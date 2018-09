Politikai ateina ir nueina, ūkininkai – pasilieka

Praėjusios savaitės antradienį į posėdį susirinkę Prienų ūkininkų sąjungos tarybos nariai aptarė ir per vasarą susikaupusius organizacinius klausimus, ir naujus valdžios bei atskirų verslo grupių teikiamus abejonių keliančius siūlymus.



Vienas jų – AB „Žemaitijos pienas“ bandymas inicijuoti pataisas dėl pieno kokybės tyrimų, steigiant laboratorijas prie pieno perdirbimo įmonių. Prienų ūkininkų sąjungos tarybos narių nuomone, tai perteklinis, kažkam naudingas bandomas stumti projektas ir posėdyje jam nepritarta.

Tarybos nariai nepritarė ir rengiamam įstatymui dėl vienkartinio apmokėjimo už ūkininkų žemėse iki 2004 metų pastatytus elektros stulpus. Viena, ne visi tie stulpai yra įregistruoti, be to, kompensacijos būtų skiriamos žemės savininkams, o ne žemę dirbantiems ūkininkams.

Posėdyje taip pat aptarti „Metų ūkio“ ir „Melžėjų meistriškumo“ konkursų organizavimo klausimai. Abu konkursai bus surengti, nors respublikinės karvių melžėjų varžytuvės šiemet ir nevyks.

– Mums konkurso reikia. Praėjusiais metais melžėjos džiaugėsi įgijusios ir teorinių, ir praktinių žinių. Tai buvo gera meistriškumo mokykla, o ir graži proga susitikti ir pabendrauti pačioms melžėjoms, – sakė tarybos narė Gita Astrauskienė. Daugumai tarybos narių pritarus, konkursą planuojama surengti spalio mėnesį.

„Metų ūkio“ konkurso organizatoriai viliasi, kad konkurse dalyvaus ūkininkai iš visų seniūnijų, kad ir šiemet, kaip ir pernai, savo sodybų vartus atvers ir netradicinių ūkių šeimininkai, kurių mūsų krašte daugėja. Rajone jau turime ir auginančių paukščius, avis triušius, ožkas ir kitus gyvūnus ūkininkų.

Dalyvavimas konkurse yra savanoriškas, bet neretai kai kuriems ūkininkams gal trūksta tik padrąsinimo, pakvietimo, tad seniūnai ir seniūnijų žemės ūkio specialistai to turėtų nepamiršti. O ir baigiamoji „Metų ūkio“ šventė taip pat turi savo „šarmo“. Tai galimybė pasišnekėti, pasitarti, „valdžią paskalbti“, jėgas suvienyti, pagaliau ir pasilinksminti.

Ir dar. Ūkininkų tarybos narius nemaloniai nustebino neseniai surengta vienos rajono savivaldybės tarybos opozicinės partijos nario Arūno Vaidogo spaudos konferencija, kurios metu tribūna buvo suteikta naujai susikūrusios Smulkių ir vidutinių ūkių pieno gamintojų asociacijos atstovams Laimai Balsevičienei, Saulenai Krūvelienei ir Petrui Jaloveckui. Tarp kalbėtojų pateiktų klausimų merui dėl kelių asfaltavimo, atliekų tvarkymo tarifų, atleidimo nuo žemės mokesčio ir kitų spaudos konferencijoje buvo pažerta priekaištų ir Prienų ūkininkų sąjungos skyriui, atseit palaikančiam tik stambiųjų ūkių interesus ir tapusiam valdomu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.

Tarybos nario Rolando Aleksandravičiaus nuomone, tai visiški kliedesiai, nes kiekvieno ūkininkų tarybos posėdžio metu vyksta karštos diskusijos ir pritariama būtent tiems sprendimams, kurie yra naudingi smulkiems, šeimos ir vidutiniams ūkiams, nes tokių rajone dauguma. Jam pritarė ir kiti tarybos nariai. Tą jie patvirtino ir po posėdžio vykusiame Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko inicijuotame susitikime su rajono ūkininkų visuomeninių organizacijų pirmininkais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo ir Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybų atstovais.

