Vidurvasarį tūkstančiai aktyvaus laisvalaikio mėgėjų apjuos Nemuno kilpas

Gerais orais ir saule šiemet lepinanti vasara Lietuvoje „užkūrė“ tikrą Turkiją, o vis daugiau žmonių vasaros savaitgalius ar atostogas praleidžia Lietuvoje. Šiltuosius kraštus poilsiautojai palieka rudeniui ar žiemai.

Laisvus savaitgalius šeimos ar pavieniai poilsiautojai linkę išnaudoti ne tik gulėjimui prie jūros. Pramogų ir pasirinkimų nestinga ir kitose šalies vietose. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai renkasi ir Lietuvos nacionalinius parkus, poilsį prie Lietuvos upių ir ežerų. Vienas iš tokių pasirinkimų – Birštono apylinkės.

Trečius metus keliautojai bei aktyvaus laisvalaikio mėgėjai kviečiami susitikti Prienuose, esančiuose vos už kelių kilometrų nuo Birštono, ir savo vasaros įspūdžius išmatuoti kilometrais. Šią vasarą čia vyks tradicinis pėsčiųjų žygis „Nemuno kilpomis su Gjensidige“, kuriame vėl laukiama rekordinio dalyvių skaičiaus.

Šiemet aktyvaus laisvalaikio mėgėjai laukiami liepos 14 dieną, o rinktis jie galės iš penkių skirtingų trasų nuo 15 iki 75 kilometrų. Pagal savo fizinį pasirengimą keliautojams siūloma pėsčiomis nueiti 15, 25, 45 arba 75 kilometrus. Pasiilgusiems nuotykių paruošta staigmena – Turistų maršrutas. Pasirinkusieji šią trasą keltu persikels į kitą krantą ir žingsniuos dar netyrinėta Nemuno vingio puse. Pasak aktyvaus laisvalaikio organizatoriaus „TrenkTuro“ komandos, tai – pats populiariausias „Nemuno kilpomis“ maršrutas.

Nors žygis vyks jau trečiąjį kartą, šiemet žygeiviams paruoštos atnaujintos trasos, o kilometrai drieksis miškais, įkalnėmis, takeliais ir pačiomis vaizdingiausiomis Nemuno kilpų vietomis – po gražiausias vidurio Lietuvos girias, vingiuotas pakrantes ir vasariškai nusiteikusius laukų horizontus.

Pernai pėsčiųjų žygyje „Nemuno kilpomis“ dalyvavo apie 7 tūkst. dalyvių, tai – antrasis pagal populiarumą pėsčiųjų žygis Lietuvoje.

„Kas yra ėjimas – sunku pasakyti. Tariant paprastai – tai kilometrai nuo starto iki finišo. Tačiau išties ėjimas – kur kas daugiau. Tai – savo jėgų išbandymas, tai – vėjas galvoje, tai – atmosfera, kurios nėra niekur kitur. Man tai – ir naujos mintys bei idėjos, kylančios tada, kai skauda kojas. Kartais tai – ir skaudžios nuospaudos. Arba spyris komfortui, kai turi įveikti pats save, – sako viena iš nuolatinių žygeivių Lina.

Tokį laisvalaikio leidimo būdą renkasi vis daugiau bendruomenių ar įmonių, kuris taip sutvirtina kolektyvą. Be to, komandos varžosi tarpusavyje – kas bendrai įveiks daugiau kilometrų.

– Pėsčiųjų žygiuose į komandas buriasi vis daugiau Lietuvos įmonių, kurios savo kolektyvo narius taip skatina ne tik bendrauti tarpusavyje, tačiau ir geriau pažinti vieniems kitus. Bendrai komandos nužingsniuoja net po kelis tūkstančius kilometrų, – teigia Vytautas Bartulis, vienas iš „TrenkTuro“ įkūrėjų.

„TrenkTuro“ žygių partnerės draudimo bendrovės „Gjensidige“ darbuotojų komanda žygyje Liepojoje pelnė pirmąją vietą pagal įveiktus kilometrus, o darbuotojas Artūras Meškutavičius 100 km nužygiavo per rekordinį laiką.

– Tačiau mes skaičiuojame ne atstumą, bet emocijas, gerą nuotaiką ir draugiškus pokalbius. Žygiai mūsų darbuotojams tapo ir darbo, ir šeimos ryšių stiprinimo vieta. Mūsiškiai keliauja su bendradarbiais, draugais, šeimos nariais bei augintiniais“, – tvirtina „Gjensidige“ generalinis direktorius Marius Jundulas.

Žygio „Nemuno kilpomis“ dalyviams siūlomos ir papildomos paslaugos – už nedidelę kainą žygeiviai gali apsidrausti „Gjensidige“ asmens draudimu nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų.

Renginio užkandžiai ir gėrimai planuojami taip, kad dalyviai viso žygio metu turėtų pakankamai energijos ir nuotaikos siekti užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, „Rimi| Rinkis sveikiau“ ženklu pažymėtose stotelėse dalyviai bus vaišinami šviežiais vaisiais ir užkandžiais. Pasirinkusius ilgesnius maršrutus organizatoriai maitins karštu maistu. Visuose poilsio ir pagalbos punktuose bus galima pasipildyti vandens atsargas.

Tie, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nebegalės tęsti žygio, į finišo vietą bus parvežti.

Žygis – iššūkis ne tik jo dalyviams, tačiau ir Prienams, mat renginio dieną čia suvažiuoja rekordinis žmonių skaičius, todėl organizatoriai daug dėmesio skiria dalyvių atvykimo ir automobilių parkavimo klausimams.

Pasak renginio organizatorių, vis daugiau žygeivių atranda ne tik vienos dienos kilometrus, bet ir Birštone, siūlančiame įvairias pramogas bei nestokojančiame lankytinų vietų, praleidžia visą savaitgalį.

Taip pat tampa populiaru žygiuoti kartu su augintiniais. Aktyvų laisvalaikį renkasi ir šeimos su mažamečiais vaikais ar net – kūdikiais.

Dalintis: email Print 0 Google+ 0 VK