -osios šventės akimirkomis. Už originalumą, pilietiškumą, gebėjimą sutelkti ir meilės Lietuvai puoselėjimą šalies vadovė įteiks nepriklausomos Lietuvos ir jos žmonių simbolį – valstybės trispalvę.

Prie kūrybingai sutikti Vasario 16 -ąją kvietusios akcijos švenčiant jubiliejinę – 100 -ąją – Valstybės atkūrimo dieną Lietuvos žmonės prisijungė itin gausiai ir pateikė rekordinį skaičių – net 1500 išradingų sumanymų. Akcijoje ypač aktyviai dalyvavo šalies žmonės ir svetur gyvenantys lietuviai. Švęsdami kartu jie kūrė gražią bendrą šventę, daugybę prasmingų, linksmų akimirkų ne tik sau, bet ir visiems aplinkui.

Šalies vadovės inicijuota akcija vyksta septintą kartą. Per šešerius akcijos „Vasario 16 -ąją švęsk linksmai ir išradingai“ metus iš viso paskelbta 3,5 tūkst. idėjų, apdovanota per 130 originalių iniciatyvų.

„Gyvenimo“ laikraščio redakcija, palaikydama Prezidentės iniciatyvą, kviečia Prienų ir Birštono krašto žmones, šeimas, bendruomenes ir kolektyvus Vasario 16-ąją švęsti išradingai, užfiksuoti šventės akimirkas žinutėse, fotografijose ir filmuotoje medžiagoje bei pasidalinti jomis su laikraščio skaitytojais (Facebook’o vartotojais).

Valstybės gimtadienį paverskime visų mūsų asmenine švente!