Birštono neįgaliųjų draugijos ansamblis – tarp šventės „Vilties paukštė“ finalininkų

Lapkričio 20 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre nuskambėjo Lietuvos neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvų šventės „Vilties paukštė“ finaliniai akordai, buvo paskelbti trys geriausi žmonių su negalia meno kolektyvai.

Tradicinio vokalinių ansamblių, kaimo kapelų, muzikos atlikėjų konkurso atrankos koncertai rugsėjį vyko šešiuose miestuose, juose dalyvavo beveik 60 kolektyvų. Iš kiekvieno turo baigiamajam koncertui Prienuose buvo atrinkta po vieną aukšto meninio lygio kolektyvą.

Tuo, kad ši tradicinė šventė atkeliavo į Prienų miestą, pasidžiaugė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Šventės dalyvius pasveikinusi Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko teigiamai įvertino neįgalių žmonių optimizmą, meilę dainai ir linkėjo nesureikšminti būsimų vertinimo komisijos vertinimų, parodyti, ką atvežė geriausia, ir visiems kartu gerai praleisti laiką. Toks ir šio renginio sumanytojos respublikinės Neįgaliųjų draugijos siekis – paskatinti savo narius aktyviau įsitraukti į meno saviveiklą, integruotis į kultūrinį gyvenimą, su-stiprinti meno mėgėjų kolektyvų meninį lygį.

Prienų KLC scenoje, palaikomi itin gausiai susirinkusių žiūrovų, savo programas, skirtas Lietuvai ir jos valstybingumo šimtmečiui, pristatė Alytaus miesto neįgaliųjų draugijos (ND) vokalinis ansamblis „Dzūkijos atgaiva“, Švenčionių ND ansamblis „Upelė“, Varėnos ND ansamblis „Atgaiva“, Pakruojo ND ansamblis „Šiladis“, Šeduvos ND moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“. Mūsų kraštui su programa „Dainų pynė Lietuvai“ deramai atstovavo Birštono ND ansamblis „Sugrįžki, jaunyste“, vadovaujamas akordeono virtuozo Algimanto Jazbučio.

Koncerte daugiausia skambėjo lietuvių liaudies, patriotinės partizanų ir tremtinių dainos, romansai, lietuvių kompozitorių kūriniai. Vieni kolektyvai į savo programas įtraukė populiarias, girdėtas dainas, kiti, nevengdami kūrybinių paieškų, pristatė daugeliui nežinomus, melodingumu ir prasmingais tekstais papirkusius kūrinius.

Pasirodymams patrauklumo suteikė sceniniai drabužiai ir instrumentinis pritarimas. Čia nepakartojamas buvo Švenčionių neįgaliųjų etnografinis ansamblis „Upelė“, kurio muzikantai į rankas paėmė ne tik armonikas bei mušamuosius, bet ir nustebino retai kur naudojamų cimbolų skambesiu.

Žiūrovai garsiais plojimais reiškė savo simpatijas atskiriems kolektyvams. Jų sulaukė ir ne viename konkurse laurus nuskynęs birštoniečių ansamblis, ypač klausytojus sujaudino moterų trio atlikta lyrinė Balio Dvariono daina „Oi užkilokit vartelius“. Ne vienas žiūrovas jau buvo susidaręs išankstinę nuomonę, kuriuos atlikėjus norėtų matyti tarp prizininkų. Visgi tokia nuostata truko iki paskutinio pasirodymo, kuomet į sceną išėjo penkios kuklios Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos ansamblio „Verdenė“ narės, vadovaujamos Evelinos Stalgienės. Jų nuoširdžiai ir jautriai atliktos dainos, darnūs balsai, ypatinga scenos kultūra taip užbūrė žiūrovus, kad jie kolektyvą nuo scenos palydėjo atsistoję ir ilgomis ovacijomis.

Smagu, kad žiūrovų ir vertinimo komisijos, kuriai vadovavo Prienų rajono savivaldybės vicemeras Algis Marcinkevičias, nuomonės sutapo – Šeduvos „Verdenė“ pripažinta šventės nugalėtoja. Antra vieta skirta Alytaus ND vokialiniam ansambliui „Dzūkijos atgaiva“ (vadovas Kęstutis Baranauskas). Trečia vieta atiteko balsingajam Varėnos ND moterų folkloro ansambliui „Atgaiva“ (vadovė Daiva Kielienė).

Kolektyvui nugalėtojui ir prizininkams įteiktos „Vilties paukštės“ skulptūrėlės, visų finalo kolektyvų vadovams – organizacinio komiteto padėkos raštai, gėlės ir suvenyrai. Sveikinimo žodį jiems tarė viena iš šios šventės organizatorių Saulė Vėjelienė.

Dalė Lazauskienė