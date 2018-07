Projekto dalyvės – Portugalijoje

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla įgyvendina tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą „Kurdami, bendraudami, mes džiaugiamės savo įvairove“ („Creating, Communicating, our Diversity we are Celebrating“). 2018 metų birželio 24-28 dienomis įvyko tarptautinis projekto koordinatorių, mokyklų vadovų, mokytojų susitikimas Marco de Canaveses mieste, Portugalijoje. Jame dalyvavo projekto koordinatorė Adelė Berezovskaja ir mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė.

Kartu su Lietuvos atstovais projekte dalyvauja mokyklos iš Lenkijos, Ispanijos, Graikijos, Rumunijos, Turkijos ir Portugalijos. Mokyklos partnerės susirinko aptarti, pasidalinti informacija apie įgyvendintas 2017 – 2018 mokslo metais projekto veiklas. Susitikimo metu aptartas pirmųjų metų projektinių veiklų įvertinimas ir planavimas antriems metams. Jau pirmą vizito dieną įvyko priėmimas Marco de Canaveses miesto Rotušėje/savivaldybėje, kur mero pavaduotojas papasakojo apie savivaldybę, buvo pasikeista dovanomis, suvenyrais. Marco de Canaveses mokykloje tarptautinio vizito delegaciją pasveikino direktorė, o muzikos mokytoja su savo ugdytiniais 6 klasės moksleiviais surengė įspūdingą koncertą. Be susitikimų mokykloje, vizito darbotvarkėje dar buvo numatytas apsilankymas Romėnų laikų mieste Tongobriga, kurio liekanos yra tarp Douro ir Tamega upių, 50 km nuo Porto miesto. Apsilankėme ir portugalų legendinės dainininkės Carmen Mirandos muziejuje. Muziejus atidarytas 1976 metais, jame eksponuojami įmantrūs kostiumai, aukštakulniai bateliai, skrybėlės, priklausę jai, taip pat plokštelės, įrašai ir filmai. Vizito pabaigoje susipažinome ir su Porto miesto lankytinomis vietomis. Aplankėme Lello biblioteką, Clerigos bokštą, Palacio da Bolsa – biržą, Šv. Francisko bažnyčią ir kt.

Projektas „Kurdami, bendraudami, mes džiaugiamės savo įvairove“ skirtas kūrybinių gebėjimų ugdymui, todėl viena diena buvo skirta kūrybinėms dirbtuvėms. Tarptautinio projekto dalyviai susipažino su Stop Motion Animation Workshop įranga ir multiplikacinio filmo kūrimu. Portugalijos mokykla parodė, kaip jie kūrė video. Dalyviai pabandė sukurti trumputes istorijas, etwinning logotipą, naudodami pupeles ir plasteliną. Taip pat buvo aptarta tarpinės ataskaitos pateikimas ir projekto veiklų planavimas 2018 – 2019 metams. Į Lietuvą šių šalių delegacijos kartu su mokinių atstovais atvyks 2019 metų kovo 24 – 30 dienomis.

Ilona Balčiukynienė

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė

Dalintis: email Print 4 Google+ 0 VK