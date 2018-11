– Su daina ir malda mes penkiolika metų drauge einame per gyvenimą, – taip apie Veiverių neįgaliųjų ansamblio „Viltis“ narius kalbėjo nuo pačių pradžios jame dainuojanti ir savo kūrybos eiles skaitanti Vilytė Stelmokienė. – Dainuoju nuo tada, kai dar mes patys sau buvome vadovai ir atlikėjai, repetavome pas ansambliečius namuose, linksmai minėjome kiekvieno gimtadienį ar kitas šventes. O mūsų juk daug, tai: Irena Mikailienė, Vilytė Stelmokienė, Juozas Plikūnas, Julius Janauskas, kuris skaičiuoja 94 -ąjį savo gyvenimo lapkritį, Romas Skučas, Ona Izabelė Barzdaitienė, Birutė Bindokienė, Malianija Mocevičienė.

Taigi per penkiolika gyvavimo metų „Vilties“ ansambliečiai, matyt, ne tik gražiai ir iš širdies dainavo Veiveriuose, rajono šventėse, garsino savo kraštą Lietuvoje, bet ir dalijosi dainų žodžiais, kurie sklido tarsi malda ir šventės dieną, paliesdami kiekvieno besiklausančiojo sielą. O svečių buvo gausus būrys, tarp jų – ir rajono Neįgaliųjų draugijos nariai beveik iš visų seniūnijų, atvykę į Veiverių šaulių namus pasveikinti žmonių, kurie tęsia tradicijas mylėdami dainą, skleidžia viltį ir primena, kad ji niekada nemiršta. Net ir tada, kai dainas perdainuos vaikų ir anūkų lūpos, viltis bus gyva… Kaip kad gyviprisiminimai sustabdytose akimirkose, kurias visi stebėjo ekrane. Tie, kurie šią sukaktį mini Aukštybėse, buvo pagerbti tylos minute. Tyla tarsi skambėjo ir nuo salę papuošusių prieniškės Romualdos Bartulienės tapybos parodos „Švytintis spalvų pasaulis“ darbų. Ir, matyt, teisus jos vyras, rajono savivaldybės Tarybos narys Gintautas Bartulis, pastebėjęs, kad būdami tarp čia susirinkusiųjų, jie jaučia žmones, kurie galbūt galėtų daugiau verkti, bet jie nedejuoja. Jie dalinasi savo sukauptais sielų turtais, daina, kuri visais tautos laikmečiais padėjo išgyventi. „Išsinešim jūsų padovanotos šilumos dalelę,“ – tvirtino Gintautas Bartulis.

O kad penkiolikos metų sukaktį mininčio ansamblio nariai su ketverius metus jiems vadovaujančia energingąja Aurelija Bareišiene ir, žinoma, visi rajono Neįgaliųjų draugijos nariai yra be galo svarbūs savo buvimu, įrodė gausus būrys sveikintojų, tarp kurių buvo kunigai, LR Seimo narys Andrius Palionis, rajono savivaldybės Tarybos nariai, kraštiečiai Martynas Butkevičius, Cezaras Pacevičius, Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas, savivaldybės administracijos atstovai, kultūros darbuotojai, bendruomenių „Veiverių kraštas“ ir „Mauručia“ pirmininkės Virginija Žiobienė ir Egidija Cikanavičienė, Ūkininkių draugijos „Svaja“ vadovė Angelė Gylienė, kadaise Veiverių krašto žmones atsakingai saugojęs buvęs kriminalistas Julius Buividavičius ir kiti svečiai. Neįgaliųjų draugijos Veiverių skyriaus vadovė Vida Butkevičienė visiems ansambliečiams įteikė po savo rankų darbo ir širdies prisiminimo perliuką, būtent po tai, kas nenuperkama ir neparduodama, kas išjausta jos pačios ir visada bus jaučiama gerų draugų.

„…o gyvenimas eina, o mes traukiame dainą, ir gyventi linksmiau…,“ – šią ir dar daug iš širdžių sklindančių dainų visiems susirinkusiems dovanojo Veiverių neįgaliųjų ansamblis „Viltis“ su šauniąja vadove Aurelija, kurios žodžiai, pasakyti grojant paskutinę polką šio jubiliejinio koncerto metu, jog „Viltis“ visada gyvuos“, dar kartą patvirtina, kad ansambliečių širdžių melodijos dar sklis ilgai, džiugindamos pačius ir kitus, garsindamos Veiverius bei Prienų rajoną.

Palma Pugačiauskaitė

Dalintis: email Print 11 Google+ 0 VK