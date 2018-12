Gerus metų darbus vainikavo Advento popiete

Artėjant svarbiausioms metų šventėms – Kalėdoms, Birštono „Bočių“ bendrijos nariai tradiciškai susirenka į Adventinę popietę, kuri jų kasdienybėje tapo šviesos ir vilties akcentu, praskaidrinančiu apniukusią žiemą, padedančiu kurti jaukumą savo aplinkoje.

Ir šį gruodį senjorai nepraleido progos pabūti su savo bendraminčiais – nuoširdžiai pabendrauti, prisiminti per metus nuveiktus gerus darbus, iš naujo išgyventi turiningų ekskursijų, išvykų, talkų, susitikimų momentus, padėkoti rėmėjams ir vienas kitam už bendrystę, pagerbti jubiliatus, pasivaišinti, pasiklausyti choro „Sidabrinė gija“ dainų.

Šventė pradėta prasmingu ritualu – bendrijos nariai Lina ir Leonas ant Advento vainiko uždegė pirmąją žvakę, bylojančią apie atlaidumą. Kartu sužibo ir aštuonios žvakelės, skirtos Anapilin išėjusiųjų atminimui – jie pagerbti tylos minute.

Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė Julija Barutienė pristatė 2018 -ųjų veiklą. Šiais jubiliejiniais Lietuvai metais senjorai aktyviai mezgė ryšius su įvairių miestų bočiais, kvietė juos į svečius, kiekviena proga reklamavo Birštoną, sveikatingumo paslaugas bei turizmo traukos objektus jame. Per metus kurortą aplankė 348 svečiai. Savąjį kraštą birštoniečiai reprezentavo ir kituose miestuose. Bočių kelionių maršrutai nusidriekė po žymias Lietuvos vietoves, nuvedė į Lenkiją ir Baltarusiją, jų laisvalaikį paįvairino iškylos gamtoje. Ekskursijos ir išvykos tapo proga paskatinti aktyvius bendrijos narius, įnešusius savo indėlį į visuomenės gyvenimą.

Iš bočių gerų darbų, pilietiškų iniciatyvų, solidarumo apraiškų būtų galima supinti ne vieną Advento vainiką. Dukart per metus senjorai tvarko Panemunio ir Gudakalnio kapinaites, Vėlinių išvakarėse kartu su darželio „Vyturėlis“ vaikučiais tradiciškai papuošė pamirštus kapus Birštono kapinėse. Jie prisimena ir aplanko vienišus ir ligotus bendrijos narius, kurie dėl savo negalios negali išeiti iš namų. Bočiai gausiu būriu susirenka į talkas prie bažnyčios, jų metu sodinamos gėlės, dažomi suoliukai, tvarkoma aplinka.

Daug dėmesio bendrijos nariai skiria savišvietai, dalyvauja mokymuose, organizuoja poetų ir rašytojų kūrybos aptarimus, nepraleidžia valstybinių švenčių paminėjimų, žaidžia petankę. Kiekvienų metų pabaigoje pasveikinami jubiliatai. Šiemet kuklios dovanėlės, kalėdinės gėlės ir sveikinimai skirti 35 sukaktuvininkams.

Išskirtinai pagerbtas vienas bendrijos narys – rašytojas, prozininkas Tautvydas Galinis (kūrybinis pseudonimas Vydas Astas). Jį sveikino ir bendrijos nariai, ir garbūs svečiai. Bendruomenės namų salėje buvo surengta rašytojo knygų paroda, „Bočių“ bendrijos skaitovai susirinkusiems pristatė jo sakmę „Perkūno ir velnio brolystė“, kurioje galima rasti vaizdingų Nemuno kilpų aprašymų.

„Bočių“ bendrijos pirmininkė J.Barutienė pasidžiaugė į šventę atvykusiu gausiu būriu svečių – jų dėmesys rodo, kad aktyvi kurorto senjorų bendruomenė yra gerbiama, svarbi, visuomenėje turi didelę įtaką. Pirmininkės teigimu, būtent visos bendruomenės palaikymas bočiams padeda nuveikti mažus ir didelius darbus. Birštono savivaldybės merės padėkos skirtos Leonui Baručiui, Aldonai Mildai Valatkienei, Tautvydui Galiniui, Marijai Novožilovai, Toliamai Ragienei.

Neretai kurorte besilankantis LPS „Bočių“ bendrijos pirmininkas soc.m.dr. Petras Ruzgus proginiais Lietuvos šimtmečio medaliais apdovanojo rašytoją Tautvydą Galinį, aktyvią bendrijos narę Aldoną Mildą Valatkienę ir Birštono savivaldybės merę Nijolę Dirginčienę.

O po darbų aptarimo, sveikinimo ir padėkos žodžių atėjo metas pasidžiaugti buvimu kartu jaukiuose Bendruomenės namuose.

Dalė Lazauskienė

