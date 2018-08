Ralis „Aplink Lietuvą“ neaplenks ir Prienų

Rugsėjo 6-ąją Kaune, Rotušės aikštėje, bus duotas startas tradiciniam raliui „Aplink Lietuvą 2018“, kurį rengia tikrasis FIA narys, 1926 metais įkurtas Lietuvos automobilių klubas (LAK). Ralio dalyviai tradiciškai varžosi dėl garbingiausio trofėjaus – Prezidento taurės.

Pirmasis ralis tokiu pavadinimu surengtas 1931 m. liepos 24 dieną ir jį Lietuvos automobilių sporto federacija (LASF) laiko oficialia organizuoto automobilių sporto šalyje pradžia, tačiau šiemetinis ralis „Aplink Lietuvą“ tebus tik 27-asis. Keturi tokie raliai įvyko prieškario Lietuvoje, o nuo 1996-ųjų, atgaivinus LAK veiklą ir atstačius jo narystę FIA, raliai Prezidento taurei laimėti vyksta kasmet.

Kas šiemet iškovos Prezidentės Dalios Grybauskaitės taurę, sužinosime rugsėjo 8 -ąją, kai ralio dalyviai, per tris dienas įveikę 1090 kilometrų, finišuos Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, priešais Prezidentūros rūmus.

„Šiemetinis ralis „Aplink Lietuvą“ skiriamas Valstybės atkūrimo 100-mečiui, todėl organizatoriai negailės pastangų, kad dėl pagrindinio ir kitų svarbių ir reikšmingų apdovanojimų varžytųsi 100 automobilių ekipažų, – sako ralį rengiančio LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis. – Noriu patikinti, kad ralis taps didele ir įsimintina švente ne tik jo dalyviams, bet ir miestų bei miestelių, per kuriuos drieksis jo maršrutai, gyventojams“.

Pasak R. Dovidaičio, tęsiant ankstesnių metų tradicijas, šis ralis – tai ne vien greičio ruožai ar specialios rungtys ir kova dėl sekundžių, bet ir ne mažiau svarbi misija propaguoti atsakingą, saugų elgesį keliuose, skiepyti šiuos pradus jaunajai kartai.

Trijų dienų ralio maršrutai drieksis net per 23 miestus, iš kurių daugumoje pertraukėlių metu bus vykdomos specialios edukacinės programos. Tikimasi jomis sudominti apie 12 tūkstančių pirmokų, kuriuos ralio organizatoriai pasitiks ne tik su specialiomis užduotimis, bet ir įsimenančiomis dovanomis. Jau dabar multiplikatoriai baigia piešti ir dėlioja į vaikams sukurtas knygeles apie saugų eismą specialias, žaismingas užduotis.

Ralis „Aplink Lietuvą“ neaplenks ir Prienų. Startavę Kaune per Rokus, Kėdainius ir Jonavą jo dalyviai ketvirtadienį, rugsėjo 6 d., 12 val. pasieks Prienus. Čia, miesto sporto centro aikštelėje ir Pramonės gatvėje, ralio dalyviai savo meistriškumą demonstruos greituminiame slalome ir varžysis dėl rajono savivaldybės mero taurės.

Iš Prienų ralio dalyvių kolona pasuks Alytaus link, kur sportininkų lauks net dvejos varžybos.