„Po tamsos ateina aušra…“

Atostogos ir vasaros malonumai, juolab karštis ir tvankuma – ne priežastis atsisakyti galimybės susitikti ir akis į akį pabendrauti su mėgstama politike. Tokį įspūdį paliko liepos 27 d. Birštono bendruomenės namuose vykęs susitikimas su LR Prezidento rinkimų programą pristačiusia būsima kandidate, Seimo nare, ekonomikos mokslų daktare ir religijotyros magistre Aušra Maldeikiene. Jos pasiklausyti, išgirsti atsakymus į pateiktus klausimus atėjo ir kurorte poilsiaujantys ar besigydantys miesto svečiai. Renginį organizavo Birštono biblioteka.

Netrumpai ir užtikrintai A.Maldeikienė kalbėjo apie save ir savo, kaip politekonomės, įdirbį padedant žmonėms suprasti, kas vyksta, kas bendro tarp moralės, politikos ir ekonominių sprendimų. Politinė karjera buvo logiškas jos žingsnis. Atsitraukusi nuo knygų rašymo, jai atsidėjo, kad paskatintų viešas diskusijas, idėjų kovą ir „į politiką sugrąžintų politiką“.

„Per ilgai leidome klestėti melo politikai. Laikas prisiminti, kad valstybę kuria ne apsišaukėlių gelbėtojų klikos – ją kuriame mes visi. Tik kartu galime įveikti šią nelygybės, atskirties ir apgaulės atmosferą, migla aptraukusią mūsų Lietuvą“ (rašoma dr. A.Maldeikienės 2019 metų Prezidento rinkimų tezėse).

Todėl kandidatės į Prezidentus kalba buvo emocinga, garsi ir aštri, kad visi, kurie turi smegenis, ją išgirstų ir suprastų. Dėl drąsaus ir atviro kalbėjimo, žmonių skirstymo į turinčius smegenis ir ne, juolab dėl savo oponentų pravardžiavimo idiotais Seimo narė šešis kartus pripažinta pažeidusi etiką, bet to neima į galvą. A.Maldeikienė neretai sulaukia rinkėjų laiškų, kuriuose jai liepiama „nusileisti ant žemės“. „Ką tai reiškia? Turiu daržą – ir žinau, kad tai neblogai…“ – humoro nestokojo politikė.

Keliaudama per Lietuvą, per savaitę turėdama po kelis susitikimus su įvairių miestų ir miestelių žmonėmis, A.Maldeikienė nepailstamai jiems aiškina, kodėl juos nuolat ištinka ta pati problema – išsirenka „ne tuos“ politikus. Apie tai ji kalbėjo ir Birštone. „Jeigu renkiesi pagal metodą: užsimerki ir bakstelni – tikimybė pataikyti išties maža… Kitas metodas: nežinau, ko noriu, bet noriu, kad būtų geriau,“ – politikės nuomone, taip gali elgtis tik nebrandūs paaugliai, vyresni nei 30 – ties metų žmonės jau turi būti išaugę iš jaunystės euforijos ir turėti tvirtą savo nuomonę.

„Politika dažnai kalba apie sudėtingus, dažnai neišsprendžiamus klausimus“ (iš dr. A.Maldeikienės 2019 metų Prezidento rinkimų tezių).

„Žmonės neretai man sako, kad esu pikta, kad ne viskas taip sudėtinga. Iš tikrųjų, sakau, viskas daug sudėtingiau… Aš 40 metų mokiausi sujungti dalykus, iš jų 20 metų neišėjau iš bibliotekos… Nesu aš jau tokia primityvi, kaip suvaidinu… Kartais cirką padarau sąmoningai, bet yra žmonių, kurie girdi mane ir supranta,“ – atsakydama savo kritikams pabrėžė politikė. Ji neslėpė – nemalonu bartis, bet politiko darbe yra sunkiausia išlaikyti tylą ir gerus santykius, nepasiduoti norui tapti gera. Jai psichoterapeutė tam ir reikalinga, kad kiekvieną savaitę primintų: „Aušra, nenusileisk.“

„Mano tikėjimas vienas – stovėti silpnojo pusėje,“ – sakė katalike save laikanti A.Maldeikienė, iš salės paprašyta išsakyti savo nuomonę apie pagonišką tikėjimą propaguojantį judėjimą „Romuva“.

Su susitikimo dalyviais politikė buvo nuoširdi ir išsamiai pakomentavo situacijas, kurios jiems rūpi. Jos teigimu, kvailų klausimų nėra, bet ne į visus yra atsakymai. Jos principas – sugriauti paprastus atsakymus.

Susirinkusieji teiravosi politikės vertinimo ir patarimų pensijų reformos, etatinio darbo apmokėjimo mokytojams, dvigubos pilietybės, socialinės apsaugos klausimais, juos domino tarptautiniai santykiai su JAV ir ES.

