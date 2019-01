Karikatūrų paroda Birštono muziejuje

2018 m. Birštono muziejus vykdė restauravimo projektą, kurio metu Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro specialistai prevenciškai konservavo ir restauravo muziejaus archeologinį eksponatą – luotą. Tarp jų buvo ir restauratorius Rolandas Vičys, turintis molbertinės tapybos ir polichromuotos medienos aukščiausios kategorijos kvalifikaciją. Tuomet netikėtai ir paaiškėjo, jog Rolandas ne tik restauravimo specialistas, bet ir nuotaikingų karikatūrų autorius.

Birštono muziejuje šiuo metu veikia šio karikatūristo autorinė paroda. Parodoje eksponuojamos karikatūros, pagamintos įvairia technika; tapyta aliejiniais dažais ant drobės, lipdytos iš plastilino ir pieštos pieštukais.

Pasak Rolando Vičio, jis gimė, smėlio pilis statė ir užaugo Kauno mieste. Polinkis į meną išryškėjo jau vaikystėje. „Peckeliojau“ visus popierinius paviršius, kopijavau visus pieštus personažus. Vis dėlto iki pat 17 metų negalvojau būti dailininku. Menus apsisprendžiau studijuoti netikėtai – kai mane už rankos viena moteriškė nuvedė į Kauno A. Martinaičio vakarinę dailės mokyklą. Po pirmosios užduoties nupiešti paukštį (iškamšą) dailės mokytoja liepė tuoj pat užsirašyti čia mokytis, prisimena Rolandas. – Na, taip vakarus ir leisdavau – mokiausi įvairių menų. Viską pamėgau – lipdyti iš molio, grafikos subtilybes, patiko ir gaunami stebuklai su paprastu nespalvotu pieštuku, tapybos menas ir dėstoma teorija apie meno stilius ir įvairius menininkus.“

Baigęs vakarinę dailės ir vidurinę mokyklas R.Vičys nusprendė tęsti „nardymą“ po menų pasaulį. „Todėl su dideliu noru įstojau į Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetą. Meno pasaulį padėjo pažinti tapytojas Arvydas Martinaitis ir daug kitų puikių dėstytojų. Be dailės amato, ten sužinojau ir kaip restauruoti paveikslus. Baigęs Kauno kolegijos menų fakultetą pagalvojau, kad gerai būtų pasižiūrėti, kaip vilniečiai gyvena. Dėl to esu iki šiol čia užstrigęs. Mindamas Vilniaus dailės akademijos koridorius, gavau bakalauro ir magistro diplomus, taigi užaugęs drąsiai galėsiu tapyti ir restauruoti paveikslus. Bet to dar buvo maža – norėjosi ir vaikus mokyti dailės amato. Taigi Vilniaus dailės akademijoje baigiau pedagoginės kvalifikacijos studijas ir įgijau dailės ir technologijų pedagogo kvalifikaciją. Meno subtilybių mokino Arvydas Šaltenis, Kostas Dereškevičius, Petras Repšys, Henrikas Čerapas, Ričardas Nemeikšis ir kiti,“ – apie savo gyvenimo kelią pasakoja parodos autorius.

Kaip Rolandas prisipažįsta, jis jau seniai, nuo vaikystės, jaučia didelį malonumą piešti linksmus žmonių portretus, paryškindamas jų bruožus. Smagu žiūrėti, kaip iš tokių piešinių juokiasi žmonės, o ir pačiam jam patinka iš jų juoktis. Todėl jau ne vieną vasarą važiuoja į pajūrį taip linksmintis. Ne vien juokais patinka leisti laiką. Tapydamas gali atsipalaiduoti, išlaisvinti savo vidinį pasaulį. „Net ir tapydamas bandau atkreipti dėmesį į įvairias komiškas situacijas, vaizdus. Linksmas temas bandau užfiksuoti savo drobėse. Išbandau ir naujas tapybos technikas, medžiagas,“ – sako R.Vičys. Karikatūristo nuomone, „dažnai žmonės daug ko apie save nežino, kol nepamato savęs iliustruoto. Pamatę net susigėsta. Džiugu pagelbėti žmonėms save pažinti“.

Maloniai kviečiame aplankyti šią nuotaikingą parodą, kuri veiks iki vasario 13 d. Birštono muziejuje, Vytauto g. 9.

Angelė Sabaliauskaitė

Birštono muziejaus vyr. fondų saugotoja