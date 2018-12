Birštone įvyko gerumo akcija „Padovanok suknelę“

Lietuvos miestuose baigėsi šventinė gerumo akcija „Padovanok suknelę“. Jos iniciatorė – trijų vaikų mama, verslininkė, aktyvi visuomenininkė, siekianti Lietuvos pilietybės etiopė Eskedar Maštavičienė.

Ši įstabi moteris tiki, kad visa, kas būna atiduota, grįžta per padėką, per gražiausius jausmus. Tad būtent ji prieš ketverius metus paskatino Lietuvos moteris dalintis savo puošniomis suknelėmis, kurios joms atidirbo ir kažkelintą kartą nebebus nešiojamos, ir dovanoti jas kitoms, negalinčioms jų įpirkti. Veiksmo esmė – moteris moteriai, kad šventės būtų kuo nuostabesnės. „Taip praskaidriname viena kitai šventę ir kartu suteikiame suknelėms naują gyvenimą. Man labai gražu dalintis ir palaikyti atsakingą vartojimą“, – sakė prieš vykstant į Birštoną Eskedar. Dar etiopė pasidžiaugė, kad į akciją šiemet įsitraukia kaip niekada daug garsių moterų – vadinamųjų ambasadorių, taip pat garsių dizainerių ir kad prie jos jungiasi nauji miestai ir miesteliai, tarp kurių (jau trylikos!) vienas iš naujokų – BIRŠTONAS. „Esu labai laiminga, tikslinga ir labai mylinti moteris, svajojanti bent per šventes matyti kuo daugiau jų laimingų čia, Lietuvoje. Daug tų svajonių, jų siekiu, bet iš tikrųjų… – gyvenimas pats yra svajonė! Kurioje gyvenu kiekvieną dieną“, – šypsojosi palinkėdama sėkmės įgyvendinant iniciatyvą „Padovanok suknelę“ Birštone.

Ką gi, Birštone jauki šventė jau įvyko. Tiesa, pirmą kartą ji buvo kukli – juk moterims ir rėmėjams visada pirmiausia reikia suprasti ir pajusti, kas ir kaip vyksta… Tuo įsitikinusi ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, atvykusi pasveikinti išgražėjusių ir dovanomis pamalonintų moterų. Visus susirinkusiuosius į muzikos pasaulį trumpam nuskraidino Birštono meno mokyklos moksleiviai Jonas Zubavičius (saksofonas, fortepijonas), Augustė Zubavičiūtė (smuikas) ir Rokas Zdanavičius (fortepijonas) – ačiū direktorės pavaduotojai Olgai Zubavičienei!

Šventiškai nusiteikusios birštonietės po renginio tvirtai pažadėjo, kad bus tikros GEROSIOS ŽINIOS skleidėjos, ir kitąmet užsimezgęs pumpuras tikrai virs dideliu nenusakomo gražumo žiedu!

Širdinga padėka skiriama renginio globėjai Birštono savivaldybei, merei Nijolei Dirginčienei ir jos fondui „Gerumo banginis“, Birštono kultūros centrui, sveikatingumo ir poilsio kompleksui „Vytautas mineral SPA“ kolektyvui, „Centro SPA“, restoranui „Skonių virtuvė“, sanatorijos „Tulpė“ kavinei, „Sušinei“, „Butikui“, vizažo meistrei Donatai Šimkevičiūtei, Birštono meno mokyklos kolektyvui ir renginio organizatorėms Sonatai Ramanauskienei ir Ligijai Vilkevičienei. IKI KITŲ LAIMINGŲ 2019-ųjų METŲ, MIELOSIOS!

Sonata Ramanauskienė

