Kasmet – nauji potyriai

„Vienas žmogus yra svarbi komandos dalis, bet vienas žmogus niekada nebus komanda“, – taip kartą sakęs krepšininkas Kareemas Abdulas-Jabbaras. Sportas – tai sunki pradžia, bet gero įdirbio rezultatas, džiuginantis. Daugelis žmonių sportuoja tik dėl to, kad padailintų savo kūno formas, nes dabar yra madinga būti liekniems ir be „lašelio“ lašinuko. Tačiau žmonėms, kurie sportą supranta kitaip, jiems jis atrodo, kaip atgaiva ar palaima po sunkios darbo dienos. Dar kitiems – tai darbas, kurio pradžia būna sunki, tačiau, kaip ir minėjau, juo „užsidegus“, tam tikram laikui atėjus, galima džiaugtis ir rezultatais.

Šia tema kalbėjausi su Lietuvos krepšinio moksleivių lygos čempione, kartu su komandos draugėmis tapusia nugalėtoja Moterų aukščiausioje lygoje, Europos čempionato B divizione anksčiau iškovojusia auksą, o šiemet bronzą, Livija Sakevičiūte.

Livija Sakevičiūtė yra prieniškė, jau septynerius metus žaidžia krepšinį. Paklausus Livijos apie tai, kas paskatino susidomėti šia sporto šaka, ji atsakė: „Viskas prasidėjo nuo krepšinio būrelio „Ažuolo“ progimnazijoje. Mane treniravo Kristina Kalesinskaitė. Ši kūno kultūros mokytoja vėliau mane ir nuvežė į Garliavą pas savo buvusią trenerę Birutę Jankauskienę toliau tęsti treniruotes ir nuo to viskas prasidėjo.“

Garliavoje pasirašiusi kontraktą su Garliavos krepšinio moterų klubu Livija pradėjo savo naują gyvenimo etapą toliau nuo namų. Jaunoji krepšininkė dar tik šiais metais baigė mokyklą. Pakankamai geri egzaminų rezultatai jai suteikė galimybę įstoti į Vilniaus universitetą. Livija studijuos kineziterapiją. „Krepšinio dėka aš pamačiau daug pasaulio šalių, tokių, kaip Makedonija, Kinija, Vengrija. Per krepšinį susipažinau su daugybe žmonių, ir kiekvieni metai man atneša vis daugiau ir daugiau naujų potyrių“, – džiaugėsi Livija. Pasak jos, krepšinis tikrai nėra nusibodęs ir jo atsisakyti artimiausioje ateityje tikrai nežada. Jau nemažai pasiekusi mergina tvirtina, kad sieks dar didesnių tikslų ir kils aukščiau nei yra dabar. Sieks patekti į Lietuvos moterų rinktinę. Anksčiau buvusios traumos tokios, kaip čiurnos patempimas, kelio sąnario kremzlės plyšimas jos nesustabdys. Šiuo metu jaunoji krepšininkė atostogauja, bet netrukus jau pradės ruoštis naujajam sezonui. Linkime jai didžiausios sėkmės!

Gerda Marcinkevičiūtė

