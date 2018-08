27-asis Jiezno seniūnijos futbolo turnyras

Tai – vienintelis renginys Jiezno seniūnijoje, kuriam nereikalingas skelbimas. Jiezno sporto bendruomenė žino, kad kiekvienais metais, paskutinį liepos šeštadienį 10 val. visi renkasi į tradicinį futbolo turnyrą, kurį organizuoja Jiezno seniūnija su sporto klubu „Jieznas“. Šio turnyro „krikštatėvis“ – futbolo treneris, mokytojas Kęstutis Joneliūnas 1991 metais inicijavo šią idėją, kuri negęsta daugelį metų.

Jieznas turi gilias futbolo tradicijas, apie tai rašėme kovo mėnesį, kai jiezniečiams buvo pristatytas pirmasis leidinys apie futbolą „Futbolas Jiezne“. Tai, kad ši sporto šaka labai populiari Jiezne, įrodo į šį turnyrą susirinkusių komandų – dalyvių skaičius. Šiais metais į dvidešimt septintą turnyrą užsiregistravo šešios komandos: „Mūrai“, atstovaujantys daugiabučių namų kvartalui, 2017 metų čempionė „Centro“ komanda, subūrusi futbolo mėgėjus centrinėje Jiezno miesto dalyje iki bažnyčios, „Ežero kranto“ komanda, kurios sudėtyje sportininkai, gyvenantys Jiezno ežero pakrantėje, ir „Paukščių galas“, vienijantis futbolininkus iš Jiezno miesto dalies nuo bažnyčios Strazdiškių kaimo kryptimi. Džiugu, kad komandą turnyrui vis dar sukomplektuoja kašoniškiai, o vyresnio amžiaus sportininkai, buvę legendinės „Jiezno technikos“ komandos žaidėjai, pastiprinti keliais jaunesniais, tradiciškai susiburia į „Veteranų“ komandą.

Naujomis aprangomis pasipuošę turnyro dalyviai, Jiezno seniūno Algio Bartusevičiaus pakviesti, iškilmingoje rikiuotėje sugiedojo LR himną, nes šis renginys, kaip ir visi šiais metais, skiriamas Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui.

Vėliau sportininkai tylos minute pagerbė išėjusius į Anapilį savo kolegas, o veteranai iš karto po iškilmingos rikiuotės nuvyko uždegti žvakutes ant bičiulių kapų.

Po burtų traukimo komandos buvo suskirstytos į du pogrupius, viename – „Mūrai“, „Paukščių galas“ ir „Centras“, kitame – „Veteranai“, „Ežero krantas“ ir „Kašonys“. Pirmose rungtynėse „Mūrai“ rezultatu 6:0 sutriuškino „Paukščių galą“, antrose – „Ežero krantas“ turėjo pripažinti „Veteranų“ pranašumą (2:3). Nesėkmės ir toliau lydėjo „Paukščių galą“ (gal komandos pavadinimas užprogramuotas nesėkmei?), tokiu pat sausu rezultatu (6:0) šį kartą juos nugalėjo „Centras“. Nesėkmingas likimas laukė ir „Ežero kranto“, rezultatu 2:3 jos žaidėjus įveikė kašoniškiai. Be poilsio toliau žaisdami „Centro“ futbolininkai lengvai įveikė „Mūrus“ 5:1, o „Veteranai“ su „Kašonimis“ pasidalino po tašką, jų tarpusavio rungtynės baigėsi rezultatu 2:2.

Pasibaigus kovoms pogrupiuose, pirmame pusfinalyje aiškus lyderis „Centras“ be didelio vargo rezultatu 4:0 įveikė „Kašonis“, o antrame – „Veteranai“ nepaliko didesnių vilčių „Mūrams (3:0).

Įvertinus uždirbtų taškų kraitį, dėl trečios – ketvirtos vietos susikovė „Kašonių“ ir „Mūrų“ komandos. Sėkmė lydėjo „Mūrus“, kurie lengvai 5:1 laimėjo mačą prieš „Kašonis“ ir iškovojo bronzos medalius.

