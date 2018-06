Jiezno seniūnijoje veiklą pradėjo penktos kadencijos seniūnaičiai

Jiezno seniūnija buvo pirmoji, kurioje dar 2009 metų pavasarį, įsigaliojus Vietos savivaldos įstatymo pataisoms dėl šios institucijos atsiradimo, buvo išrinkti seniūnaičiai.

Per šį laikotarpį seniūnaičiai tapo svarbia seniūnijos veiklos administravimo dalimi. Jie vietos bendruomenėse tiria įvairius socialinius reiškinius, apie tai pranešdami seniūnui, padeda organizuoti visuomenei naudingas talkas, susirinkimus ir kitas priemones, susijusias su priskirtos teritorijos veikla. Ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį seniūnaičiai renkasi į sueigas, kuriose išklauso seniūno ataskaitas ir planus, aptaria svarbius seniūnijos veiklos klausimus. Seniūnaičiai kviečiami dalyvauti komisijoje, svarstant pašalpų socialiai remtiniems asmenims teikimo prašymus, o taip pat sudarant prioritetinius sąrašus gatvių ir kelių kapitaliniams remontams. Dėl pritarimo svarbiems savivaldybės Tarybos sprendimams seniūnaičiai neretai renkasi į išplėstines sueigas su bendruomenių pirmininkais. Tokiose sueigose paskirstomos lėšos, kurias bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms skiria SADM (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ar savivaldybės Taryba.

Jiezno seniūnija suskirstyta į devynias seniūnaitijas, septyniose iš jų (Dukurnonių, Kašonių, Strazdiškių, Vėžionių, Centro, Stoties g., Vilniaus g.) perrinkti buvę seniūnaičiai, o Benčiakiemio – išrinkta Neringa Taraškevičienė, nes buvęs veiklus seniūnaitis Juozas Bukevičius nepanoro dalyvauti rinkimuose. Šį kartą nei vienoje seniūnaitijoje kandidatams nebuvo konkurencijos, galbūt dėl to, kad šis darbas neatlygintinas ir dažnai apkalbamas piktesnių gyventojų.

Birželio 20 dienos popietę į pirmąją naujos kadencijos sueigą susirinkę seniūnaičiai susitiko su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku, kuris jiems įteikė pažymėjimus. Seniūnas Algis Bartusevičius visiems 2015 – 2018 metų kadencijos seniūnaičiams įteikė padėkas už aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą, įgyvendinant seniūnijos veiklos programas. Seniūnaičio pareigas baigusiam Juozui Bukevičiui meras įteikė atminimo dovaną ir palinkėjo toliau aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Sueigos metu meras Alvydas Vaicekauskas seniūnaičiams kalbėjo apie savivaldybėje vykdomus investicinius projektus ir Jiezno seniūnijoje padarytus bei planuojamus atlikti darbus. Meras taip pat kalbėjo ir apie Vėžionių vandentvarkos projekto pasirengimo darbus ir pasiruošimą Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymui. Seniūnaičiams rūpėjo išgirsti savivaldybės vadovo atsakymus į klausimus dėl seniūnijos kelių būklės, asfaltavimo galimybių ir atlygio už seniūnaičio veiklą. Mero nuomone, paskata seniūnaičiams galėtų būti įdomios, prasmingos išvykos į artimąjį užsienį ir kitas savivaldybes, kuriose būtų galima daug ką pamatyti, sužinoti, pasimokyti.

Po trumpos Jiezno seniūno Algio Bartusevičiaus antrojo ketvirčio seniūnijos veiklos ataskaitos, seniūnaičiai buvo pakviesti į įvairius vasaros kultūrinius ir sportinius renginius, pilietines akcijas. Taip prasidėjo penktoji kadencija, kurios laukia nauji iššūkiai ir kasdieniai darbai.

Jiezno seniūnijos informacija