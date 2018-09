„Tikiu, kad pertvarkos rajone paskatins verslo investicijas“

– Ryškiai šviečiančios lentelės su užrašu „Prienai atsinaujina“ ir įvairiose miesto vietose vykstantys darbai liudija apie mieste įgyvendinamus projektus. Paminėkite svarbesnius iš jų.

– Labai džiaugiuosi, kad pavyko pradėti buvusios „Nemuno“ mokyklos renovaciją. Po darbų čia įsikurs lopšelis – darželis „Saulutė“ ir Prienų meno mokykla. Visi gyventojai mato, kaip tvarkoma Prienų autobusų stotis, kuri bus ir graži, ir moderni. Baigiamas ilgai lauktas sporto stadionas su dirbtine futbolo danga, bėgimo takeliais prie arenos, pradėta Prienų baseino statyba. Galiu tik pasidžiaugti, kad prasidėjo visų mūsų ilgai laukti Stadiono viešųjų erdvių sutvarkymo projekto darbai – išvalytas tvenkinys, pradėtos tvarkyti viešosios erdvės. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje ir „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje įrengtos priešmokyklinio ugdymo grupės. Tęsdami 2017 metų darbus, toliau modernizuojame pėsčiųjų perėjas, gatvių apšvietimą. Miesto centras jau pasipuošė fontanu, vyksta ir kiti darbai.

– Nemažai darbų vyksta ir seniūnijose – miesteliuose ir gyvenvietėse…

– Jau pradėtas vykdyti gatvių ap-švietimo rekonstrukcijos projektas, kurio metu bus pakeisti visi švies-tuvai ir apšvietimo valdymo spintos. Įgyvendinus šį projektą, ne tik Prienuose, bet ir kituose miesteliuose bei gyvenvietėse esantys šviestuvai švies ir naktį. Strielčiuose, Stakliškėse ir Vėžionyse vykdome labai svarbų vandentvarkos projektą, kurį įgy-vendinus labai pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. Jau greitai baigsis ir Stakliškių darželio, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos stogo ir patalpų remontas. Bus įsteigtos dvi darželio grupės Veiveriuose ir Skriaudžiuose, Strielčių darželyje planuojame įrengti salę, kuria naudosis vietos bendruomenės nariai. Baigiami ruošti dokumentai ir netrukus prasidės remonto darbai Stakliškių ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centruose. Išlaužo ir Stakliškių bibliotekų skaitytojai jau džiaugiasi suremontuotomis patalpomis.

– Minėjote, kad, įvykus darbų rangos konkursams, buvo sutaupyta lėšų, kurias buvo galima skirti papildomiems darbams atlikti. Taip buvo pradėtas įgyvendinti fontano Laisvės aikštėje įrengimo projektas. Bet darbai kuriam laikui buvo sustoję. Buvo pradėti „revizuoti“ ir kai kurie kiti darbai. Kodėl?

– Gegužės mėnesį įvyko viešasis konkursas dėl fontano įrengimo ir projektavimo darbų. Konkurse dalyvavo du pretendentai ir jį laimėjo bendrovė „Optika ir technologija“, kuri pasiūlė atlikti darbus už 87317,23 Eur (tai apytiksliai 40000 Eur mažesnė kaina, nei siūlė kitas pretendentas).

Kadangi nugalėtojo kvalifikacija atitiko konkurso sąlygas, gegužės 23 d. buvo pasirašyta rangos sutartis ir birželio pradžioje buvo pradėti fontano įrengimo darbai.

Tačiau konkurso nelaimėjęs pretendentas apskundė Savivaldybės administracijos sprendimą Kauno apygardos teismui, kuris pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

Prienų rajono savivaldybė pateikė atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinimo. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Kauno apygardos teismo nutartį ir ieškinį padavusio pretendento prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Darbai buvo atnaujinti, ir greitai džiaugsimės miestą puošiančiu fontanu.

