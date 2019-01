Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo 2019 m. sausio 1 d.

Nuo 2019 m. įsigaliojusi mokesčių pertvarka numato pakitusį Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą ir darbo jėgos apmokestinimą, teisę susigrąžinti dalį išlaidų už paslaugas, susijusias su būsto ar automobilio remonto darbais, nepilnamečių vaikų priežiūra. Apie šias naujoves išsamiau pasakoja Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė.

– Kaip po mokesčių pertvarkos pasikeitė darbo jėgos mokesčiai, kaip bus skaičiuojamas GPM tarifas?

– Nuo sausio 1 d. perskaičiuotas darbuotojo bruto darbo užmokestis, kuris padidintas 1,289 karto, o beveik visi darbo jėgos mokesčiai išskaičiuojami iš darbuotojo atlyginimo. Tačiau taikant didesnį GPM, sumažėja mokesčiai „Sodrai“, todėl bendras mokesčių „krepšelis“ išlieka toks pats.

Didžiajai daliai gyventojų buvęs 15 proc. GPM tarifas šiemet kinta iki 20 proc. Toks tarifas bus taikomas tiems gyventojams, kurių metinės darbo užmokesčio pajamos neviršys 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos. Didesniam uždarbiui, viršijančiam 120 VDU ribą, bus taikomas 27 proc. mokestis. 2020 metais VDU riba mažės iki 84, o 2021 m. – iki 60 VDU dydžio.

– Kaip veiks naujos būsto ir automobilio remonto mokesčių lengvatos?

– Gyventojai nuo 2019 metų sausio 1 d. turėtų pradėti kaupti dokumentus, įrodančius apie išlaidas, remontuojant būstą ar automobilį, samdant auklę, nes nuo šių metų pradžios gyventojai turi galimybę pasinaudoti GPM lengvata, susigrąžinant dalį pajamų mokesčio už patirtas išlaidas savo ar sutuoktinio naudai atliktas paslaugas, susijusias su pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio kito remonto, lengvųjų automobilių remonto darbais, taip pat nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūra. Šia lengvata gyventojai pasinaudoti galės tokiu atveju, jeigu minėtus darbus atliks ir paslaugas suteiks Lietuvoje registravęs veiklą gyventojas ar įmonė, o pirkėjas turės darbų ar paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Tiesa, svarbu pabrėžti, kad už darbams ar paslaugoms atlikti įsigytas reikalingas priemones, medžiagas, mechanizmus ir kitas sistemas lengvata taikoma nebus.

– Kokią maksimalią mokesčio sumą gali susigrąžinti vienas asmuo?

– Didžiausia patirtų išlaidų suma, nuo kurios gali būti susigrąžinta dalis GPM už minėtas paslaugas, yra 2 tūkst. eurų, todėl maksimali grąžintina suma vienam asmeniui yra 400 eurų, jei jo pajamos buvo apmokestintos 20 proc. GPM tarifu. Svarbu ir tai, kad bendra išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą, gyvybės draudimo įmokos ar įmokos į pensijų fondus įmokas bei palūkanas už iki 2009 metų sausio 1 d. paimtą gyvenamojo būsto kreditą), kuriomis gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos, suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

– Ką turi daryti gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti GPM lengvata?

– Pirmiausia, gyventojas, pasinaudojęs minėtomis paslaugomis, pavyzdžiui, atliktu automobilio remontu, remonto darbus atlikusio asmens turėtų paprašyti, kad išrašomoje sąskaitoje faktūroje būtų išskirta remonto darbų kaina, nes jei sąskaitoje bus nurodyta tik bendra kaina, tokia sąskaita gyventojui pasinaudoti nepavyks. Pirmąsyk susigrąžinti dalį sumokėto GPM gyventojai galės jau 2020 m., pateikę metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2019 metus. Prie jos reikės pridėti skenuotus ar fotografuotus minėtų paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Na, o tie gyventojai, kurie nenori patys pildyti metinių pajamų deklaracijų ir pageidauja, kad preliminarias deklaracijas jiems parengtų VMI, apie savo patirtas išlaidas informaciją jau nuo 2019 m. galės mokesčių administratoriui teikti pranešimu. Gyventojų pateiktus duomenis apie išlaidas VMI jiems perkels į atitinkamų metų preliminarią gyventojo pajamų deklaraciją ir ją beliks pateikti.

– Kaip gyventojams bus galima pateikti pranešimą apie patirtas išlaidas?

– Pranešimai apie patirtas išlaidas su paslaugos suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais galės būti teikiami tik elektroniniu būdu, per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą. Kada pateikti pranešimą gyventojai galės pasirinkti patys – kaskart kai patiria išlaidas ir už jas atsiskaito, vieną ar keliskart per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 15 d. Tuomet VMI jiems visą pateiktą informaciją sukels į preliminariąją deklaraciją. Prie pranešimo apie išlaidas pakaks pateikti tik sąskaitą faktūrą ar prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, jei juose bus pažymėta apie apmokėjimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pranešimą apie išlaidas (PRC912) VMI reikia pateikti po to, kai gyventojas atsiskaito už jam suteiktą paslaugą, todėl tais atvejais, kai darbai ar paslauga atlikti ir apmokėti ne tais pačiais kalendoriniais metais, pranešimas už išlaidas turi būti teikiamas tik tada, kai mokėjimas yra atliktas ir išrašyta sąskaita faktūra arba prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas.

– Kur gyventojai gali išsamiau susipažinti su mokesčių naujovėmis?

– Kiekviena nauja mokesčių reforma plačiau pristatoma atskirais seminarais, į kuriuos galima registruotis iš anksto VMI interneto svetainėje (https://www.vmi.lt/cms/seminarai_). Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais mokesčių mokėtojai gali sužinoti paskambinę Mokesčių informacijos centro specialistams telefonu 1882 ar apsilankę VMI interneto svetainėje. VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

– Dėkojame už pokalbį.

Dalintis: email Print 3 Google+ 0 VK