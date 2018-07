Žmonės, kurie įkvepia keliauti, sportuoti, kurti ir gyventi

Prienų rajone, „Harmony“ parke vykusiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime vyko diskusijos su žmonėmis, kurie įkvepia kitus. Garsūs žmonės dalijosi savo gyvenimo istorijomis ir patirtimis. Klausytojai buvo skatinami diskutuoti, drąsiai klausti to, kas juos domina. Diskusijoje dalyvavo: Algirdas Toliatas, Simonas Rudaminas, Algirdas Kumža, Danas Pankevičius, Andrius Pauliukevičius ir Ilka Adams-Pauliukevičienė.

Algirdas Toliatas – kunigas, Lietuvos vyriausiasis policijos kapelionas. Susitikime jis dalijosi mintimis apie bendrystę, pagalbą ir savo tikslus. „Geri dalykai prasideda nuo mažų idėjų. Mano vizija ir tikslas yra sukurti šiuolaikinę bažnyčią. Vieta jau yra, tai – bažnyčia Vilniuje, apleistas trijų aukštų sandėlis. Dabar jo viršuje yra koplyčia, o visur kitur – diskusijų, atradimų ir bendravimo erdvė“, – pasakojo jis. Vos kunigui išsakius savo mintis, klausytojai jau teiravosi, kuo gali padėti. Taip kilo mintis organizuoti savanorišką talką tvarkyti bažnyčią ir kartu kurti bendruomenę. Pirmasis toks susitikimas įvyks rugpjūčio mėnesį.

Simonas Rudaminas – projekto „We Love Lithuania“ įkūrėjas. Tai – socialinio tinklalapio paskyra, talpinanti fantastiško grožio Lietuvos nuotraukas. Susitikime S. Rudaminas pasakojo apie nelengvą projekto pradžią: „We love Lithuania“ gimė prieš trejus metus iš noro parodyti, kaip atrodo Lietuva. Gyvenau Anglijoje ir pažadėjau kaimynui parinkti Lietuvos nuotraukų. Tas nuotraukas sudėjau į Facebook puslapį ir pamiršau. Puslapį prisiminiau po kelių mėnesių. Gimė mintis vystyti šį projektą. Pradžia buvo sunki. Kasdien per pietų pertrauką skambindavau fotografams ir prašydavau sutikimo panaudoti jų nuotraukas. Didelė dalis jų atsisakė. Pirmasis sutikęs fotografas buvo Laimonas Ciūnys. Greitai galėjau įkelti daugiau nei vieną nuotrauką per dieną, o fotografai pradėjo siųsti nuotraukas ir patys. Dabar kasdien keliu apie 10, o peržiūriu per 100 nuotraukų. Šiuo metu turim per 300 000 sekėjų.“

Algirdas Kumža – diplomatas, rašytojas ir alpinistas. Jis prisiminė, kad alpinizmu susidomėjo jau būdamas keturiasdešimties metų. Ir iš karto rinkosi ne pradedančiųjų kalnus ar lengvus maršrutus, o Himalajus! Kalnų ekspedicijose A. Kumža rašo dienoraščius, kurie padeda atpasakoti tikruosius pojūčius. „Kai parašiau knygą, pradėjau gauti atsiliepimų, kad žmonės paskaitę patys susidomi alpinizmu ir eina į kalnus. Pradėjau galvoti, ar tai gerai, juk prisiimu moralinę atsakomybę, jeigu jiems kas atsitiktų. Mano knyga – kaip dienoraštis, diena po dienos, kaip aš jaučiausi, knygose nėra nei vieno sumeluoto žodžio,“ – sakė jis.

Danas Pankevičius – keliautojas, aplankęs daugiau nei 160 pasaulio šalių. Savo įspūdžiais jis dalijasi socialiuose tinkluose. Pastaraisiais metais Danas lankosi atokiausiuose kraštuose, kuriuose dažnai nėra beveik jokios civilizacijos. „Renkuosi turistų nelankomus maršrutus, jie pavojingi. Dažnai ten nėra vandens, elektros, net kelių gali nebūti. Esu lankęs civilizacijos nepaliestas gentis. Didesnė, įdomesnė mano kelionė buvo paskutinė – visą Afriką pervažiavau sausuma. Naudojausi tik vietiniu transportu: kupranugariais, arkliais, dviračiais, autobusais… tik ne lėktuvais ir nuomotais automobiliais. Taip pat esu perplaukęs visą Amazonės upę.“

Vyras keliauja jau daugiau nei 20 metų, o kelionėse praleidžia nuo 6 iki 10 mėnesių per metus.

Andrius Pauliukevičius– kultūristas, fitneso treneris ir rašytojas. Susitikime jis dalyvavo kartu su savo žmona afrikiete Ilka Adams. Diskusijos dalyvius domino, kaip ji atvyko į Lietuvą, išmoko kalbą ir kada čia pradėjo jaustis kaip namie. „Anglijoje gyvenau dvejus metus, ten sužinojau apie Lietuvą ir tuomet nusprendžiau čia atvykti studijuoti. Aš dabar turiu du namus – Lietuvoje ir Namibijoje. Namibijoje gyvena visa mano šeima, todėl mane visada traukia grįžti ten. O kai pradėjau kalbėti lietuviškai, bendrauti su žmonėmis, Lietuva man tapo antraisiais namais. Kai bendrauji su žmonėmis jų kalba, tu daliniesi jausmais, todėl esi priimamas“, – sakė Ilka. Andrius dalinosi mintimis apie tai, kaip kilo mintis parašyti pirmąją knygą: „Knygą parašyti paskatino A.Užkalnis. Buvau jo treneris ir jis papasakojo apie mane „Obuolio“ leidyklai. Jie manęs paprašė parengti knygos planą ir parašyti vieną dalį. Aš parašiau ir leidyklai patiko.“ Taip pat Andrius džiaugėsi, kad nors knygą išleido seniai, žmonės vis dar siunčia jam atsiliepimus: „Gražiausias įvertinimas, kokį girdėjau, buvo lietuvių knygyno „Lithuanica“ darbuotojos Londone: „Net tie, kurie niekada neskaitė knygų, dabar perskaitė bent vieną.“

Vilmantė Žukauskaitė