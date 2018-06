Jubiliejinis gimtadienis: čia ir dabar, ar vėliau, bet… Anapily

Dokumentinė noveletė

Stasys LIPSKIS

Antanas Maceina – vienas žymiausių XX amžiaus lietuvių filosofų (1908 01 27 – 1987 01 27). Mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje Gižuose, studijavo Lietuvos bei Europos universitetuose. 1935 – 1940 metais dėstė filosofiją ir pedagogiką Vytauto Didžiojo universitete. 1944 metų vasarą pasitraukęs iš Lietuvos, iki mirties gyveno Vokietijoje. 1956 – 1970 metais dėstė filosofiją Freiburgo ir Miunsterio universitetuose. Palaidotas Brebersdorfe. Jis aprėpė ir analizavo pedagogiką, filosofiją, kultūrą, religiją. Antano Jasmanto slapyvardžiu išspausdino kelias eilėraščių knygas. 1990 – 2008 metais išleisti jo „Raštai“ (14 tomų).

Svarbiausi ir žymiausi jo filosofijos darbai „Jobo drama“, „Dievo avinėlis“, „Saulės giesmė“, „Didysis inkvizitorius“.

1933 metais vedė menotyrininkę Juliją Tverskaitę. Jai mirus 1971- aisiais, po septynerių metų vedė vokietę Friedel Hofman.

1997 m. Prienuose Antanui Maceinai atidengtas paminklas, kuriame iškalta sentencija: „MULTUM INCOLA FUIT ANIMA MEA – MANO SIELA DAUGIAU GYVENO SVETUR.“ Šiais žodžiais išsakyta liūdna konstatacija: Maceina Lietuvoje praleido tik tris dešimtmečius…

(Iš Enciklopedijos)

Pasaulis kaip visada triukšmingai sutikinėjo Naujuosius metus: miestai švytėjo salvių blyksniuose, namuose ar aikštėse putojo šampanų purslai.

Antanas Maceina 1987-uosius pasitiko namuose. Jo žmona Friedel paruošė šventinę vakarienę, jie pasidžiaugė jau kone dešimtmetį trunkančia santuoka, palinkėjo vienas kitam laimės ir, svarbiausia, sveikatos. Būtent sveikata ir kėlė didžiausią Maceinos nerimą. Patirti infarktai ir insultai, tegul ir neženklinę tragiškos baigties, vis dėlto paliko skaudžius pėdsakus. Kankino bronchitas, nedžiugino žarnyno būklė. Po patirtų infarkto ir insulto priepuolių vis dažniau sušlubuodavo širdis.

Apatiška, rezignacinė būsena jį jau lydėjo kone metus. Neberašė laiškų, nebekilo noras sėsti prie rašomojo stalo. Vaikščiodavo pasiramsčiuodamas lazdele, kiekvienąkart pasisukant skaudžiai dejuodavo…

Liko vienintelis gyvenimo džiaugsmas – permąstyti savo gyvenimą. Netrukus jis sulauks savo septyniasdešimt devintojo gimtadienio. Tad ne už kalnų – ir jo jubiliejinė sukaktis: aštuoniasdešimtmetis. Ar ši proga nebūtų paskata parengti naują eilėraščių rinkinį? Ar jis dar kartą tikrovėje nepatvirtintų jau legenda tapusios tiesos, jog poezijos mūza labiausiai klesti jaunystėje ir… senatvėje?

Eilėraščių jau seniai neberašo. Nebegirdi jų melodijos. Tiesą sakant, per tuos dešimtmečius pasirodė tik du nedideli poezijos rinkiniai, pasirašyti A. Jasmanto slapyvardžiu, nes rimtam filosofui buvo kažkaip nesmagu debiutuoti posmais. Tik bičiulių įkalbėtas sutiko išleisti kuklias eilių knygeles.

Nė vieno eilėraščio jis nesukūrė specialiai sėdęs prie rašomojo stalo. Pirmiausia mintyse išgirsdavo žodžių skambesį, po kurio laiko tas skambesys virsdavo melodija, ir tuomet tereikėdavo tik popieriuje užrašyti skambančius žodžius. Berods prieš gerus metus jis parašė savo paskutinįjį eilėraštį „Nekropolis“. Širdyje tie posmai tebeskamba ir iki šiolei…

Čia nėr sargų, kad lempas uždegiotų

Ant kauburėliais nusagstytų plotų.

Čia nieko neregėt juodoj padangėj,

O kauburėliai tie belangiai ir belangiai.

