Bendravome su jaunatviška airių rašytoja June Molloy…

Rugsėjo 25 d. Birštono viešojoje bibliotekoje nuo pat ryto šurmuliavo jaunieji birštoniečiai, susirinkę susitikti su jauna bei žavinga airių rašytoja June Molloy, susipažinti su dar dažais kvepiančia jos knyga „Guardian of Giria“.

June Molloy – airė, ištekėjusi už lietuvio, nepaprastai pamilusi Lietuvą, jos gamtą, žmones bei tradicijas, todėl pasilikusi gyventi čia – gimtajame mylimojo mieste – Tauragėje. Nuo pat vaikystės knygos, gamta ir maistas June yra tai, kas džiugina labiausiai: su šypsena ji prisimena vėlyvus vakarus, kuomet. palindusi po antklode, žibintuvėlio šviesoje skaitydavo įvairiausias istorijas, kuomet kartu su mažais ėriukais lakstė po žydinčias pievas ar gaudė žuvis iš dėdės valties.

Būdama 5 -erių June gavo pirmąją receptų knygą, įkvėpusią iki šiol visame pasaulyje ieškoti naujų skonių, poskonių bei aromatų. „Manau, kad maistas yra viena iš priežasčių, kodėl mėgstu keliauti, – prisipažino ji. – Keliaudama galiu išbandyti įvairiausius skirtingus patiekalus. Sukūriau tinklaraštį, kad galėčiau pasidalinti, kokiu maistu mėgavausi kelionės metu, įkvėpta Lietuvos, detaliai aprašiau 9 tradicinius lietuvių patiekalus, jų receptus ir išleidau pirmąją savo knygą My Food Odyssey – Lithuanian Cooking: Nine of my favourite traditional Lithuanian dishes“. Pasak autorės, ši knyga itin populiari Airijoje – žmonės su malonumu gamina kūčiukus, šaltibarščius, cepelinus, kuriuos June mėgsta labiausiai – ypač su spirgučių ir grietinės padažu.

„Guardian of Giria“ – antroji moters knyga, kurią įkvėpė parašyti meilė gamtai, didingi Lietuvos miškai bei gyvūnija. Gražiausias akimirkas fotoaparatu sustabdyti mėgstanti June vaikštinėdama pamiškėje įamžino nuostabų vaizdą – stirną, apsuptą mažyčių lapiukų, kurie rašytoją neapsakomai sužavėjo. Taip gimė pirmieji knygos skyriai, kuriuose „apsigyveno“ ryškiausi Lietuvos miškų gyvūnai.

Pirmasis vos tik išleistos knygos pristatymas įvyko Birštono viešojoje bibliotekoje. Susipažinusi su jaunaisiais skaitytojais, rašytoja pristatė knygos kontekstą, jos nuostabius herojus bei intriguojantį siužetą, pasidalino spalvingomis, organiškomis elnių, stirnų, lapių bei šernų nuotraukomis, akimirksniu prikausčiusiomis visų žvilgsnius ir dėmesį. Nors susitikimas vyko anglų kalba, vaikai noriai bei aktyviai dalyvavo, uždavė daugybę įvairių klausimų, klausėsi knygos ištraukų, džiaugėsi galimybe artimiau susipažinti su žaisminga, šypseną ir puikias istorijas dovanojančia rašytoja.

June labai jaudinosi, nes tai buvo pirmasis jos knygos pristatymas, pasidžiaugė, kad ir toliau tęsia istoriją – rašo antrąją knygos dalį. Už puikią popietę rašytojai nuoširdžiai dėkojo bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė ir Birštono gimnazijos anglų kalbos mokytoja Kristina Justinavičienė.

O mums, bibliotekininkams, buvo labai gera stebėti, su kokiu didžiuliu užsidegimu vaikai domėjosi rašytoja, jos gyvenimu, kūryba, pomėgiais bei požiūriu į gyvenimą…. Nesvarbu, kokia kalba ji rašo ar kokia kalba ji kalba… Knygos suartina žmones…

Solveiga Pempienė

Vyr. bibliotekininkė

Dalintis: email Print 0 Google+ 0 VK