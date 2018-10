Nors pasaulis ir tamsus ar skendi rūke…

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LAAS) Prienų rajono filialo nariai praėjusį trečiadienį tradiciškai rinkosi ne tik išklausyti pirmininkės Irenos Karsokaitės ataskaitos apie nuveiktus darbus, įvertinti jos darbo, bet ir pasigrožėti darbščių moterų rankdarbių paroda, padainuoti, pabendrauti, pasivaišinti, pakalbėti apie ateities planus. Prienų kultūros ir laisvalaikio mažoji salė nebuvo sausakimša, bet tryško šventine nuotaika ir sunku buvo įsivaizduoti, kad daugumai pasaulis tamsus ar skendi rūke. Šventinę nuotaiką skleidė ir nemažas būrelis svečių su gėlių puokštėmis, dovanomis, saldžiais prizais…



I. Karsokaitės ataskaita buvo trumpa, neužtruko nė dešimties minučių, bet kiek daug nuveikta!

Pastaruoju metu filiale yra 80 žmonių, dauguma – vyresnio amžiaus ir gyvena kaime. Iš 18 darbingo amžiaus dirba tik 6. Per ataskaitinį laikotarpį priimti 3 nauji nariai, tiek pat iškeliavo Amžinybėn. Pirmininkė džiaugėsi nedideliu filialo kabinetu Švietimo pagalbos tarnybos patalpose, ir tuo, kad prireikus, gali pasinaudoti ir didesnėmis, centro bibliotekoje vykdomomis dienos užimtumo paslaugomis: rengiamomis paskaitomis, rankdarbių, mankštos užsiėmimais. Per bendravimo valandėles psichologų padedami grupės nariai padeda vieni kitiems spręsti gyvenimiškas problemas, diskutuoja tarpusavio tolerancijos klausimais, nuteikiami pozityviam gyvenimui. Šiek tiek gyvenimą lengvino ir iš Kauno techninės pagalbos neįgaliesiems centro gauti kalbantys telefonai, rankiniai, staliniai laikrodžiai, svarstyklės, termometrai, Deisy grotuvai įgarsintoms knygoms ir kt. Norintiems visa tai pristatoma į namus, apmokoma, kaip naudotis, tvarkomi dokumentai. I. Karsokaitė sakė, kad informacinė atskirtis – pati sunkiausia regėjimo neįgaliesiems, todėl filiale teikiamos asistento paslaugos: suteikiama rūpima informacija, pildomi dokumentai, padedama apsilankyti viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose, sunkiau vaikštantys žmonės lankomi namuose, jiems vežamos techninės pagalbos priemonės, neregiams pritaikytos skaityti knygos. Septyniems nariams iš skurdo programos padėta nedidele materialine parama…

Jau dešimt metų filiale veikia optimizmu trykštančios Onutės Matusevičiūtės suburtas meno mėgėjų kolektyvas „Puriena“. Per metus surengta 14 koncertų! Įvairiose šventėse, paminėjimuose, festivaliuose „Purienos“ dainos skambėjo ne tik Prienuose, bet ir Alytuje, Kaune, Kudirkos Naumiestyje, Kaišiadoryse, Biržuose, Lenkijoje, kurioje jau šešerius metus tęsiasi draugystė su Suvalkijos krašto neregiais, Seinų krašto bendruomene.

Filialo nariai noriai keliauja. Šiemet jie vyko į edukacinę kelionę Zelvos poilsiavietėje, Šiluvą, ilsėjosi Šventojoje, kur vyko „Sveiko gyvenimo būdo ir psichologinės harmonijos mokomoji stovykla“, sostinėje dalyvavo Lietuvos aklųjų maldos dienoje, koncerte „Esame drauge“. Veikia ir šaškių būrelis, o lengvaatletės Laima Laukaitienė, Vanda Jarmalienė iš Zelvos poilsiavietėje surengto LAAS lengvosios atletikos kroso čempionato namo grįžo su prizais.

Tai – tik dalis LASS Prienų r. filialo, kuriam I. Karsokaitė vadovauja jau vienuolika metų, nuveiktų darbų. Tik stebėtis galima, iš kur jo pirmininkė semiasi optimizmo ir energijos. Tad nenuostabu, kad ji ir dešimtmetį „Purienos“ ansambliui vadovaujanti O. Matusevičiūtė padėkų, gėlių gavo daugiausia. Pagerbta buvo ir Danutė Šeškauskienė, perskaičiusi net 125 knygas!

LASS filialo narius sveikino Prienų rajono savivaldybės komanda su meru Alvydu Vaicekausku, Seimo narys Andrius Palionis, Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka ir kt.

Visi I. Karsokaitės veiklą įvertino labai gerai ir suteikė mandatą ir toliau vadovauti organizacijai.

Susirinkime išsakyta ir prašymų valdžiai. Svarbiausias jų – įrengti turėklus išoriniams Kultūros ir laisvalaikio centro laiptams – neįgaliesiems jais be turėklų naudotis labai nesaugu…

Susirinkimas baigėsi nuotaikingu „Purienos“ koncertu ir smagiu pabendravimu prie vaišių stalo.

Onutė Valkauskienė