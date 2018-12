„Žiburio“ gimnazija – Erasmus + HELP projekto dalyvė

Šiais metais Prienų „Žiburio“ gimnazija dalyvauja projekte Erasmus + HELP (Handicap for Education and Learning Process). Projekto partneriai – mokyklos iš Bulgarijos, Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Pirmasis susitikimas įvyko gruodžio 10 – 15 dienomis Jean Moulin licėjuje Langono mieste, Prancūzijoje. Į susitikimą vyko projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Grybauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, mokiniai – Gerda Minajevaitė, Arnas Rasimavičius, Paulina Šaltytė ir Monika Vaitkevičiūtė.



Šio projekto tikslas – žmonių su negalia integracija visuomenėje. Pirmojo susitikimo metu buvo sukurtas projekto logotipas bei apibrėžta neįgalumo sąvoka. Smagu, kad Arno logotipas buvo pripažintas geriausiu ir tapo projekto logotipu. Prancūzijoje įgijome naujų patirčių: mokėmės gestų kalbos, susitikome su dailininku, kuris neturi nei kojų, nei rankų, bet nuostabiai tapo burna, aplankėme specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokyklą, kurioje žaidėme krepšinį, sėdėdami specialiuose vežimėliuose, kopėme į aukščiausią smėlio kopą Europoje.

Kitas susitikimas vyks 2019 metų balandį Bulgarijoje. Jame taip pat dalyvaus du mokytojai ir keturi mokiniai iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos.

Gerda Minajevaitė

III klasės mokinė