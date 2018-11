Tikslas – stipri šeima Prienų krašte

Prienų rajone 2018 m. vasarį bendromis Prienų rajono savivaldybės, Prienų rajono neįgaliųjų draugijos ir Socialinių paslaugų centro ir kitų partnerių pastangomis pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“, jo veikloms skirta 236 tūkst. eurų.

Apie projekto tikslus, kokioms gyventojų grupėms jis skirtas, kokias paslaugas šeimos gali gauti, pasakoja projekto „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“ vadovė, Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė:

– Projekto darbinis pavadinimas – STIPRI ŠEIMA PRIENŲ KRAŠTE, jis ir atspindi pagrindinį mūsų tikslą. Šeima bei asmuo bus stiprūs tuomet, kai gebės spręsti iškilusius gyvenimo sunkumus. Mokės atpažinti artėjančias problemas ar krizines situacijas ir drąsiai ieškos pagalbos, paramos, žinių.

Projektas skirtas VISIEMS Prienų krašto žmonėms, nepriklausomai nuo socialinės padėties, pajamų, šeimos sudėties, išsilavinimo ir Prienų kraštui, jo žmonėms svarbus šiais aspektais:

PADEDA įveikti gyvenimo sunkumus.

Prienų krašto žmonės, šeimos gali gauti nemokamą psichologų bei socialinių darbuotojų pagalbą. Šiuo metu komandoje dirba penki psichologai, kurie praktikuoja skirtingose psichologijos srityse (gyvenimo sunkumų, tarpasmeninių santykių, šeimos, sveikatos, priklausomybių, vaikų auklėjimo) ir yra kompetentingi suteikti kokybišką psichologinę pagalbą.

ĮGALINA šeimas, asmenis spręsti iškylančius iššūkius.

Norime užbėgti krizėms už akių. Tai reiškia, kad mes organizuojame paskaitas, edukacijas, dirbtuves, stovyklas, kuriose vaikai, suaugusieji ar šeimos kartu gauna naujų žinių, patirčių, plečia savo akiratį, gerina savo socialinius įgūdžius. Šias veiklas veda įvairių sričių lektoriai, užimtumo specialistai – šiuo metu dirba 10 specialistų.

UGDO – tai yra keičia prieniečių supratimą, kad rūpintis savo ir savo artimųjų emocine savijauta yra taip pat svarbu, kaip ir kasdien rūpintis savo fizinio kūno higiena. Prašyti emocinės paramos ir pagalbos nėra gėdinga ir vaikščioti pas psichologą į konsultacijas nėra silpnumo ar beprotybės požymis, priešingai – tai ženklas, kad žmogus prisiima atsakomybę už savo gyvenimą.

KURIA SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ – tai mes galime pasiekti tik glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis Prienų organizacijomis bei institucijomis.

Žmogaus prigimtinis siekis yra gyventi saugioje aplinkoje, būti suprastam ir įvertintam, matyti darnaus gyvenimo perspektyvą sau ir savo vaikams. Prienų kraštas turi galimybę tapti tokia vieta, kur žmonės jaustųsi laimingi. Prie to turi prisidėti kiekviena organizacija, ne tik sąžiningai atlikdama savo tiesiogines funkcijas, bet ir glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis.

KARTU ESAME STIPRŪS

Džiaugiamės bendru darbu su Prienų rajono ugdymo įstaigomis, bibliotekomis, seniūnijomis, muziejumi bei kultūros ir laisvalaikio centru. Mums nekyla rūpesčių ieškant erdvių paskaitoms ar vaikų stovykloms, sprendžiant kitus organizacinius rūpesčius. Organizacijos jau žino, kokias paslaugas mes teikiame ir dažnai sulaukiame klientų, kuriuos pas mus nukreipia šios įstaigos. Norime pasidžiaugti gražiu ryšiu tarp Prienų, Stakliškių, Jiezno, Balbieriškio, Išlaužo bei Veiverių ugdymo įstaigų. Bet mūsų tikslas – paslaugas teikti visose rajono seniūnijose, taip užtikrinant vienodas galimybes Prienų krašto žmones rūpintis savo ir savo artimųjų emocine sveikata, būti stipriems stresinėse situacijose, plėsti savo akiratį.

