Nauja ARATC paslauga biudžetinėms įstaigoms – maisto atliekų surinkimas

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) ryžosi dar vienam eksperimentui – pirmasis Lietuvoje pradėjo surinkinėti maisto atliekas iš biudžetinių regiono savivaldybių įmonių: ugdymo ir švietimo, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, kuriose teikiamos maitinimo paslaugos.

Ši paslauga biudžetinėms įmonėms papildomai nieko nekainuos – ji bus teikiama pagal bendrus rinkliavos principus.

Naujovė dar tik pradedama įgyvendinti, bet daugelis įstaigų jau pasirašė sutartis su ARATC, kurio darbuotojai ne tik nemokamai surinks ir išveš maisto atliekas, bet ir sutvarkys visus tam būtinus dokumentus.

„Tai – ne tik pagalba bei palengvinimas biudžetinėms įmonėms, bet pirmiausia – galimybė mažinti mišrių atliekų kiekį bei siekis išsiaiškinti realią situaciją maisto atliekų tvarkymo srityje, kurioje, deja, yra daug nesąžiningos veiklos ir manipuliacijų“, – sakė ARATC direktorius Algirdas Reipas.

Pagal galiojančius reikalavimus, visos maitinimo paslaugas teikiančios įmonės privalo maisto atliekas tvarkyti atskirai nuo kitų komunalinių atliekų, perduodamos jas licencijuotiems maisto atliekų tvarkytojams. Tačiau praktika rodo, kad maisto atliekų tvarkymo sutartys dažnai sudaromos tik dėl formalumo, o labai dideli maisto atliekų kiekiai yra išmetami kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis ir vėliau šalinami sąvartyne.

Tad eksperimentą įgyvendinantis ARATC tikisi, kad siūloma naujovė padės užkirsti kelią tolesniam nesąžiningam veikimui bei leis sumažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį ir atskirai surinktas maisto atliekas, kurios yra perdirbamos, panaudoti energijos gamybai.

Maisto atliekos iš biudžetinių įstaigų bus surenkamos specialiai tam pritaikytu automobiliu ir gabenamos į Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centre veikiančius biologinio apdorojimo įrenginius.

Naujovę įgyvendinantis ARATC maisto atliekas iš sutartis pasirašiusių biudžetinių įstaigų surinkinės vieną kartą per savaitę, tad įmonėms sumažės rūpesčių dėl susidariusių maisto atliekų laikymo. Maisto atliekų tvarkymo įmonės šios rūšies atliekas surenka vieną kartą per mėnesį, tad joms laikyti reikia tinkamų sąlygų, o ne visos įstaigos jas turi, be to, tai reikalauja ir papildomų kaštų.

Pradedama įgyvendinti naujovė leis sumažinti ir finansinę naštą biudžetinėms įstaigoms, kurioms, įvedus dvinarę rinkliavą, išlaidos už atliekų tvarkymą labai išaugo.

Eksperimentą, nemokamai surenkant maisto atliekas iš biudžetinių įstaigų, planuojama vykdyti vienerius metus.

„Tai leis mums sužinoti realią situaciją maisto atliekų srityje, pamatyti, kokie jų kiekiai susidaro, kaip sumažės mišrių, sąvartyne šalinamų atliekų kiekis“, – kalbėjo ARATC vadovas A. Reipas. Remiantis gautais duomenimis, bus priimami sprendimai dėl tolesnio paslaugos teikimo.

Jau šį rudenį Alytaus regione pradedamas ir atskiras maisto atliekų surinkimas iš gyventojų. Regiono miestų ir miestelių individualių namų gyventojams jau yra išdalinti konteinerių maisto atliekoms surinkti komplektai, kuriuos sudaro 120 litrų talpos konteineris su oro cirkuliacija ir filtravimu, orui pralaidus kibirėlis maisto atliekoms rinkti ir sandari talpa panaudotam aliejui bei riebalams.

Naujuosius konteinerių komplektus, kaip ir visus konteinerius iki šiol, gyventojai gavo nemokamai. Maisto atliekų konteineriai yra pažymėti specialiais elektroniniais žymekliais ir kiekvienas jų pakėlimas bus fiksuojamas. Atskiras maisto atliekų surinkimas nustatytam rinkliavos dydžiui įtakos neturės.