Gretos Alice komiksų paroda „Mėlynasis krokodilas“

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje rugsėjo –lapkričio mėn. eksponuojama Gretos Alice (1992 m.) komiksų paroda „Mėlynasis krokodilas“, skirta vaikams ir jau ūgtelėjusiems komiksų gerbėjams.

Jaunosios kartos iliustratorė Greta Alice šiais metais baigė Vilniaus dailės akademijos magistrantūros studijas. Ji – aktyvi parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvė, yra surengusi 6 asmenines parodas bei dalyvavusi net 19 grupinių. Greta Alice taip pat veda kūrybos seminarus vaikams ir suaugusiesiems, iliustruoja knygas ir žurnalus. Šiuo metu knygynuose galima rasti leidyklos „Žalias kalnas“ praėjusiais metais išleistą Aido Jurašiaus knygą „Naktis su raktininku“, kurioje – drąsios, dinamiškos iliustracijos, nustebinančios netikėtais rakursais, veikėjų pozomis, gestais bei kruopščiai perteiktomis detalėmis.

Parodoje „Mėlynasis krokodilas“ Greta Alice pristato savo geriausią draugą mėlynąjį krokodilą, kuris kasdien patiria vis naujų nuotykių: netikėtai prisimena ir susidraugauja su savo uodega, lygiai taip pat netikėtai ją ir pameta, užsiaugina didžiulį pomidorinį namą ir jame apsigyvena, mokosi sveikos gyvensenos, krimsdamas morkas ir bandydamas įvairius sportinius pratimus, nardo po drabužių spintą, ieškodamas sau tinkamo komplekto, atsiduria milžiniškame rožiniame daugiabutyje ir taip įsijaučia į knygose pasakojamas istorijas, kad lengvai tampa jų herojumi. Pasitelkdama komikso žanrą Greta kuria vizualias pasakas be teksto, tad vaikai gali laisvai interpretuoti ir vaizdais sukurti savų istorijų. Tai lyg filmai be teksto, vaikams telieka juos įgarsinti.

Komikso žanras Lietuvoje sparčiai plinta. Per pastaruosius penkerius metus Lietuvos komiksų kūrėjai išleido daugiau komiksų nei per ankstesnius du dešimtmečius, o „Litexpo“ rūmuose vyksta kasmetinis populiariosios kultūros renginys „Comic Con Baltics“, taip pat organizuojama daug komiksų kūrimo dirbtuvių, atsiranda komiksų mėgėjų grupių, kai kuriems žmonėms komiksai tampa kasdienės kultūros dalimi. Tarp vaikams skirtų leidinių komiksų žanras kol kas dar nėra toks populiarus, nors vaikiški komiksai skatina juos kurti, svajoti ir analizuoti vaizdus.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikiančioje komiksų parodoje „Mėlynasis krokodilas“ eksponuojami darbai bus įdomūs ir jaunesnio, ir vyresnio amžiaus skaitytojams. Tai universalios vizualios istorijos, kviečiančios pasinerti į spalvingą, kupiną nuotykių ir netikėtumų komiksų pasaulį. Mėlynojo krokodilo pasaulis tylus, jame nėra žodžių, todėl istorijas kiekvienas, apsilankęs parodoje, gali įgarsinti pats.

Būtinai aplankykite parodą!

Mėlynasis krokodilas laukia Jūsų Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, III a., rugsėjo – lapkričio mėn. pirmadieniais – penktadieniais nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais – nuo 10 iki 16 val.