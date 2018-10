Naudokis juo – skubėk į biblioteką!

Kartu su naujaisiais mokslo metais 2018 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo ir nauja kultūros ir švietimo veiklas sujungianti Kultūros paso programa. Tai galimybė mokymosi kasdienybę paversti įdomiu, įtraukiančiu procesu, o mokymosi aplinką perkelti į erdves, kuriose fantazija, kūryba, saviraiška ir bendravimas nebūtų įsprausti į mokyklinį suolą ar uždaryti klasėje. Kultūros pasas – puiki proga mokytis kitaip ir, svarbiausia, pačiam nuspręsti – kaip!

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka vasaros nepraleido veltui. Bibliotekos Vaikų literatūros skyrius rimtai ruošėsi rudenį susitikti su rajono mokyklų pradinių klasių mokinukais, Kultūros paso turėtojais, ir parengė jiems įdomių, fantaziją ir kūrybiškumą išlaisvinančių susitikimų ciklą – Literatūrines dirbtuvėles „Skaitau ir kuriu!“.

Pirmiausiai Vaikų literatūros skyrius šiuose užsiėmimuose norėtų susitikti su ketvirtokais, kadangi Literatūrinių dirbtuvėlių programa – bendrojo ugdymo programą papildanti neformalaus švietimo veikla, organizuojama atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų IV klasės lietuvių gimtosios kalbos programą ir Lietuvių kalbos vadovėlyje IV klasei „PUPA“ siūlomus perskaityti literatūros kūrinius.

Literatūrinių dirbtuvėlių „Skaitau ir kuriu!“ tikslas – lavinant literatūrinius įgūdžius, suteikti vaikams galimybę dalyvauti šiuolaikiškose, įkvepiančiose veiklose, patirti sėkmę, kūrybos bei skaitymo džiaugsmą, motyvuoti vaikus būti kūrybiškiems. Pasitelkiant modernias meninės raiškos priemones, vaikai turės galimybę giliau išnagrinėti tekstą, jį suvokti, plėsti literatūros kūrinių pažinimą juos interpretuojant ir drauge ugdant mąstymą vaizdais, skatinant norą domėtis literatūra. Vaikų literatūros skyriuje organizuojama veikla skatins kūrybiškumą, lavins kritinį mąstymą, kels iššūkį kasdienybės monotonijai, suvienodėjimui, mąstymo klišėms, paįvairins gyvenimą kūrybos procese patiriamu nuotykiu. Biblioteka bus erdvė, kur galima smagiai ir įdomiai leisti laisvalaikį, bendrauti. Veikla literatūrinėse dirbtuvėlėse bus orientuota ne į rezultatą, o į malonumą kurti, skatins motyvaciją būti kūrybiškiems visose gyvenimo situacijose. Tai tiks ir vaikams, kurie mano esantys nekūrybiški, „nemokantys piešti“ ir pan., nes procesinė kūryba yra be taisyklių, todėl išlaisvina, padrąsina ir prijaukina norą kurti. Dirbtuvių dalyviams meno pagalba bus atskleistas kūrybingumo ugdymo poreikis kaip kiekvienos dvasinės ir intelektualios elitinės asmenybės savastis.

Projekto veiklos „Skaitau ir kuriu!“ dalyviai per linksmus, edukacinius eksperimentus, kūrybines dirbtuves vizualizuos „įsivaizduojamus pasaulius“, stengsis ne tiek iliustruoti rašytinį žodį, kiek kūrybos pagalba perteikti literatūros kūrinio sukeltus vaizdinius kartu ugdant mintį, jog gimstame kūrybingi, o nekūrybiškumo esame išmokomi, kūrybingais galime būti visi!

Mokiniai galės savitai, kūrybiškai interpretuoti tekstus: kartą per mėnesį Vaikų literatūros skyriuje veiks profesionalios origami, kūno tapybos, procesinės kūrybos, kaligrafijos bei eksperimentų dirbtuvės. Dalyviai puošis mėgstamais knygų personažais, eksperimentuos su namų gamybos modelinu, kūrybiškai išnaudos visiems prieinamas medžiagas: krakmolą, vaisius, ryžius, želė, cukrų. Taip pat bus sukurta ap-linka „nešvariai“, retai darželiuose, mokyklose ar namuose propaguojamai procesinei kūrybai, kurios metu vyks „tapyba be stabdžių“. Dalyviai jausis laisvai, drąsiai ir smagiai, nerungtyniaus, neturės taisyklių, kaip kažkas turi būti atlikta ir padaryta, visi galės nevaržomai reikšti savo individualumą bei prigimtinį kūrybiškumą maisto dažų, krakmolo, vaisių pagalba. Kūrybinių literatūros edukacijų metu bus siekiama padėti formuotis tikram, išgyventam teksto supratimui, kai mokiniai geba knygines žinias sieti su sava patirtimi, rasti ir palyginti panašumus ir prieštaravimus, apmąstyti naują informaciją ir ją pritaikyti praktiškai. Taip kuriamas autentiškas skaitančiojo ir skaitomo teksto santykis, skaitymas tampa prasmingas ir naudingas.

Kiekvienas užsiėmimas truks po 2 akademines valandas, numatomas dalyvių skaičius nuo 15 (bet gali būti ir mažiau) iki 30 vaikų.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus parengtą LITERATŪROS DIRBTUVĖLIŲ „SKAITAU IR KURIU!“ programą galima rasti ir registruotis dalyvauti šioje programoje adresu www.emokykla.lt.

Prisijungimo prie Paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemos, veikiančios švietimo portale www.emokykla.lt, vartotojo duomenis kiekvienai mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, el. paštu atsiųs Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Daugiau pasiteirauti apie programą galima paskambinus į biblioteką tel. +370 319 60 383 arba el. p. egle.uleckiene@prienubiblioteka.lt

KVIEČIAME registruotis, ateiti į biblioteką skaityti, kurti, išdykauti ir būti LAIMINGIEMS!

Iki susitikimų!