Bendruomeniniai šeimos namai Prienuose: iššūkiai ir galimybės

Kuruojant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, bendruomeniniai šeimos namai kuriami visose Lietuvos savivaldybėse. Šį veiklos barą valstybė patikėjo arčiausiai bendruomenių esančioms visuomeninėms organizacijoms. Prienuose šio projekto vykdytoja paskirta Prienų rajono neįgaliųjų draugija, kompleksinių paslaugų Prienų rajone gyvenančioms šeimoms organizavimu ir teikimu rūpinasi projekto veiklos koordinatorė Irma Urbonaitė. Su ja kalbamės apie projekto „Stipri šeima Prienų krašte“ sėkmę, problemas ir ateities iššūkius.

– Bendruomeninių šeimos namų kūrimas – visiškai naujo formato projektas Prienuose. Nuo ko pradėjote?

– Turiu didelių verslo projektų koordinavimo patirties. Tačiau neslėpsiu – „įsukti“ šį socialinį projektą Prienuose man buvo tam tikras iššūkis. Kituose miestuose šio darbo ėmėsi tokios stiprios visuomeninės organizacijos, kaip „SOS vaikų kaimas“, „SOTAS“ ir kt., kurios turi savo struktūrą, klientus, nusistovėjusias paslaugas ir organizacinį įdirbį. Mums teko viską pradėti nuo pradžių – domėjomės, kokių paslaugų prieniečiams trūksta, svarstėme, kokios temos jiems būtų aktualios, ieškojome reikiamų specialistų. Šiuo metu galime pasidžiaugti surinkta komanda, kurioje – savo darbui atsidavę specialistai. Atradome būdų, kaip šeimas pritraukti į seminarus, mokymus vaikų auklėjimo, tarpusavio santykių, skyrybų, šeimos biudžeto planavimo, teisiniais ir kitais klausimais, meninius ir sportinius užsiėmimus, paskatinti pasinaudoti psichologinėmis konsultacijomis, burtis į bendraminčių klubus. Tam pasitarnavo ir skelbimai viešojoje erdvėje, bendro pobūdžio renginiai, geri jų lankytojų atsiliepimai, ir socialinių darbuotojų, mokytojų rekomendacijos.

– Kuo žmonėms patraukli bendruomeninių šeimos namų idėja?

-Vienas iš labiausiai šeimas motyvuojančių veiksnių – tai, kad visos bendruomeniniuose namuose teikiamos paslaugos yra nemokamos. Jomis gali pasinaudoti visi be išimties Prienų rajono gyventojai – ir vaikai, ir suaugusieji, ir senjorai. Tai žmonėms netikėta, juk iki tol didžiausio dėmesio ir pagalbos sulaukdavo socialinės rizikos šeimos. Asmeniškai džiaugiuosi, kad valstybė apsisprendė stiprinti tvarkingas, sąmoningas, motyvuotas šeimas, investuoti į pagalbos joms sistemos kūrimą. Palaikymas iš šalies asmenims gali padėti išsiugdyti atsparumą gyvenimiškoms problemoms, kad dėl nepalankiai susiklosčiusių šeiminių ar kitų aplinkybių jie neatsidurtų visuomenės užribyje.

Daugelis šiame projekte dirbančių psichologų yra ne vietiniai, važinėja iš Alytaus ir Kauno, todėl klientai lengviau jiems atsiveria, patiki savo skaudulius. Tenka lankytis ir mokyklose, spręsti tėvų – vaikų tarpusavio santykių nesklandumus, padedame kolegoms tais atvejais, kuomet klientai užsisklendę savyje, vengia bendrauti su valstybinėse institucijose dirbančiais specialistais, baimindamiesi viešumo. Akivaizdu, kad dirbantiems bendruomeniniame lygmenyje yra paprasčiau atrasti ryšį su problemas išgyvenančiais žmonėmis.

– Ar projekto veiklos skirtos tik prieniečiams?

– Šiuo projektu siekiame aprėpti ir Prienų miestą, ir seniūnijas. Turime tris stiprius centrus – Jiezne, Kašonyse ir Stakliškėse, kur sulaukiame seniūnijų pritarimo, kur bendruomeninė, socialinė veikla ypač matoma, nes ten dirba aktyvūs vietos žmonės, turintys įdomių idėjų, gebantys aplink save burti bendraminčius, savanoriškai dirbantys švietėjišką darbą su šeimomis, mokantys užimti vaikus. Pagal galimybes remiame vietos iniciatyvas, mūsų specialistai važiuoja į renginius, skaito paskaitas, veda grupinius užsiėmimus, teikia individualias psichologo konsultacijas.