„Pinigų perskirstymas valstybėje – kai nuimama nuo pensininkų ir išmokamos pašalpos mamoms – nėra geras dalykas, nes tai griauna ekonomiką,“ – pabrėžė politekonomistė. Atsakydama žmonėms, Pensijų reformos įstatymo paliktiems nežinioje, A.Maldeikienė pabandė suprantamai išaiškinti, kas jų laukia, esant vienam ar kitam pasirinkimui. Politikė sakė dar neapsisprendusi, kaip balsuos dėl dvigubos pilietybės, bet ji linksta manyti, kad žmonės niekuo dėti, jog jiems teko išvykti svetur, ir nereikia jų paversti dėl to kaltais. Nuo rudens įsigaliosiantis etatinis darbo apmokėjimas mokytojams, jos įsitikinimu, yra nesąmonė – už šį įstatymą ji nebalsavo, bei viliasi, kad po pusės metų bus atšauktas.

Atsakydama į klausimą, kokios šalies strateginis investuotojas Lietuvai būtų naudingiausias, A.Maldeikienė svarstė, kad Lietuvai nereikėtų pernelyg susižavėti rodomu Kinijos dėmesiu. Jos vertinimu, šalia turint nenuspėjamą kaimyną, didesnį saugumą garantuotų JAV, todėl Lietuvai, turinčiai Suskystintųjų dujų terminalą, vertėtų aukščiausiu lygmeniu derėtis su JAV dėl dujas eksportuojančių kompanijų ar konsorciumo pritraukimo į Klaipėdą. Pasak jos, gyvenant užsisklendžiančiame pasaulyje svarbu išlaikyti ir gerus santykius su ES, nuo kurios priklauso ir materialinė šalies žmonių gerovė, ir sveikata, ir socialinė apsauga. Ji pritaria nuomonei, jog Lietuvai reikėtų išlaikyti aktyvų lobistą JAV Senate, kuris rūpintųsi reikiamų ryšių užmezgimu.

Politikė atsakė į vieną iš dažniausiai sulaukiamų klausimų, ar Lietuvoje mažėjant gyventojų, turėtų mažėti ir Seimo narių skaičius. A.Maldeikienė sakė neįžvelgianti jokios koreliacijos tarp gyventojų ir politikų skaičiaus. Šiuo klausimu ji kategoriška – parlamentarų neturi mažėti.

„Priešingai nei jums aiškina, tikrasis darbas vyksta ne posėdžių salėje, ir nereikia piktintis, kad politikai kalbasi tarpusavyje, geria kavą. Aš pasakysiu, ką veikiu pati – didumą laiko rašau komentarus, bendrauju su rinkėjais ir pan., būnu visiškai atsijungusi nuo aplinkos, nes didžioji dalis diskusijų salėje yra grynai dėl techninių pakeitimų, kalbininkų pastabų, įvairių detalių. Tai absurdo teatras Europoje, nes Seime nėra nei kalbų, nei svarstymų…“ – savo nuomonės neslėpė A.Maldeikienė.

Jos įsitikinimu, parlamentarų darbas yra kalbėti ir dar kartą kalbėti, ilgai ir nuobodžiai diskutuoti, o rinkėjų pareiga vertinti ne, pavyzdžiui, Maldeikienės aprangą ar šukuoseną, bet jos argumentų kokybę. Tačiau, anot jos, bent 90 proc. rinkėjų turi problemų su smegenimis…

Kas formuoja viešąją nuomonę?- klausė ji. Tarpinė grandis tarp politikų ir rinkėjų – žurnalistai. Problema ta, kad, politikės nuomone, jie dažnai nėra intelektualiai pajėgūs suvokti platesnį kontekstą ar nueina lengviausiu – sensacijų vaikymosi – keliu. Todėl žiniasklaidoje trūksta nešališkų, objektyvių ir išsamių žinių apie Seimo darbą, pasigendama gilesnės problemų ir situacijos analizės. A.Maldeikienė negailėjo kritikos ir šiurkščių epitetų mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomam nacionaliniam transliuotojui (LRT), o ypač Edmundui Jakilaičiui ir jo ruoštai laidai „Dėmesio centre“.

Politikė sakė skaitanti tik kokybišką užsienio ir Lietuvos spaudą, labai nemėgstanti supermamyčių, kurios kišasi į švietimo reikalus – jas politikė paliktų už mokyklos, kurioje vaikas mokosi sunkiai dirbti, mąstyti ir suprasti, tvoros. Už kolegę Širinskienę ji nebalsuotų, bet linkusi manyti, jog Seime ji reikalinga tam, kad atstovautų taisyklėms. Savo darbą Seime A.Maldeikienė priima kaip kančią ir auką, bet kadangi neturi šeimos, vaikai užaugę, politikai ji gali skirti visą savo laiką. Prezidento instituciją ji pavadino perdaug uždara, jos manymu, politika – yra bendravimas, ir šiuo požiūriu D.Grybauskaitė nelabai pateisino jos lūkesčius.

Susidomėjusieji dr. A.Maldeikienės rinkimine programa, norintys pasiklausyti jos aštraus žodžio, turės progą susitikti su ja Prienuose. Rugpjūčio 13 d. 14 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyksiančio susitikimo tema: „Išgyvenimo Lietuvoje strategijos: ką daryti?“

Dalė Lazauskienė