Apskųsti yra dar du objektai. Seimo narys Andrius Palionis kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl Prienų autobusų stoties ir Socialinių globos namų ir savarankiško gyvenimo namų Veiveriuose įrengimo darbų. Savivaldybė pateikė paaiškinimą VPT ir gavo dar vieną raštą, kuriame prašoma daugiau papildomų dokumentų, šį kartą tik dėl autobusų stoties. Savivaldybės darbuotojai vėl bus priversti daryti dokumentų kopijas, rašyti paaiškinimus dėl vykstančių darbų, kas neduoda jokios pridėtinės vertės. Juolab kad vykdoma ir daugiau svarbių projektų.

– Dauguma vietos žmonių, be abejo, supranta Martišiaus gatvės rekonstrukcijos svarbą. Bet ne be pagrindo ir jų pyktis dėl susidariusių nepatogumų verslui, trans-porto kamščių ir lėtų darbų tempų, ypač pradžioje. Nors projekto užsakovas yra Lietuvos automobilių ir kelių direkcija, bet žmonės pirmiausia kaltina savivaldybę. Kokią įtaką savivaldybė galėjo daryti dėl susidariusios situacijos ir kas buvo padaryta, kad padėtis keistųsi?

– Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 ruožo F. Martišiaus ir dalies Vytauto gatvėmis rekonstrukcijos darbai prasidėjo gegužės pradžioje. Tikėjomės, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija atsižvelgs į vasario 15 d. posėdyje Savivaldybės saugaus eismo komisijos priimtą nutarimą, kuriame pritarta rangovų prašymui uždaryti eismą rekonstruojamame ruože su sąlyga, kad visi pagrindiniai srautai keliuose nuo Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Alytaus būtų iš anksto nukreipti aplinkiniais keliais. Deja, taip neįvyko. Pamatę, kad darbams prasidėjus susidarė didelės spūstys, kalbėjomės su rangovais, prašydami atkreipti dėmesį į susitarimą. Birželio pradžioje kreipiausi raštu į Direkciją. Buvo atsakyta, kad nukreipti tranzitinius transporto srautus nuo Prienų miesto nėra galimybių. Vėliau dėl to buvau pats nuvykęs pasikalbėti su Direkcijos atstovais, bet ir jie mažai padėjo. Beliko kreiptis į Direkciją griežtu tonu – pažadėjome uždrausti per miestą tranzitinio sunkiasvorio transporto eismą ir pastatyti ženklus, jeigu nebus patvirtinta apvažiavimo schema su draudžiamaisiais ženklais.

Po didelių Savivaldybės pastangų eismo organizavimo schema buvo suderinta ir transportas nukreiptas nuo Prienų aplinkiniais keliais. Pastebime ir mes, ir gyventojai, kad sunkiasvoris transportas, nors ir mažiau, bet vis dar važiuoja miesto gatvėmis. Šiuo klausimu bendradarbiaujame su policija, ji organizuoja reidus ir ženklų nesilaikančius vairuotojus baudžia.

Tikėkimės, kad šie nepatogumai greit baigsis. Mano žiniomis, spalio mėnesį Vytauto gatvės atkarpa jau turėtų būti baigta ir eismas organizuojamas dviem pusėmis. Dar kartą atsiprašome Prienų miesto gyventojų ir visų eismo dalyvių, kurie dėl kelio rekonstravimo darbų patiria laikinų nepatogumų.

Kai šis statybų maratonas Prienuose baigsis, visi nesklandumai greit pasimirš, bet kaip pasikeis miestas – turėsime patogų kelią, gražią aplinką, visi, o ypač vaikai, džiaugsimės fontanu, sutvarkytomis viešomis erdvėmis, turėsime dar geresnes sąlygas sportuoti ir sveikai gyventi. Tikiu, kad pertvarkos rajone paskatins naujas verslo investicijas, o gyventojams ir savivaldybės svečiams bus pasiūlyta naujų paslaugų.

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė

