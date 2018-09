Bendraukime, diskutuokime, dalinkimės idėjomis

Kupina naujų idėjų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė po vasaros atostogų pradeda naują sezoną. Jeigu esate verslininkai ir turite idėjų, kaip būtų galima pagerinti verslo ir gyvenimo sąlygas Prienų krašte, kokybiškai praleisti laisvalaikį, užtikrinti socialinę gerovę, kviečiame prisijungti prie mūsų ir veikti drauge. Nes tik susivieniję verslininkai gali gerinti verslo aplinką ir savivaldybės, ir apskrities, ir valstybės lygmeniu.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija ir smulkiuosius, ir stambiuosius verslininkus, tad vyksta pasidalijimas patirtimi, yra galimybė susirasti partnerių, dalyvauti verslo bendruomenės gyvenime, tobulėti kaip asmenybėms. Vykdoma veikla skatina įmones didinti konkurencinius pranašumus rinkoje. Kiekvienam verslininkui svarbu didinti savo ir įmonės darbuotojų kompetencijas per įvairius seminarus, kurie rūmų nariams yra nemokami. Be nemokamų seminarų, verslininkai gali dalyvauti ir kelti savo kompetencijas klubuose, kurių Kaune veikia dešimt. Tai Rūmų bendruomenės, Verslo vadovų, Teisininkų, Finansininkų, Personalo vadovų ir kiti klubai, taip pat savo veiklos dešimtmetį jau skaičiuojantis Verslo moterų tinklas. Dalyvaujant šių klubų veikloje, ne tik tobulėjate kaip asmenybė, bet ir randate partnerių ar idėjų bendriems verslo projektams.

Prienų krašto verslo specifika mums padiktavo šio sezono tikslus – tai visų pirma smulkusis verslas. Kiek teko bendrauti su verslininkais, mes vis dar nežinome, kokias paslaugas galime gauti vieni iš kitų, kalbant ne apie apgyvendinimo, maitinimo paslaugas, bet apie specifinius verslus, apie kuriuos daugelis nesame girdėję. Artėja Kalėdos, daugelis įmonių ieškos kalėdinių dovanų verslo partneriams, darbuotojams. Būtų smagu, jei krašto verslininkai pasidalintų savo paslaugomis. Susisteminę gautą informaciją iš mūsų krašto verslo įmonių, galėtume ją skleisti ne tik rajone, bet ir šalyje per verslininkų ratą.

Labai norime, kad Prienų verslininkai būtų aktyvūs, įsitrauktų į atstovybės veiklą. Taip pat labai laukiam jaunų verslininkų, turinčių naujų idėjų ir ambicingų sumanymų. Juk daugelį verslo problemų galime išspręsti tiesiog diskutuodami vieni su kitais. O verslo plėtrą neretai gali lemti tiesiog kito verslininko įžvalgos, mūsų visų rekomendacijos ar pas mus surasti nauji verslo ryšiai. Todėl kviečiame visus prisijungti prie mūsų rato, dalintis patirtimi ar problemomis, mėgautis bendravimu, pasisemti pozityvaus mąstymo.

Lauksime jūsų kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį 14 val. KPPAR Prienų atstovybės patalpose, adresu: Kauno g. 2, II a., Prienai.

Artimiausių susirinkimų grafikas

Spalio 3 d. 14 val.

Lapkričio 7 d. 14 val.

Gruodžio 5 d. 14 val.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į KPPAR Prienų atstovybės narystės koordinatorę Vaidą Jančiauskienę tel.: 8 677 56 495 arba el. p. vaida.janciauskiene@chamber.lt

Lina Dužinskienė