Force majeure pažymos žemdirbiams bus kompensuojamos

Nuo gamtos stichijų nukentėjusiems žemdirbiams bus kompensuojamos išlaidos, susijusios su nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) liudijančių pažymų išdavimu. Tokią galimybę suteikė Žemės ūkio ministerija.

Pažymos bus kompensuojamos, jei jos liudys su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias force majeure aplinkybes, dėl kurių žemdirbiai negalėjo įvykdyti sutartinių žemės ūkio veiklos įsipareigojimų. Force majeure pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys Prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

Pagalba bus teikiama pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantiems žemės ūkio veiklos subjektams, sumokėjusiems rūmams už pažymų išdavimą. Kompensuojama bus 100 proc. sumokėto atlygio, bet ne daugiau kaip 200 Eur už vieną pažymą.

Norėdamas gauti kompensaciją, pareiškėjas dėl jos turės kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pažymos išdavimo dienos. Jei pažyma išduota iki valstybės lygio ekstremaliosios situacijos – per 1 mėnesį nuo ekstremalios situacijos paskelbimo. Taip pat kompensaciją galės gauti ir asmenys, anksčiau gavę tokias pažymas, jei jie atitiks nustatytus reikalavimus (pažyma išduota dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos nulemtų force majeure aplinkybių, o pats žemdirbys yra užsiimantis pirmine gamyba). Dėl anksčiau išduotų pažymų kompensavimo bus galima kreiptis per mėnesį nuo žemės ūkio ministro įsakymo, kuriuo nustatoma kompensavimo tvarka, įsigaliojimo.

Pateikus prašymą ir nustatytus dokumentus, NMA ne vėliau kaip per 15 darbo dienų turės juos įvertinti ir priimti sprendimą dėl paramos skyrimo. Per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo NMA apie tai informuos pareiškėjus ir išmokės jiems kompensacijas.

