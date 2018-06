Maršrutu Brestas – Liublinas – Baltstogė

Naktis. Visi giliai įmigę. Birželio 23 – oji vos prasidėjo. 3 val. 20 min., o prie Birštono KC rinkasi Birštono „Bočiai“. Nė vieno vėluojančiojo. Visi judrūs, pasiruošę daug sužinoti ir patirti. Juk kelionei amžius ne riba. Mūsų 30, į kelionę susiruošę žmonės – nuo 60 iki 87 metų amžiaus. Visi žingeidūs, imlūs potyriams. Dar neišaušus, palikome Tėvynę. Mus lydėjo ir prašvitus žinias į galvas dėjo Ramutė Milušauskienė – gidė, Nemuno kilpų regioninio parko vyriausioji specialistė. Ta pati Ramutė, su kuria ne kartą vykome į šefuojamas kapinaites, lenkėmės prie veterinarijos gydytojo prof. Elijošiaus Nonevičiaus kapo.



Dar kartą kirtę Lenkijos sieną, riedėjome Bresto link – šis miestas įsikūręs pietvakarių Baltarusijoje, Bugo ir Muchaveco upių santakoje. Kelionė neprailgsta, nes klausomės išsamaus Ramutės pasakojimo apie buvusią ir dabartinę Baltarusiją, apie sąsajas su LDK, apie lietuvių paliktus pėdsakus šios šalies istorijoje. Buvo laikas, kai šis miestas buvo vadinamas Lietuvos Brasta. Pasienyje prisimename mums seniai pamirštą patikrą: kas važiuoja, ką veža. Išlipame, nešame daiktus, rodome pasus, draudimus ir vizas, sulipame atgal, atsidūstame ir gailime prarasto laiko.

Pirmiausia aplankome XIX a. pastatytą galingą Bresto tvirtovę. Išsamiai apie tvirtovės svarbą mums pasakoja gidas Sergiejus. Tvirtovės kompleksas vadinamas Citadele. Šiuo metu tvirtovės kompleksą sudaro įtvirtinimai, pastatai, paminklai ir garnizono cerkvė.

Bresto tvirtovė – pasipriešinimo simbolis Didžiajame Tėvynės kare. Sergiejus su dideliu skausmu pasakoja apie žuvusiuosius ir vienintelį išlikusį mažą berniuką Aleką, kurio globos imasi vokiečių karys. Apsilankę cerkvėje, pasigrožėję paauksuotais varpinės ir cerkvės bokštais, santūriai apžvelgę galingų tankų ekspoziciją, susimąstome apie karo padarinius, apie skausmą ir netektis…

Prie autobuso mūsų jau laukia gidė Anna. Ji supažindina su Bresto miesto istorija, maloniai vedžioja pėsčiųjų gatve, išsaugojusia senąjį pavadinimą – Sovietskaja. Gatvės pavadinimas ne kartą buvo keistas, bet ir vėl grįžtama prie senojo, juk istorijos nesuklastosi. Šioje gatvėje žibintininkas kiekvieną vakarą uždega žymaus rašytojo Gogolio apsakymų motyvais sukurtus gatvių žibintus. Pamatėme Bresto tūkstantmečiui skirtą paminklą, kuriame pavaizduota miesto tūkstantmečio istorija, o mums svarbiausia, kad, menant Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, šioje istorijoje atsispindi Vytauto Didžiojo ir Radvilos Mykolo Juodojo laikai.

Mieloji Anna mus supažindino su senuoju ir naujuoju Brestu, atskleidė miesto grožį. Mes buvome nustebinti miesto švaros, tvarkos, parduotuvių gausos. Apsipirkę „Euro markete“, susipažinę su žemomis maisto ir gėrimų kainomis, vėl grįžome prie Baltarusijos – Lenkijos pasienio. Įvažiavome lengvai, o išvažiuoti nesisekė. Klaidžiojome nuo vieno pasienio prie kito, praradome 2 – 3 val. ir be reikalo sukorėme per 240 km. O patikra buvo dar sudėtingesnė.