Geru žodžiu noriu paminėti dvi aktyvias moteris – Jiezno gimnazijos pradinių klasių mokytoją, užimtumo specialistę Romą Kandrotienę, tapusią mūsų projekto darbuotoja, ir Kašonių bibliotekos bibliotekininkę Danutę Bajorienę. Jų kūrybiškumo dėka kiekvienas renginys pavirsta gražia švente, nuoširdžiu pabendravimu, prasmingu užimtumu. Danutė geba burti ir vaikus, ir senjorus, ir šeimas, jos įtikinti rėmėjai mielai remia vietos bendruomenės veiklas. Prie projekto sklaidos ji prisideda savanoriškai. Atskirai būtų galima pasakoti apie Jiezno paramos šeimai centro darbuotojų, gimnazijos, bažnyčios atstovų sutelktas pastangas padėti šeimoms. Stakliškių gimnazijos direktorius Vygantas Kornejevas taip pat yra aktyvus projekto dalyvis, padėjęs mums organizuoti vaikų vasaros stovyklas šiame krašte. Į bendravimą su šeimomis nukreipta ir Vėžionių bendruomenės veikla. Viliuosi, kad ilgainiui bendruomeninių šeimos namų idėja išplis po visą rajoną.

– Kompleksinės paslaugos šeimoms teikiamos jau devynis mėnesius. Kokios veiklos pasiteisino, sulaukė gerų atsiliepimų?

– Lankomumas – pirmas kriterijus, rodantis, kad, planuodami veiklas, kviesdami lektorius, pataikėme į „dešimtuką“, ir pasirinktos temos bei užimtumo formos yra aktualios šeimoms.

Pasiteisino vasarą Prienų krašto muziejuje, Socialinių paslaugų centre, Prienų kūno kultūros ir sporto centre, Išlaužo pagrindinėje mokykloje, Jiezno ir Stakliškių gimnazijose, Kašonių bibliotekoje, Pieštuvėnuose organizuotos vaikų ir paauglių vasaros stovyklos, skirtos visiems vaikams, neatsižvelgiant į skirtingas tėvelių galimybes ar gyvenamąją vietą. Todėl kartu su Prienų rajono vaikais stovyklavo ir vasarai pasisvečiuoti pas senelius atvykę anūkai iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Norvegijos, Airijos, kitų šalies miestų. Veiklos buvo orientuotos į socialinių įgūdžių ugdymą, vaikai mokėsi bendrauti, spręsti konfliktus per žaidimus.

Tėveliams, auginantiems įvairaus amžiaus vaikus, naudingi psichologių Ingridos Nadieždinienės, Ievos Šuipės, Stefos Grigalevičienės ir kitų vedami grupiniai pozityvaus vaikų auklėjimo, STEP tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimai, Ramios tėvystės seminarai. Jie suteikia pedagoginių žinių, siūlo išbandyti pozityvius bendravimo su vaikais būdus, kviečia pasi-dalinti jų auklėjimo sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų, esant konkrečioms situacijoms. Šią populiarią ir efektyvią, panašių rūpesčių turintiems tėvams skirtą programą ketinama tęsti ir kitais metais.

Dauguma seminarų dalyvių – mamos, todėl norėtųsi sulaukti ir daugiau tėvelių. Gaila, kad Lietuvoje vyrai dar per mažai dėmesio skiria bendravimui su vaikais.

Norėdami tėveliams padėti užmegzti glaudesnį, kūrybiškumu pagrįstą santykį su savo vaikais, juos kvietėme į dailės pedagogės Editos Kreizienės vedamus kūrybinius užsiėmimus. Geri atsiliepimai ir apie mamų su kūdikiais iki 1 metų amžiaus mankštas, kurias veda keturių vaikų mama, kineziterapeutė, jogos ir mankštų instruktorė, Judesio namų Birštone įkūrėja Regina Juškytė – Smolskienė.

Dauguma projekto veiklų vyksta Prienuose – Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, Kultūros ir laisvalaikio, Socialinių paslaugų centruose, mokyklose, vaikų darželiuose.

