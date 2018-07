Puoselėjame bendrystę…

Šeštoji Birštono vasaros menų akademija prasideda labai pakiliai – grįžtame sausį „Gyvenimo“ laikraščio padėkos šventėje Birštono ir Prienų krašto žmonių apdovanoti kaip 2017 metų projekto laureatai. Taigi dėmesio pamaloninti dar aiškiau suvokiame: tokias sąlygas dirbti, mokytis, kurti, susitikti su publika ir ilsėtis galime rasti tik čia – sulig kiekviena diena gražėjančiame, tarp Nemuno kilpų išsidriekusiame Birštone.

Tačiau ne tik Birštono grožis džiugina čia sugrįžus. Per šešerius metus susibičiuliavome su savo talkininkais, gerbėjais ir rėmėjais – tais, be kurių nebūtų Vasaros menų akademijos! Per žiemą jų pasiilgstame…

Tik stebėtis galime, kaip visus sugeba sutelkti mūsų renginio globėja Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, intensyvioje dienotvarkėje visuomet randanti laiko ir renginius aplankyti, ir išklausyti, ir patarti.

Džiugina vis gausėjantis Birštono meno mokyklos auklėtinių būrys, aktyviai įsijungiantis į BVMA veiklą – jaunųjų dainininkų grupę šiais metais papildys pianistės. Vadinasi, ne veltui bičiuliaujamės su mokytojais: jie ne tik padeda rengti BVMA renginius, bet ir aktyviai juose dalyvauja.

Neįsivaizduotume akademijos ir be Birštono kultūros centro, Meno mokyklos žmonių, šių įstaigų vadovų Zigmo Vileikio ir Laimutės Raugevičienės, be mūsų partnerio – Vytauto Didžiojo universiteto ir be gausaus būrio Birštono krašto rėmėjų.

Tikimės jų visų nenuvilti ir šiemet siūlydami gausią renginių programą. Atkurtos Lietuvos 100 -mečiui dera šių metų akademijos leitmotyvas – liaudies daina. Folkroko grupės „Žalvarinis“ koncertu ir Liaudies dainos konkursu Merės taurei laimėti „įrėminta“, tikimės, ji – lietuvių, graikų, anglų, škotų, suomių ir baltarusių liaudies daina – skambės ir neformaliuose susibūrimuose, ir koncertuose.

Dar viena renginius siejanti tema – nežinomi ir primiršti vardai: nuo karalienės Bonos ir praeityje įspūdingos karjeros pasiekusios Lilijos Šukytės (Lilian Sukis), nuo iš Vilniaus kilusio kompozitoriaus Cezario Kiuji iki 30 metų nuo premjeros mininčios Atgimimo sąjūdžio bendraamžės operos „Mažvydas“.

Visa, kas vyksta, negalėtų vykti ir be Lietuvos muzikų sąjungos bendruomenės. Bendrai veiklai vienydami daugiau kaip 300 įvairaus amžiaus muzikų, per profesinę veiklą puoselėjame šiandien kaip niekad svarbią kartų bendrystę.

Kviesdama visus į VI Birštono vasaros menų akademijos renginius, linkiu malonių įspūdžių.

Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė, kompozitorė, prof. Audronė Žigaitytė – Nekrošienė

