Keičiasi mokesčių mokėtojų aptarnavimo laikas Birštono poskyryje

2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Viešojo administravimo įstatymo pakeitimai bei nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija įneša naujų pokyčių į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) struktūrą. Pagal šiuos teisės aktus nuo sausio 1-osios keičiasi kai kurios pareigybės – nelieka departamentų direktorių pavaduotojų, skyrių vedėjų pavaduotojų bei poskyrių vedėjų pareigybių. Siekiant efektyviau naudoti turimus finansinius bei žmogiškuosius resursus, kartu su Birštono savivaldybės atstovais buvo diskutuota ir nuspręsta dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Kauno AVMI) Birštono poskyrio gyventojų aptarnavimo laiko keitimo. Apie laukiančius pasikeitimus Birštone plačiau pasakoja Kauno AVMI inspekcijos viršininkė Judita Stankienė.

Nuo sausio 1-osios įsigalios naujieji teisės aktai, lemiantys VMI struktūros pasikeitimus. Kokie pasikeitimai bus Birštone?

– Nuo Naujųjų metų keičiasi visų apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų, o taip pat ir VMI prie FM struktūra, kuomet kai kuriuose VMI sudėtyje esančiuose poskyriuose, tarp jų ir Birštone, keičiasi mokesčių mokėtojų aptarnavimo darbo laikas. Tačiau VMI struktūros pokyčiai nereiškia, kad šių VMI padalinių darbuotojų neliks ar jie bus perkelti į kitus miestus. Tiesiog ir Birštone, ir kituose miestuose, perskirstome darbo krūvius taip, kad VMI specialistai mokesčių mokėtojus aptarnautų ne pagal teritoriją, kaip yra iki šiol, bet pagal jų atliekamas funkcijas. Kartu su šiais pokyčiais siekiame kuo efektyviau naudoti turimus finansinius bei žmogiškuosius resursus, ugdydami darbuotojų kompetenciją. Be to, šiandien matome, jog gyventojai vis aktyviau naudojasi e.paslaugomis, kuomet visus reikiamus veiksmus galima nesudėtingai atlikti per „Mano VMI“ ar kitas VMI teikiamas sistemas. Todėl jau nuo gruodžio 1-osios Birštono poskyryje keičiasi gyventojų aptarnavimo darbo laikas. Mokesčių mokėtojai Birštono poskyryje bus aptarnaujami pirmadieniais ir trečiadieniais, nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.).

Kaip buvo priimtas šis sprendimas gyventojus Birštono padalinyje aptarnauti šias dvi dienas?

– Iš tiesų, atvirai diskutavome su savivaldybės atstovais prieš priimdami sprendimus dėl VMI padalinių veiklos keitimo, siekdami atitikti mokesčių mokėtojų poreikius bei užtikrinti, kad dėl VMI vidaus pokyčių jie nepatirtų jokių nepatogumų. Todėl bendraudami su savivaldybės vadovais bei Kauno AVMI Birštono padalinio darbuotojais, atsižvelgėme į gyventojų lūkesčius, įvertinome jiems patogiausias dienas bei klientų srautus apsilankymui Mokesčių inspekcijoje.

Minėjote gyventojų naudojimosi e.paslaugomis augimą, įdomu, kaip jomis naudojasi Birštono savivaldybės gyventojai?

– Birštoniečiai iš tiesų itin aktyviai naudojasi VMI teikiamomis e.paslaugomis. Gyventojų pajamų deklaracijos, pateikiamos Elektroninio deklaravimo sistemoje, Prienų poskyryje pastaraisiais metais viršija 97,6 proc. Beveik 89 proc. Birštono savivaldybės gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, visus su pažymos įsigijimu ar pratęsimu susijusius veiksmus atlieka naudodamiesi būtent VMI e.paslaugomis. Dar 77 proc. Birštono savivaldybės verslininkų, šiais metais įsigijusių verslo liudijimus, tai taip pat atliko per VMI e. sistemas, tuo tarpu 2017 -aisiais e. būdu įsigijusiųjų verslo liudijimus buvo beveik 68 proc. Tad matomas naudojimosi e. paslaugomis didėjimas tik patvirtina tai, kad šiandieniniam mūsų klientui tampant e. klientu, galime laisvai komunikuoti ir palaikyti partnerystę skaitmeninėje erdvėje, aktyviai bendradarbiauti per „Mano VMI“ sistemą.

O ką patartumėte daryti tiems gyventojams, kurie negalės apsilankyti Birštono poskyryje nei pirmadienį, nei trečiadienį?

– Mokesčių mokėtojai galės apsilankyti ir aplinkiniuose VMI padaliniuose, įsikūrusiuose Prienuose, Alytuje ar Kaune, kuriuose klientai aptarnaujami visomis savaitės dienomis, tačiau gyventojus visuomet raginame ir kviečiame aktyviai naudotis VMI e. paslaugomis, prisijungus prie „Mano VMI“ (www.vmi.lt/manovmi) sistemos, Elektroninio deklaravimo sistemos „EDS“ (deklaravimas.vmi.lt). Daugiau informacijos mokesčių klausimais visuomet galima rasti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