– Sąmoningiems, besidomintiems tėvams lengviau padėti rasti sprendimus į jų klausimus. Kaip bandote prieiti prie tų šeimų, kuriose visa „puokštė“ problemų – tai priklausomybės, įtempti santykiai, psichologinis ir fizinis smurtas prieš vaikus?

– Mūsų teikiamos kompleksinės paslaugos reikalauja ir pačių žmonių psichoemocinių pastangų, o tai neretai būna skausminga, ypač individualiose konsultacijose. Psichologas nesprendžia žmogaus problemų, jis tik palydi, pataria tame kelyje. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria mūsų klientai – skyrybos, šeiminiai konfliktai, netinkamas vaikų auklėjimas, nerimą keliantis vaikų elgesys ir pan. Suaugusieji turi nepaliauti mokytis būti tėvais, nebijoti pasidalinti savo sunkumais, paklausyti patarimų, išbandyti skirtingus vaikų auklėjimo būdus. Juk daugeliu atvejų įvardijamos vaikų problemos kyla iš santykio su jais nebuvimo, šeimoje įgyta neigiama patirtis perkeliama į aplinką.

Dalyvauju Prienų socialinių paslaugų centre vykstančiuose tarpinstituciniuose socialinės rizikos šeimų svarstymuose, matau, kokių žinių ir įgūdžių joms trūksta. Auklėti diržu, riksmu, stumdymu daliai visuomenės vis dar atrodo natūralu ir efektyvu, nes tėvai nežino kitokio elgesio su vaikais alternatyvos, neturi prieš akis pozityvaus auklėjimo pavyzdžio. Juos reikia šviesti. Todėl mes, nevyriausybininkai, specialistų padedami, bandome sukurti pagalbos mažiau sąmoningiems tėvams modelį, kurį išbandysime seniūnijose.

Teismo sprendimu kai kurie tėvai yra įpareigoti išklausyti pozityvios tėvystės kursus, tačiau akivaizdu, kad dėl mažų pajamų ar atsakomybės stokos ne visi gali nuvykti pas specialistus į kitus miestus. Ieškodami sprendimų, šiuos kursus pradėjome organizuoti Veiverių seniūnijoje. Tai tikras iššūkis. Kadangi tėvelių lankomumas ėmė prastėti, dabar juos iš namų atsivežame mokykliniu autobusiuku. Norėtųsi, kad šios pastangos, juolab skiriamos nemažos lėšos atsipirktų, į šių šeimų gyvenimą įneštų daugiau šviesos ir vilties.

Sakoma, kad pati geriausia investicija – į vaikus. Labai rūpi paauglių psichinė sveikata, socialinių įgūdžių ugdymas, tvirtų nuostatų formavimas. Rajono mokykloms galime pasiūlyti psichologo vedamus grupinius užsiėmimus mokiniams. Labai tikimės švietimo įstaigų administracijų geranoriškumo ir palaikymo.

Kaupiame patirtį, siekiame su turimais resursais padaryti kuo didesnę teigiamą įtaką visuomenei.

– Kaip jus surasti, kur gauti informacijos apie projekto „Stipri šeima Prienų krašte“ veiklas?

– Bendruomeninių šeimos namų būstinė įsikūrusi Prienų kūno kultūros ir socialinių paslaugų centre (Birutės g.7). Jo patalpose dvi valandas per dieną budintis socialinis darbuotojas dirba „vieno langelio“ principu. Visi, ieškantys pagalbos, gali kreiptis į jį, bus išklausyti ir, identifikavus problemą, nukreipti individualioms konsultacijoms pas psichologus, arba jiems bus pasiūlyta lankyti atitinkamos tematikos seminarus. Projekto „Stipri šeima Prienuose“ komanda pasirengusi padėti visoms šeimoms, susiduriančioms su įvairiais sunkumais, siekiančioms žinių, laukiančioms patarimų.

Galite kreiptis šiais telefonais:

Projekto koordinatorė Irma – (8 671) 02737.

Socialiniai darbuotojai: Prienuose – Aušra Šliaužienė (8 655) 70 546, Jiezne – Bena Astrovienė (8 612) 55 385, Stakliškėse -Alma Jurkonienė (8 612) 55 406.

El. paštas: stipri.seima.prienuose@gmail.com

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė