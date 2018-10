Kada pas gydytoją galima nemokamai patekti be eilės?

Norintiems apsilankyti pas gydytoją žmonėms neretai tenka palaukti eilėse. Tačiau esama atvejų, kuomet medikai privalo pacientą priimti nedelsiant arba artimiausiu metu ir jų paslaugos turi būti suteiktos nemokamai, t. y. apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai primena, kokie tai atvejai.

„Pirmiausia, tą pačią dieną patekti pas šeimos gydytoją galima ūmios ligos atveju, kai pacientas karščiuoja ir pasireiškia vidutinio stiprumo skausmas. Taip pat žmogus neturi laukti eilėse, jei per parą, jam esant ramybės būsenoje, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas. Be abejo, eilėje laukti nereikės ir jei žmogus patyrė įvairios kilmės traumų ar susižeidė. Visais šiais atvejais pacientas pas šeimos gydytoją turi patekti per 24 valandas, skaičiuojant nuo jo kreipimosi į gydymo įstaigą momento“, – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Žydrūnė Baigienė.

Svarbu žinoti, kad per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi į įstaigą žmogus turi patekti pas šeimos gydytoją paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais. Taip pat be laukimo eilės medicinos paslaugos turi būti suteiktos moteriai gimdymo metu. Be to, visiems pacientams, net ir neapsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu, neatidėliotinai teikiama ir PSDF biudžeto lėšomis apmokama būtinoji medicinos pagalba.

„Atvykus į priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių, sveikatos priežiūros specialistas visuomet įvertina paciento būklę ir priskiria jį vienai iš keturių skubiosios medicinos pagalbos kategorijų. 1 kategorija – nedelsiant – yra tuomet, kai tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai. 2 kategorija – tai labai skubi medicinos pagalba, kuri turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 10 min. nuo žmogaus atvykimo į gydymo įstaigą. Tuo tarpu, esant 3 – skubiai kategorijai – per 30 min. O 4 skubiosios pagalbos kategorijai priskirtam pacientui pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo“, – paaiškino Ž. Baigienė.

VLK specialistė pabrėžia, kad toks būklių skirstymas į kategorijas medikams padeda pirmiausia pagalbą suteikti tiems pacientams, kuriems ji reikalinga skubiausiai. Todėl ir vykti į ligoninės skubiosios pagalbos skyrių ar kviestis greitąją pagalbą reikia tais atvejais, kai kyla reali grėsmė gyvybei, pavyzdžiui, patekus į autoįvykį, stipriai susižeidus, žmogui praradus sąmonę, esant tokiai būklei, dėl kurios gali sutrikti gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų veikla. O visais kitais atvejais pirmiausia reikėtų kreiptis į savo šeimos arba budintį gydytoją.

Ligonių kasos atkreipia dėmesį, kad kitais atvejais pacientai, nenorintys registruotis į bendrąją eilę ir pageidaujantys gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka, taip pat turi tokią teisę, tačiau tuomet už suteiktą paslaugą apmokėti gydymo įstaigai turės patys. Visgi tokiu atveju pacientas turi būti pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe tokią pat paslaugą gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą.

Be to, išvengti ilgų laukimo eilių pas gydytojus specialistus pacientams gali padėti teritorinių ligonių kasų (TLK) atliekama eilių gydymo įstaigose stebėsena. Jos duomenys rodo, kad paprastai yra galimybė rasti gydytoją specialistą, pas kurį tektų laukti trumpiau, jei žmonės rinktųsi jį pagal laukimo trukmę. Kur laukimo eilė yra trumpiausia, pacientai gali sužinoti paskambinę į gydymo įstaigą ar jos interneto svetainėje. Taip pat ši informacija yra skelbiama visų TLK internetiniuose puslapiuose ir VLK svetainės skyrelyje „Apie eiles“.