Gal per daug liūdesio, pesimizmo? Gal. Juk „įžiebti dagtį ne tau! Ne tau nušviest bežvaigždę naktį…“ Ar ne tokias mintis žadina ir žvilgsnis, mestas į savo lentyną? Ten išrikiuotos net dvidešimt trys knygos. Solidžiausi filosofiniai kūriniai. Reikšmingi kultūros ir religijos veikalai, ne kartą versti ir spausdinti Vokietijoje, Amerikoje, Rusijoje… Kiek čia įdėta triūso, pastangų, pasiaukojančio darbo. O kas iš to? Ar jos padarė kokį perversmą? Ar nebūtų buvę geriau tuos tūkstančius rašymo valandų paversti smagiais pokalbiais kavinėse ar restoranuose?

Ne, tokių apokaliptinių minčių jam niekada nekilo. Bet artėjančių sukakčių proga vis dažniau ir dažniau užplūsta vienišumo jausmas. Taip, vėlyvoji santuoka jį išgelbėjo iš prieglaudos žabangų. Gyvenimo draugė Friedel rūpestinga, paslaugi, jo neslegia buitinės smulkmenos. Labiausiai neramina globalinė raida. Nuo bolševizmo jis skaudžiai nukentėjo. (Tiesa, persitvarkymo vėjai tarsi ir žadina kažkokias viltis, tarsi atsiranda kažkokios užuominos apie okupuotos Lietuvos pertvarką). Bet jis nusivylęs ir amerikonizmu – pernelyg akcentuojami materialūs dalykai, išaukštinama pinigo galia.

Štai kada jis, kaip kūrėjas, pasijaučia vienas ir vienišas. Praeito jubiliejinio gimtadienio proga jis laiške atvirai prisipažino dukrai Danutei: „Visi esame vieniši savyje…“

Taip, jis neišvengiamai tolsta nuo pasaulio. Ir kas belieka? Darsyk atverti dureles į savo paties gyvenimo vaizdinius. Prisiminti ir pragyventas dienas, ir sutiktus žmones. Tad visos mintys nukreipiamos viena kryptim – į praeitį…

Kai ant gyvenimo svarstyklių padedi savo pragyventus kone aštuonis dešimtmečius, į ką pirmiausia mintys krypsta? Beveik visais atvejais į pradžių pradžią – vaikystę. O joje lyg tyčia nieko paguodžiančio. Gausioje Maceinų šeimoje gimė septyni vaikai, Antanui buvo lemta būti pirmagimiu. Kol jis sulaukė devynerių metų, Anapilin iškeliavo trys jaunesni broliukai – Povilas, Motiejus ir Aleksas bei sesutė Rožė. O kai sulaukė dešimties – neteko motinos.

Tad mirtis tapo skaudžiu, kone kasmetiniu jo vaikystės akordu. O po metų namuose atsirado pamotė, gerokai jaunesnė už tėvą. Į pasaulį atėjo dar septynetas maceiniukų…

Namuose tapo ankšta pirmosios santuokos vaikams. Antaną priglaudė tėvo sesuo Gertrūda, įsikūrusi Prienuose. Beje, čia tuo metu gyveno ir Vinco Mykolaičio-Putino sesuo Magdutė. Tai ir buvo pirmoji kibirkštis, vėliau įžiebusi gražų Putino ir Maceinos bendravimą.

Pamaldi davatkėlė, matyt, turėjo nemažos įtakos bręstančiam Antanui. Sulaukęs šešiolikos, jis be dvejonių renkasi kunigo profesiją ir pradeda mokslus Vilkaviškio vyskupijos Gižų dvasinėje seminarijoje. Spindinčių altorių šviesoje jis tikėjosi surasti geriausią savo draugą – Dievą. Drąsiai kibo į mokslus. Bet filosofo prigimtis kone kasdien jo sąmonėje kėlė tūkstančius klausimų. Schematiškas dogmų kalimas jo netenkino.

Dar ir šiandien jis, Antanas Maceina, ginčytųsi su seminarijos vadovais, jog jis tuomet pritrūkęs… „bažnytinės dvasios“, bet tuomet nesiginčijo. Paliko Gižus ir 1928 – aisiais pradėjo studijas Vytauto Didžiojo universitete.