Prieš finalą organizatoriai surengė moterų baudinių varžybas, kurias laimėjo gimnazistė Saulė Valatkevičiūtė. Didelė eilė susidarė prie sekretoriato stalelio, nes daugelis panoro dalyvauti totalizatoriuje dėl čempiono išaiškinimo ir galutinio finalinio rezultato. Gaila, bet beveik visi, skyrę pergalę praėjusių metų čempionei, stipriai „Centro“ komandai, turėjo nusivilti. „Veteranai“ jau rungtynių pradžioje demonstravo brandesnį žaidimą ir po teisėjo švilpuko turnyro sekretorė Vilija Valatkaitė paskelbė rezultatą 2:0 „Centro“ nenaudai. Nuoširdžiai besidžiaugiančius veteranus atvyko pasveikinti LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius, kuris atsivežė tris prizus. Po trumpo organizatorių ir kapitonų pasitarimo komandos išsirikiavo apdovanojimams, jų neišgąsdino net prasidėjęs stiprus lietus.

Pirmiausia buvo įteiktos nominacijos už įvertinimą įvairiose pozicijose. Tomas Kuncevičius gavo jauniausio žaidėjo prizą. Vyriausio žaidėjo nominacijoje daugelį metų nepralenkiamas – legendinės „Jiezno technikos“ ir dabartinės „Veteranų“ komandų vadovas Antanas Grušelionis. Geriausiu vartų saugu komisija pripažino veteraną Kęstutį Grigonį. Kitas veteranas – Linas Gusas – buvo įvertintas, kaip geriausias gynėjas. Perspektyviausio žaidėjo nominacija paskirta „Ežero kranto“ jaunam žaidėjui Karoliui Šakavaičiui. Aktyviausia sirgale pripažinta Gabija Pilikauskaitė, kuri su savo draugais ir giminaičiais išradingai palaikė „Veteranus“.

Pirmą kartą per dvidešimt septynerius metus tris svarbiausias nominacijas: „Gražiausias įvartis“, „Rezultatyviausias žaidėjas“ ir „Geriausias žaidėjas“ pelnytai laimėjo „Centro“ komandos lyderis Ūdrys Žalys. Turbūt nesuklysime, pavadinę Ūdrį vienu geriausių visų laikų Jiezno futbolininku. Jubiliejinio XXX Jiezno seniūnijos futbolo turnyro metu jiezniečiai rinks visų laikų geriausią penketuką, į kurį, tikime, Ūdrys Žalys neabejotinai pateks.

Toliau vyko komandų apdovanojimai, bronzos medaliais pasipuošė „Mūrų“ vyrai, sidabro – „Centro“ komanda. Jiems dar buvo įteikti diplomai ir piniginiai rėmėjo prizai. Aidint plojimams, svarbiausi apdovanojimai įteikti 2018 -ųjų metų Jiezno seniūnijos XXVII futbolo turnyro nugalėtojai „Veteranų“ komandai. Pereinamąją taurę čempionams įteikė praėjusių metų nugalėtojos „Centro“ komandos kapitonas Skirmantas Žalys. Seniūno pagalbininkės veteranams užkabino aukso medalius, o piniginį prizą, įsteigtą Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algimanto Šidlausko, įteikė sporto klubo „Jieznas“ atstovas.

Kitais metais Jiezne bus pradėtos tvarkyti viešosios erdvės, pokyčiai planuojami ir futbolo stadione. Bus įrengta nauja aikštė su drenažu, nauja danga, vartais, kamuolių gaudyklėmis, persirengimo kabinomis ir kita reikalinga infrastruktūra. Žaidėjai galės džiaugtis nauja kokybe, bet ar ateityje į turnyrus susirinks šešios komandos – galime tik spėlioti. Mažėjant gyventojų skaičiui, mokyklinio amžiaus vaikams, senstant sporto bendruomenei – vargu bau ar regėsime mažame miestelyje tokį unikalų reiškinį. Nuoširdžiai tikime, kad gražios futbolo tradicijos Jiezne išliks ir kiekvienais metais paskutinį liepos šeštadienį visą dieną tęsis šauni futbolo fiesta.

Jiezno seniūnijos informacija