Susitikime buvo kalbama apie problemas, su kuriomis susiduria rajono ūkininkai. Ir šį kartą Smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos atstovai į susitikimą buvo atvykę su parengtu klausimynu (dauguma jų buvo pateikti ir spaudos konferencijoje – aut. p.). Tai – dėl paramos smulkiesiems ūkiams, kompensacijų dėl patirtų nuostolių ir paramos melioracijos įrenginiams tvarkyti, komunalinių atliekų ir žemės mokesčio sumažinimo, kelių remonto ir kt. Saulena Krūvelienė taip pat domėjosi, ar Savivaldybė ruošiasi teikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl melioracijos įrenginių remonto ir pan.

Kai kuriuos klausimus pakomentavo meras ir laikinai einanti Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas Aušra Tamošiūnienė. Kaip teigta, ES parama savivaldybėms melioracijos įrenginiams dėl liūčių padarytos žalos atstatyti bus paskirstyta pagal melioracijos įrenginių nusidėvėjimo laipsnį bei melioracijos statinių skaičių. Klausimas dėl paramos žemės ūkio vandentvarkai dar bus svarstomas Savivaldybės taryboje. Žemės mokesčio sumažinimui dėl patirtų nuostolių meras sakė nepritariantis dėl to, kad didesnę dalį žemės ūkininkai nuomoja, todėl nuo žemės mokesčio būtų atleisti ir tie, kurie žemę išnuomoja. Mero teigimu, remti reikia žemės naudotojus, ypač smulkiuosius ūkininkus. Tiems, kuriems yra sunkiausia, kurie patyrė didelių nuostolių, meras siūlė kreiptis į Kaimo plėtros rėmimo fondą, kuriame šiais metais patvirtinta 50 000 eurų.

Tokiai nuomonei pritarė ir dalis ūkininkų. Jurgis Pažėra padėkojo Savivaldybei už rūpinimąsi verslo reikalais, pasidžiaugė prigijusia tradicija rengti Laisvės aikštėje ketvirtadieninius ūkininkų turgelius ir pasiūlė juos organizuoti keletą kartų per savaitę, taip pat padrąsinti ir kitus ūkininkus prekiauti savo produkcija. Meras pritarė šiai minčiai ir pridūrė, jog vietos savivaldos lygiu svarstoma ir daugiau skatinimo būdų. Viena iš idėjų – verslo inkubatorius, kur būtų teikiamos viešosios paslaugos ir pagalba pradedantiesiems ar jauniems ūkininkams, verslininkams, siekiantiems įsitvirtinti rinkoje, sustiprėti, spręsti konkrečias problemas.

Oponuodama besiskundžiantiems dėmesio stygiumi naujosios asociacijos atstovams ūkininkė Gita Astrauskienė pasidžiaugė, kad gyvenime sutinka tik gerus žmones ir didžiuojasi būdama būtent Prienų rajono ūkininke. Jos teigimu, nors ir yra smulki ūkininkė, niekada nesijaučia atskirta, Savivaldybės, Žemės ūkio skyriaus bei kitų tarnybų durys visada atviros, specialistai maloniai bendrauja, suteikia visą reikalingą informaciją.

Susitikime kalbėjo ir Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis, tarnybų atstovai. Visi jie akcentavo bendro darbo svarbą.

Savivaldybė ir Žemės ūkio skyrius dalį problemų yra pajėgūs išspręsti, tik reikia visada kreiptis, tačiau yra tokių klausimų, kurie sprendžiami nacionalinės ar Europos Sąjungos politikos lygmeniu. Bet ir tokioje situacijoje, pasak mero, reikia kartu ieškoti bendrų sprendimo kelių, kreiptis su pasiūlymais į Vyriausybę. Ši mintis buvo iškelta ir ūkininko J. Pažėros, kalbant apie per didelius mokesčius ūkininkams už komunalines atliekas.

Taigi akivaizdu, kad diskusija gali duoti daugiau naudos nei kalbėjimasis per spaudą ar nuoskaudų vieni kitiems laikymas. Todėl meras siūlė ūkininkų organizacijų atstovams reguliariai rengti susitikimus, kad būtų galima aptarti abipuses problemas ir lūkesčius bei siekti bendrų tikslų, o ne pasiduoti vedžiojamiems politikų. Politikai ateina ir nueina, o ūkininkai lieka savam kieme, savo vietoje…

Parengė Ramutė Šimukauskaitė