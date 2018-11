Kūryba ir bendradarbiavimas suartina tautas

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniame Erazmus+ projekte „Kurdami ir bendradarbiaudami džiaugiamės savo įvairove“ („Creating, Communicating, our Diversity we are Celebrating“). 2018 metų spalio 21–27 dienomis vyko tarptautinis projekto koordinatorių, mokyklų atstovų susitikimas Cervo mieste, Ispanijoje.

Projekto tikslas – kūrybiškumo ugdymas, kultūrų savitumo skatinimas. Kartu su Lietuvos mokiniais projekte dalyvauja mokiniai iš Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos ir Graikijos. Vykti į Ispaniją laimė nusišypsojo 6 a klasės mokinei Silvijai Kazlauskaitei, 7a klasės mokinėms Patricijai Brusokaitei ir Augustei Visockaitei. Mokines lydėjo projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Adelė Berezovskaja, anglų k. mokytoja Loreta Vainalavičiūtė ir lietuvių kalbos mokytoja Vita Pikčilingienė.

Jau pirmą vizito dieną dalyviai susitiko su Cervo miesto meru, buvo pasikeista dovanomis, suvenyrais. Delegacijos atvyko į pradinę mokyklą Colexi de Cervo. Ispanijoje pradinė mokykla apima nuo 1 iki 6 klasės, o mokiniai ją pradeda lankyti trejų metų. Projekto dalyviai apžiūrėjo mokyklą, aplankė visas klases. Mokykloje tarptautinio vizito delegacijas pasveikino direktorius, o muzikos mokytojas su visais mokyklos mokiniais surengė įspūdingą koncertą. Po pietų mokiniai kartu su ispanų šokio grupe Pesdelan mokėsi ispaniškų šokių žingsnelių. Viešnagės metu mokiniai atliko įvairias kūrybiškumą skatinančias veiklas: gamino robotuką ir žaidė žaidimus, kūrė apsakymą, dainavo ir įrašinėjo bendrą dainą, sudėtą iš visų dalyvių sukurtų posmų, dalyvavo susitikime su aktore Estibaliz Veiga. Be susitikimų mokykloje, projekto dalyviai lankėsi įvairiuose Ispanijos miestuose. Didžiausią įspūdį paliko Santjago de Kompostela (arba Kompostelos Santjagas) – miestas šiaurės vakarų Ispanijoje, Galisijos autonominio regiono sostinė. Nuo XI a. jis garsėja kaip piligrimų centras. Miesto įžymybė yra Kompostelos Santjago katedra (XI–XIII a.). Miestas yra piligriminio Šv. Jokūbo kelio galutinė vieta. Dalyviai įdomių vietų pamatė vaikščiodami Viveiro senamiesčio siauromis gatvelėmis, klausėsi gido įspūdingo pasakojimo. Mieste Foz (Fosas) visi dalyviai plaukiojo kajakais bei, čiupę banglentes, nėrė į bangas. Viešnagės Ispanijoje metu moksleiviai gyveno svetingose šeimose Burela miestelyje, kurio krantus skalauja Kantabrijos jūra, susiliejanti su Atlanto vandenynu. Moksleiviai turėjo galimybę pabendrauti, susipažinti su ispanų buitimi, kultūra, paskanauti patiekalų, pagamintų iš jūros gėrybių.

Atsisveikinimo vakare dalyvavo vietos bendruomenė, dainavo ir tradicinius šokius šoko miestelio saviveiklininkės. Grįžome pilni įspūdžių, pagerinę savo anglų kalbos įgūdžius, susidraugavę ir radę naujų draugų, praplėtę akiratį ir kūrybiškesni. Į Lietuvą šių šalių delegacijos kartu su mokinių atstovais atvyks 2019 metų kovo 24–30 dienomis.

Vita Pikčilingienė