Širdin įkritęs troškimas savo gyvenimą susieti su Dievu negęsta. Po vienerių metų Antanas vėl grįžta į kunigų seminariją, kurioje mielai sutinkamas. Dievo paieškos dabar įžiebia viltis kilnesniems užmojams. Filosofijos lobiais vis labiau besižavintį jaunuolį stiprina emocijos siekti didelių tikslų, teologiją studijuoti garsiausiuose Vakarų Europos universitetuose. Tapti paprastu kunigėliu ambicingam jaunuoliui – per maža. Tad dar po metų Maceina vėl grįžta į Vytauto universitetą, renkasi filosofijos ir teologijos studijas, čia susipažįsta ir susidraugauja su Stasiu Šalkauskiu ir Vincu Mykolaičiu-Putinu. Susižavi ateitininkijos veikla.

Jeigu kas paprašytų įvardyti savo mokytojus, Antanas Maceina be jokių dvejonių pasakytų dvi pavardes. Filosofijoje – tai Stasys Šalkauskis. Jis ne tik paskatino sukti filosofijos linkme, bet ir užkrėtė ateitininkijos idealais. Būtent Šalkauskis išmokė jį filosofines problemas spręsti logiškai ir sistemiškai. Kitas brangintinas vardas – Vincas Mykolaitis-Putinas. Dar būdamas trečiojo kurso seminaristu, jis žavėjosi poeto eilių rinkiniu „Tarp dviejų aušrų“. Jau tuomet Putino posmai jam atrodė kaip neperžengiama poezijos viršūnė. Didelę įtaką turėjo ir Mykolaičio-Putino, kaip profesoriaus, savybės, ir jo širdžiai artima poeto lyrika.

Jis puikiausiai prisimena kadaise rašytus laiškus savo sužadėtinei – menotyrininkei Julei Tverskaitei, su kuria susipažino universitete. Daug metų prabėgo, bet tie kadaise jaunystėje išguldyti žodžiai tebespindi širdies labirintuose.

„Aš esu Tavo sąžinė, Tu mano. Tavo gyvenimas yra mano gyvenimas ir mano gyvenimas yra tavo gyvenimas“, – tokią absoliučią idilę piešė jis, Antanas Maceina, savo laiškuose sužadėtinei Julytei, tam švelniam ir mielam katinėliui… Keisdamiesi laiškais, judviejų meilę abu jaunuoliai kėlė ligi spindinčių kalnų viršūnių, grynino ligi aukštikalnių sniego tyrumo…

Bet ar tai buvo absoliutaus idealo kliedesiai? Anaiptol. Savo sužadėtinę jis vadino ir pagalbininke, ir seserimi, ir bičiule. Būsimasis filosofas nuolat ir nuolat kartojo: mudviejų gyvenimas bus gražus – bet neišvengsime ir sunkumų. Jis nuoširdžiai atviravo: gyvenimas mūsų bus labai gražus, tik, deja, su kryžiumi. Todėl jų turi laukti ir didelė laimė, ir didelė kančia.

Žemėje nėra šviesos be šešėlių. Tad neverta įsisvajoti apie „begalinę“ bendro gyvenimo laimę. Juk bus dienų, kai pranyks (gal trumpam?) rožinės spalvos, liks gyvenimo pilkuma, atsiras šiurkštesni žodžiai, pikti priekaištai… Nuo pat pirmųjų pažinties metų Maceina mokė Julytę nepasikliauti likimu. „Jokio likimo nėra,“ – kartojo tą frazę jis ir laiškuose, ir pokalbiuose. Jo giliu įsitikinimu tėra tik Dievo Apvaizda. Ji nulemianti viską.

Jo svajos pradėjo pildytis baigus universitetą. Su didžiausiu malonumu į filosofijos ir pedagogikos problemas jis gilinosi Liuvene, Friburge, Strasbūre, Briuselyje. Grįžęs Lietuvon, dėstytojavo universitete. Jo paskaitos sutraukdavo po kelis šimtus studentų.

Antanas Maceina ir Julija Tverskaitė susituokė 1933 metais. Ir čia pirmąkart išsiskyrė jaunavedžių požiūriai į šeimą. Antanas svajojo kuo greičiau kurti atskirą, nepriklausomą lizdą, gyventi „dviejų vienatvėje“, Julija gi nenorėjo išsiskirti nei su tėtuku, nei su mamute, nei su seserimi Antanina, visų vadinama Tone.

Gal tai suabsoliutinti jaunojo filosofo idealai? Kaip ten bebūtų, jaunosios šeima maloniai priėmė žentą. Situacija šeimoje klostėsi kuo puikiausiai, kol Lietuva gyveno nepriklausomybėje. 1940-ųjų vasarą prasidėjusi okupacija apvertė viską aukštyn kojomis.

Bus daugiau.