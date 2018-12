Piešinių konkursas – Lietuvos šimtmečiui paminėti

Nemuno kilpų regioninio parko direkcija kiekvienus metus kviečia moksleivius dalyvauti piešinių konkurse. Tema visada susijusi su gamta. Šių metų konkurso tikslas buvo gamtos ir joje gyvenančiųjų vienovė, o pačią temą apibrėžė Antano Baranausko eilutės: „Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina! Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!“ Tema labai plati, todėl buvo įdomu, kaip su tokia užduotimi susitvarkys mokytojai, nes jie yra pirmieji patarėjai savo moksleiviams.

Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes: pirmų ir antrų, trečių ir ketvirtų, penktų ir šeštų, septintų ir aštuntų klasių. Konkurso nuostatuose buvo nurodyta piešinio dydis ir galimybė naudoti įvairią piešimo techniką. Piešinių gausa visada būna mažųjų grupėje, tačiau temą aiškiausiai atskleidė vyresnieji. Konkurso komisijai buvo sunku išrinkti pačius geriausius darbus, o trečių- ketvirtų klasių grupėje nugalėtojai nebuvo išrinkti. Konkursui darbus moksleiviai atsiuntė iš dvylikos mokyklų. Gaila, kad kai kurie piešiniai neatitiko temos arba formato, todėl vertinti komisija jų negalėjo.

Visada džiaugiamės, kai į konkursus įsijungia dar nedalyvavusios mokyklos, bet kartu būna įdomu apžiūrėti ir jau gerai žinomų dailės mokytojų moksleivių darbus. Moksleiviai užauga, palieka mokyklą, į jų vietą ateina kiti, tačiau mokytojai nepraranda savo profesionalumo ir sugeba padėti mokiniui suprasti ir išreikšti meną.

Dėkojame mokytojams, padėjusiems savo moksleiviams, paskatinusiems juos dalyvauti konkurse, pasiūliusiems gerų idėjų. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkomis, nugalėtojai ir laureatai – atminimo dovanėlėmis. Apdovanojimus į mokyklas išsiųsime 2019 metų sausio mėnesį.

Ramutė Milušauskienė

NKRP vyr. specialistė

Piešinių konkurso rezultatai

Pirmų – antrų klasių grupėje: I vieta – Andrėjai Šeškauskaitei (Prienų rajono Šilavoto pagrindinė mokykla , 1 kl.), II vieta- Gretai Milkevičiūtei ( Prienų rajono Stakliškių gimnazija, 1 kl.); III vieta-Arnui Subačiui (Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinis ugdymo skyrius, 2 kl.); laureatais paskelbti- Tautvydas Visockis ( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 1C kl.), Gabrielė Barštytė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 2 C kl.), Monika Navickaitė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 2C kl.), Milena Lepeškaitė ( Prienų raj. Balbieriškio pagrindinė mokykla, 1 kl.), Goda Jakimonytė (Birštono gimnazija, 1 B kl.), Milita Kurmanavičiūtė ( Prienų raj. Stakliškių gimnazija, 1 kl.), Karina Klebauskaitė (Prienų raj. Šilavoto pagrindinė mokykla, 1 kl.), Valentinas Kazlauskas (Prienų raj. Šilavoto pagrindinė mokykla, 2 kl.).

Trečių – ketvirtų klasių grupėje komisija neišrinko nugalėtojų, todėl skelbiami laureatai: Gabrielė Grigaitė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 4A kl.), Akvilė Jakaitytė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 4 A kl.), Gabija Žiūkaitė (Birštono gimnazija, 3 C kl.), Samanta Daugėlaitė ( Prienų raj. Skriaudžių pagrindinė mokykla, 3 kl.), Emilija Mielaikaitė (Birštono gimnazija, 4 C kl.), Ema Berulytė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 3 D kl.), Emilija Šumskaitė ( Birštono gimnazija, 3 C kl.), Živilė Bieliauskaitė ( Prienų raj. Jiezno gimnazija, 3 kl.), Morta Žuklytė ( Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, 4 kl.), Evelina Maskvytytė ( Prienų raj. Pakuonio pagrindinė mokykla, 4 kl.).

Penktų šeštų klasių grupėje: I vieta- Aistė Justinavičiūtė ( Birštono gimnazija, 6 B kl.) ir Karina Mazuronė ( Prienų raj. Jiezno gimnazija, 5 kl.), II vieta- Deimantė Baranauskaitė ( Birštono gimnazija, 6 B kl.), III vieta- Amelija Skinkytė ( Birštono gimnazija, 6 B kl.) ir Aistė Malinauskaitė (Birštono gimnazija, 6 A kl.). Laureatais tapo: Kamilė Baranauskaitė ( Birštono gimnazija, 6 A kl.), Evelina Serdiukovaitė ( Prienų raj. Stakliškių gimnazija, 5 kl.), Gabrielė Valinčiūtė (Prienų raj. Stakliškių gimnazija, 5 kl.), Mindaugas Vaitekūnas ir Ovidijus Mickus (Alytaus rajono Butrimonių gimnazija Punios pagrindinis ugdymo skyrius, 5 kl.).

Septintų-aštuntų klasių grupėje: I vieta- Lukrecija Pokštaitė (Prienų raj. Jiezno gimnazija, 8 kl.) ir Eglė Parajackaitė (Prienų raj. Stakliškių gimnazija, 8 kl.), II vieta- Erikas Kandrotas (Prienų raj. Jiezno gimnazija, 8 kl.) ir Sandra Janulevičiūtė ( Prienų raj. Pakuonio pagrindinė mokykla, 8 kl.), III vieta- Indra Jančiauskaitė (Prienų raj. Jiezno gimnazija, 8 kl.). Laureatais tapo: Vaineta Čeglytė ir Ugnė Margarian ( Birštono gimnazija, 7 A kl.), Lina Česekaitė (Prienų raj. Jiezno gimnazija, 8 kl.), Augustė Skrockytė ( Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 8 B kl.)