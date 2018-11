„Paslapties beieškant…“

Tapytojo Edmundo Kartano kūrinių parodoje veriasi vartai į fantazijų pasaulį, kurį, vaikystėje atrastą, ilgainiui užgožia buitis ir materialios patirtys. Jaunos kartos tapytojas E. Kartanas gimė 1973 -iaisiais Šiauliuose, tačiau pastaruosius penkiolika metų yra neatsiejamas nuo Kauno menininkų. Tapyba ir piešimu nuo pat vaikystės domėjęsis E. Kartanas – tapytojo abstrakcionisto Antano Obcarsko suaugusiųjų dailininkų grupės narys, aktyvus grupinių parodų dalyvis, rengiantis ir personalines ekspozicijas.

E. Kartanas savo kūryboje pasirinko abstrakčios tapybos stilistiką, koloristinę ir tematinę įvairovę. Tapytojas savo mintis ir svarstymus išreiškia per potėpius, liniją, spalvą. Kiekvieno darbo abstrakčioji stilistika slepia tam tikrą paslaptį, kiekvienas turi savąją sukūrimo istoriją. Pradėjęs tapyti vis labiau leidžia sau grįžti į tą vaikystės būseną, pasijusti kūrėju, kuriančiu istoriją ir ieškančiu paslapties.

E.Kartano pasakojimuose persipina įvairovė: nuo subtilios detalės iki spalvinės, formų įvairovės, ekspresyvios ir netikėtos koloristinės dinamikos. Dažnas kūrinys atspindi tam tikrą būseną, kuri reiškiama per gamtinę detalę, architektūros fragmentą, situacijos ar detalės pamatymą neįprastu rakursu, kasdienybės detalės sureikšminimą ar susimbolinimą.

„Vaikystės vaizduotėje kurdavau visokias istorijas, kurios leisdavo nukeliauti į perskaitytas knygas, matytus filmus ar į savo išgalvotą pasaulį, kuriame galėdavai turėti ar įminti paslaptį. Augant tos paslaptys po truputį nykdavo, buitis, įsipareigojimai suvalgydavo energiją ir laiką, leidžiantį grįžti į tą vaikystės būseną. Pradėjęs tapyti vis labiau leidžiu sau grįžti į tą vaikystės būseną, pasijusti kūrėju, kuriančiu istoriją ir ieškančiu paslapties – į jos ieškojimą galiu pakviesti ir žiūrovą, kuris per savo matymo lauką, spalvų priėmimą gali taip pat ieškoti savo paslapties“, – apie parodą savaitraštyje „Kauno diena“ pasakoja E.Kartanas. (http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/parodoje-vaikysteje-atrastas-fantaziju-pasaulis-875069)

Birštono muziejuje paroda veiks iki gruodžio 16 dienos. Visus norinčius susitikti su nekasdienišku tikrovės pajutimu maloniai kviečiame apsilankyti.

Vilijeta Šalomskienė

Birštono muziejaus direktorė