Buvome priversti šiukšliadėžė se palikti sumuštinius ir visus mėsos produktus. Tik 2 val. nakties pasiekėme Liubliną ir apsinakvojome Sveikatos reabilitacijos centre. Rytą miegojome ilgėliau ir pusryčiavome Pirato užeigoje. Ekskursiją po Liubliną vedė visažinė Ramutė Milušauskienė. Apžiūrėjome senamiestį, miesto gynybinę sieną, Karališkojo tribunolo rūmus, pagrindinę miesto aikštę, Domininkonų bažnyčią, Karališkuosius vartus, pilį, kur Šv. Trejybės koplyčioje 1569 m. tarp LDK ir Lenkijos buvo pasirašyta Liublino unija. Gidė iš istorijos šaltinių apibūdino šios sutarties praradimus Lietuvai.

Mes atkreipėme dėmesį, kad švara ir tvarka Brestas lenkia Liubliną, tačiau karališkoji Liublino praeitis ir architektūra mena Lenkijos didybę.

Po pietų mes jau skubėjome į didžiausią šiaurės rytų Lenkijos miestą – Baltstogę, kurį, anot legendos, įkūrė didysis kunigaikštis Gediminas. Pagal mūsų gidės Ramutės pasakojimą, šis miestas suklestėjo XVIII a., kai atiteko vienam turtingiausių Lenkijos asmenų, šalies etmonui K. Branickiui. Jo dėka miestas kilo ir augo, per karą nukentėjo nuo bombardavimų, tačiau ir vėl kėlėsi, gražinosi. Per miestą teka Bialos upė, teigiama, kad ir miesto pavadinimas kilo nuo upės vardo.

Didelį įspūdį mums paliko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo katedra. Ši bažnyčia yra seniausias plytų pastatas mieste, menantis Renesanso laikus.

Apie šią bažnyčią pasakojama tokia istorija. Kažkada, dar prie caro, dori katalikai norėjo bažnyčią perstatyti naujai, nes nebetilpo visi norintys, bet valdžia neleido. Kuitė kuitė popierius 40 metų, ir neleido. Bet tuose popieriuose parašyta, kad galima pastatyti priestatą. Tai 1900-1906 m. jį ir pristatė, kelis kartus didesnį nei bažnyčia. Ir mes toje bažnyčioje meldėmės, gėrėjomės jos paauksuotomis vidaus freskomis, vyskupų statulomis ir bazilikos didybe. Iš bažnyčios sklido sakralūs akordai, o Branickio parke aidėjo tranki šiuolaikinė muzika.

Vaikštinėjome po prabangius Branickių rūmus, ilsėjomės nuostabiame prancūziško stiliaus parke. Tai nepaprastai gražiai sukomponuoti gėlynai, apjuosti buksmedžių geometrinėmis girliandomis, Rūmai XVIII a. garsino Balstogę, jie buvo vadinami Lenkijos Versaliu. Po Antrojo pasaulinio karo labai nuniokotas pastatas buvo atstatytas kaip nacionalinio pasididžiavimo simbolis. Rūmuose dabar yra įsikūręs medicinos universitetas, yra šios srities muziejus. Nuostabus barokinis sodas su skulptūromis ir atlanka poilsiui nuteikia nepamirštamai ir kviečia vėl aplankyti, vėl pasigrožėti ir kitiems parodyti. Ne veltui sakoma: išgirsti ar perskaityti – viena, o pamatyti savo akimis yra nuostabu. Neišsenkančių žinių šaltinis – gidė Ramutė – neleido mums užmigti nuo Balstogės iki Birštono. Ji papasakojo apie Gedeminaičių dinastijos moteris ir jų likimus, apie Adomo Mickevičiaus gyvenimo moteris ir nuostabiąją, nepasiekiamąją Marilę…

KELIONĖS – veidrodis į pažinimą, kai matai, gėriesi ir jauti, kad GYVENI. Tik dvi dienos, o kiek įspūdžių, pažinimo ir bendravimo džiaugsmo. Keliauti su savais – dvigubas džiaugsmas.

Julija Barutienė

Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė