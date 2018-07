Dviračiais – į bekelės nuotykį

Liepos 13 dieną iš Veisiejų bekele dviračiais startavo penkios dešimtys ekstremalų, pasiilgusių aštrių pojūčių, nebijančių fizinių ir psichologinių sunkumų. 700 km ilgio „Hydra Trail“ maršrutas, kuriuo jie šiomis dienomis keliavo, driekiasi vaizdingomis pievomis ir miškais kuo arčiau vandens, nuo pat Lenkijos pasienio iki Zarasų. Vienvėžiai takeliai ir žvyruoti miško keliukai veda ir šalia Baltosios Ančios, Neries ir Žeimenos, per gražiausius Lietuvos miestus ir miestelius. Važiuodami Nemuno kilpomis, dviratininkai pasiekė ir Prienus bei Birštono kurortą.

Bekelės trasa yra didelio dviračių sporto entuziasto, asociacijos „Baltijos bekelė“ prezidento Pauliaus Bakučio dešimties metų ieškojimų ir kelionių rezultatas. Informacinių technologijų projektų vadovu dirbantis kaunietis pats išbandė maršrutą ir, paskelbęs registraciją internete, pakvietė bendraminčius mesti sau ištvermės iššūkį ir kartu leistis į bekelės nuotykį. Keletas reikalavimų žygio dalyviams – jie turi būti pilnamečiai, važiuoti kalnų ar cyclocross tipo dviračiais. – Šio žygio dalyvių vidutinis amžius – per 30 metų, tarp vyrų yra ir trys moterys. Specialaus fizinio pasiruošimo nereikia, žygio krūvis priklausė nuo to, kaip dalyviai paskirstė savo jėgas, ar jie mynė be perstojo, ar pakeliui stovyklavo. Greičiausias ir ištvermingiausias lyderis šį atstumą gali įveikti ir per dvi paras. Žygiui paliktas devynių dienų rezervas. Finišas numatytas Didžiojo Zaraso saloje, kurioje dalyviai galės pailsėti, pasimėgauti pramogomis vandens batutų parke,- pasakojo šio žygio sumanytojas Paulius.

Šimtus kilometrų kiekvienas dalyvis turėjo įveikti savarankiškai, be išorinės pagalbos, vadovaudamiesi į mobilųjį telefoną įvesta specialia programėle ir GPS prietaiso nurodymais. Norintieji pasitraukti iš trasos dėl svarių priežasčių, turėjo susisiekti su organizatoriais, pranešti apie savo situaciją, kad šie galėtų padėti su problemomis susidūrusiems dalyviams.

Tai ne vienintelis P. Bakučio organizuojamas žygis. Didelio dviračių entuziastų susidomėjimo sulaukė ir ankstesniais metais surengtas bekelės žygis aplink Kauno marias.

Paulius Bakutis iš automobilio ant dviračio persėdo tuomet, kai, dirbdamas sėdimą darbą, pajuto, jog trūksta fizinio aktyvumo. Kasdien dviratininkas numina apie 20 kilometrų – dvirate, neteršiančia gamtos priemone važiuoja ir į darbą, ir į įvairius susitikimus. Savaitgaliais ir atostogų metu Paulius įveikia didžiulius atstumus. Pakeliui jam ne kartą teko grožėtis ir unikalia Birštono apylinkių gamta.

Dalė Lazauskienė

